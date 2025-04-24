Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

В HR-платформу «Юнион» интегрирован ИИ-рекрутер ITFB Group

Вендор «Нота» и компания ITFB Group подтвердили технологическую совместимость интеллектуального ассистента Polina AI и HR-платформы для автоматизации рекрутмента «Юнион». Интегрированное решение позволит бизнесу ускорить найм, повысить точность оценки кандидатов и снизить операционную нагрузку на HR-специалистов в среднем в 8 раз.

«Юнион» охватывает весь процесс подбора — от создания вакансии до выхода сотрудника на работу — и синхронизируется с внутренними системами компаний. Это позволяет отслеживать эффективность каналов рекрутинга, контролировать бюджет и ускорять закрытие позиций. Интеграция с Polina AI добавит платформе ИИ-возможности: система на базе современных языковых-моделей –– OpenAI, YandexGPT, GigaChat –– анализирует резюме, оценивает опыт, навыки и соответствие кандидата требованиям вакансии, а также выявляет скрытые компетенции, подсказывает вопросы для интервью, формирует отчёты и шорт-листы из кандидатов.

Polina AI может проанализировать до 300 резюме в час с разных площадок — hh.ru, Авито.Работа, SuperJob, Хабр Карьера и других. Встроенный чат-бот самостоятельно уточняет недостающую информацию, проводит мини-опросы, собирает обратную связь и назначает собеседования. Благодаря этому рекрутеры смогут сосредоточиться на стратегических задачах, а кандидаты — быстрее получать ответы и приглашения.

«Мы придумали ИИ-рекрутера Polina AI, чтобы сделать процесс подбора персонала более удобным и результативным благодаря применению искусственного интеллекта. С помощью технологий RPA, GPT и чат-ботов продукт автоматизирует однотипные процессы и экономит время специалистам подбора. Использование Polina AI в «Юнион» позволит значительно ускорить взаимодействие с соискателями на платформе: уже через 10 минут после подачи заявки можно будет установить первый контакт с топ-кандидатами, которые идеально подходят. Для партнёров это означает улучшение функциональности продукта, а для нас — новый этап развития. Наша цель — освободить рекрутеров от рутины, увеличить скорость закрытия вакансий и сократить стоимость найма сотрудников, тем самым повысив эффективность и удобство процесса подбора», — сказал Вадим Казанцев, исполнительный директор ITFB Group.

«Технологическая совместимость «Юнион» и Polina AI — это естественный шаг на пути к полной цифровизации HR-процессов. Платформа уже позволяет снижать нагрузку на рекрутеров до 30%, а с применением искусственного интеллекта находить и оценивать кандидатов теперь возможно в восемь раз быстрее. Это особенно важно для отраслей, где скорость найма критически влияет на эффективность бизнеса — например, в ритейле, промышленности, логистике и сфере услуг. При этом единая точка управления всеми этапами рекрутмента сохраняется, что обеспечивает прозрачность, контроль и масштабируемость», — сказал Максим Корниенко, коммерческий директор HR-платформы для автоматизации рекрутмента «Юнион».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

США признали Google рекламным монополистом. Власти заставят ее продать платформу управления рекламой

«Билайн» установил контроль над разработчиком интеллектуальных аудиобейджей

Zoom перестал работать во всем мире из-за отключения домена

Математика обвинили в краже криптовалюты на $65 млн с помощью профессиональных навыков

Только 3% российских компаний полностью автоматизировали удаление персональных данных

«Яндекс» заплатит миллион тому, кто найдет уязвимости в нейросетях YandexGPT и YandexART

Конференции

Рынок CRM 2025

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Mate 70 Pro: ультимативный фотофлагман

Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153