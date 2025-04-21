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Казанцев Вадим



21.04.2025 Интеграция ИИ-помощника Polina AI в систему Huntlee для подбора персонала 1
25.07.2024 ITFB Group представила решение по автоматизации подбора ИТ-специалистов с помощью роботов и нейросетей 1
25.06.2024 Автоматизация HR: как быстро подобрать и вывести на проект идеального ИT-специалиста 1
Рынок ИТ-услуг 2023 1
21.12.2023 Вадим Казанцев -

Спрос выше возможностей: как компании решат проблему привлечения 500 тысяч айтишников в 2024 году

 1
19.04.2017 ВТБ24 переходит на «безбумажные офисы» 1
19.04.2017 ВТБ24 запустил полностью безбумажный офис, сэкономив более 400 миллионов 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Казанцев Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 50 4
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 2
Apple Inc 12228 1
Samsung Electronics 10344 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 99 1
ВТБ - ВТБ24 665 2
Русагро Группа Компаний 285 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1232 1
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HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2972 3
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 174 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11807 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12925 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 321 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20273 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14442 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10509 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12351 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12252 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5397 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1301 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10319 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3343 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1061 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 352 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5429 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6110 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 431 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5587 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 760 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 545 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3238 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1377 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30297 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1737 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 976 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4585 1
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Электронный документ - Electronic document 1476 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12195 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5543 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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