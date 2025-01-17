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Индексная книга (каталог) CNews*
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ITFB Group АйТиЭфБи Групп АйтиЭфБи Дистрибьюшн АйтиЭфБи Солюшнз ТСР ТЕХ

ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ

ITFB Group разрабатывает и внедряет программное обеспечение. Компания реализовывает проекты по разработке, предоставляет выделенные команды ИТ-специалистов под нужды бизнеса, внедряет бизнес-системы и создает инновационные продукты в области распознавания. Офисы компании находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Рязани.


17.01.2025 ITFB Group получила сертификат совместимости с российской СУБД Postgres Pro 2
03.12.2024 На разработке общесистемного ПО в России сэкономят более 50 млрд рублей 1
Импортозамещение 2024 2
31.10.2024 Топ-40 игроков в сфере HR Tech 2023 заработали ₽22,5 млрд 1
18.10.2024 Вендор НОТА заключил два новых партнерства 2
27.08.2024 ITFB Group и Mertago заключили соглашение о партнерстве 2
25.07.2024 ITFB Group представила решение по автоматизации подбора ИТ-специалистов с помощью роботов и нейросетей 2
11.07.2024 Новое в ELMA365 Store: ITFB EasyDoc на базе ИИ для распознавания личных документов с точностью до 98% 2
05.07.2024 Автоматизация массовой обработки обращений сокращает время ответа на 30% 2
25.06.2024 Автоматизация HR: как быстро подобрать и вывести на проект идеального ИT-специалиста 2
11.04.2024 Быстрее и выгоднее: искусственный интеллект помогает бизнесу сократить расходы на обработку документов до 80 % 2
05.04.2024 По мнению 45% россиян, через пять лет вся работа с документами будет полностью автоматизирована 3
28.03.2024 ITFB Group и ГК «Астрал» объявили о старте технологического партнерства 2
22.03.2024 Свое решение или бесплатный движок: разбираемся с BPM-системами 1
20.03.2024 Вадим Петросян -

Вадим Петросян, ITFB Group: Бизнес замещает ранее внедренные системы распознавания документов

 2
12.03.2024 Треть россиян опасается, что после подписания договора в нем появятся изменения 2
15.02.2024 Четверть россиян делегируют работу с документами приложениям 2
06.02.2024 70% ИТ-специалистов развивают soft skills  3
05.02.2024 Классические ИТ-шники больше не интересуют работодателей. Чтобы получать зарплату, им приходится развивать нетрадиционные навыки. Опрос 2
Цифровизация финансового сектора 2
15.01.2024 Власти отказались финансировать проект «Ростелекома» по импортозамещению FineReader 2
Рынок ИТ-услуг 2023 2
21.12.2023 Вадим Казанцев -

Спрос выше возможностей: как компании решат проблему привлечения 500 тысяч айтишников в 2024 году

 2
30.11.2023 Какие сложности возникают при внедрении электронного документооборота 2
23.11.2023 Российский IT-ландшафт призвали «меняться легче!» с помощью Low-code 1
20.11.2023 Directum и ITFB Group стали партнерами 2
17.11.2023 38% россиян считают, что автоматизация рутины поможет им продвигаться по карьерной лестнице  2
Рынок СЭД 2023 1
14.11.2023 Рынок ИТ в финсекторе разделился на два лагеря: пострадавшие и выигравшие от санкций 2
14.11.2023 Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября 1
14.11.2023 Вадим Петросян -

Вадим Петросян, ITFB Group: Интеллектуальные системы позволяют банкам сокращать стоимость процесса обработки документов на 80%

 2
08.11.2023 Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября 1
03.11.2023 Как управлять цифровым контентом с применением ИИ — эволюция СЭД 1
20.10.2023 Для полноценного разделения труда в ИТ нужна реглобализация 2
04.10.2023 Каждый пятый россиянин считает, что в ближайшем будущем все документы и подписи будут электронными 2
03.10.2023 Треть россиян сталкивались с мошенническими приложениями банков 2
18.07.2023 Россия без FineReader: рынок OCR за год упал на четверть 6
21.06.2023 Автоматизация бизнес-процессов и переход на отечественные CRM- и BPM-системы станет проще 1
25.04.2023 Государство намерено предоставить ИТ-компаниям дополнительные льготы 2

Публикаций - 44, упоминаний - 80

ITFB Group и организации, системы, технологии, персоны:

8213 8
SAP SE 5276 7
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 6
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 6
Oracle Corporation 6687 6
Yandex - Яндекс 7339 6
Т1 Иннотех 178 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 4
Ростелеком 9699 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 4
Beorg - Биорг 112 4
Content AI - Контент ИИ 74 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 4
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 50 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 3
iFellow - АйФэлл 42 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 3
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Directum - Директум 1089 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 3
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 44 3
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 32 2
Базальт СПО - BaseALT 654 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 307 2
Microsoft Corporation 24623 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 537 2
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 2
Новые облачные технологии (НОТ) 444 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 2
Код Безопасности 616 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 176 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 2
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 43 2
Dell EMC 5027 2
Softline - Софтлайн 2810 2
Kofax 54 2
Infracode - Инфракод 2 2
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 8
МКБ - Московский кредитный банк 558 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 4
Почта России ПАО 2112 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 4
Газпром нефть 618 3
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 106 3
ВТБ - Почта Банк 466 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 3
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 3
ВТБ Лизинг 68 3
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 3
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 3
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 3
ГПБ - Газпромбанк 1084 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 3
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 39 3
ВТБ - Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 29 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 2
Русагро Группа Компаний 277 2
Stada 25 2
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 2
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 193 1
Энергоаудитконтроль ИЦ - Инженерный центр 8 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 42 1
Газпром ПАО 1342 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 269 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Судебная власть - Judicial power 2309 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 95 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 1
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 16 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 50 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 95 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 343 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 28
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 27
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 23
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 21
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 5
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ITFB Easydoc 19 19
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 319 5
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Abbyy FlexiCapture 163 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 4
Apple iOS 7809 3
Google Android 13994 3
Oracle Java - язык программирования 3075 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 3
Новые облачные технологии - МойОфис 777 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 3
Минцифры РФ - ГИС ТОР СЭД - ГосЭДО - Типовое облачное решение системы электронного документооборота 18 3
Content AI - ContentCapture 27 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 2
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 262 2
Т1 Иннотех - Мирион 4 2
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 2
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 64 2
BellSoft - LiberCat 46 2
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 38 2
VK Teams 66 2
NitrosData - NitrosBase SQL 3 2
Beorg Smart Vision 34 2
Apple - App Store 2890 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
WSS Docs 25 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
Beorg - Биорг.Документы 3 2
Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect 329 2
ITFB EasyCheck 2 2
Финтех - СинтезМ 3 2
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - Яга - система управления проектами 19 2
ITFB Симфония CSP-платформа 2 2
ВТБ Бизнес 48 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 96 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Петросян Вадим 14 13
Литвиненко Анастасия 7 7
Попов Геннадий 19 4
Комиссаров Кирилл 8 4
Казанцев Вадим 6 4
Парфенов Сергей 12 3
Лазарев Николай 19 3
Шатунов Илья 5 3
Лутковский Роман 4 3
Токарева Ольга 4 3
Щербаков Никита 3 3
Слободин Виталий 17 3
Калашникова Наталья 4 3
Токарева Мария 10 2
Веригин Илья 33 2
Болотюк Дмитрий 16 2
Комиссаров Дмитрий 223 2
Овсянникова Ксения 6 2
Мацаль Владимир 3 2
Сушкова Анна 2 2
Чернышенко Дмитрий 565 1
Литвиненко Филипп 8 1
Казначеев Александр 3 1
Карпунин Алексей 49 1
Вариков Андрей 3 1
Свинцов Андрей 45 1
Чернышев Александр 11 1
Сытник Андрей 22 1
Хасин Евгений 20 1
Ноян Ольга 10 1
Красильников Роман 5 1
Савинов Олег 6 1
Вечканова Кристина 1 1
Рулев Михаил 1 1
Волков Роман 18 1
Никитина Марина 5 1
Арлазаров Владимир 227 1
Ян Давид 67 1
Желвицкий Дмитрий 4 1
Горюнов Виктор 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 11
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 7
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Казахстан - Республика 5525 2
Евразия - Евразийский континент 607 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2413 1
Сингапур - Республика 1849 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
США - Колумбия - Вашингтон 1389 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
Германия - Федеративная Республика 12681 1
Украина 7608 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 478 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1951 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Европа 21767 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Европа Восточная 3075 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Саудовская Аравия - Королевство 583 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 22
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 20
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 16
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 15
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 10
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 7
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