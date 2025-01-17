ITFB Group АйТиЭфБи Групп АйтиЭфБи Дистрибьюшн АйтиЭфБи Солюшнз ТСР ТЕХ
ITFB Group разрабатывает и внедряет программное обеспечение. Компания реализовывает проекты по разработке, предоставляет выделенные команды ИТ-специалистов под нужды бизнеса, внедряет бизнес-системы и создает инновационные продукты в области распознавания. Офисы компании находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Рязани.
ITFB Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Петросян Вадим 14 13
|Литвиненко Анастасия 7 7
|Попов Геннадий 19 4
|Комиссаров Кирилл 8 4
|Казанцев Вадим 6 4
|Парфенов Сергей 12 3
|Лазарев Николай 19 3
|Шатунов Илья 5 3
|Лутковский Роман 4 3
|Токарева Ольга 4 3
|Щербаков Никита 3 3
|Слободин Виталий 17 3
|Калашникова Наталья 4 3
|Токарева Мария 10 2
|Веригин Илья 33 2
|Болотюк Дмитрий 16 2
|Комиссаров Дмитрий 223 2
|Овсянникова Ксения 6 2
|Мацаль Владимир 3 2
|Сушкова Анна 2 2
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Литвиненко Филипп 8 1
|Казначеев Александр 3 1
|Карпунин Алексей 49 1
|Вариков Андрей 3 1
|Свинцов Андрей 45 1
|Чернышев Александр 11 1
|Сытник Андрей 22 1
|Хасин Евгений 20 1
|Ноян Ольга 10 1
|Красильников Роман 5 1
|Савинов Олег 6 1
|Вечканова Кристина 1 1
|Рулев Михаил 1 1
|Волков Роман 18 1
|Никитина Марина 5 1
|Арлазаров Владимир 227 1
|Ян Давид 67 1
|Желвицкий Дмитрий 4 1
|Горюнов Виктор 7 1
|БРЭ АНО - Большая Российская Энциклопедия - "суверенная Википедия" 21 3
|RusProfile 10 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
|Ведомости 996 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 9
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 9
|Gartner - Гартнер 3556 3
|CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 1
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