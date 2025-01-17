ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ

ITFB Group разрабатывает и внедряет программное обеспечение. Компания реализовывает проекты по разработке, предоставляет выделенные команды ИТ-специалистов под нужды бизнеса, внедряет бизнес-системы и создает инновационные продукты в области распознавания. Офисы компании находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Рязани.