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Корниенко Максим



24.04.2025 В HR-платформу «Юнион» интегрирован ИИ-рекрутер ITFB Group 1
Наша платформа — как CRM для рекрутеров: они загружают данные, а потом начинается магия 1
31.07.2024 «К2Тех»: привлечь и удержать линейных рабочих помогут HRTech-решения 1
Максим Корниенко, T1 TalentForce: Пока роботы не могут распознать тревоги человека и предсказать его уход из компании 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Корниенко Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2149 2
8405 1
К2Тех 155 1
К2Тех - K2 Human 7 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 127 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 294 1
Superjob - Суперджоб 577 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 484 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 74 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21662 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1192 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7347 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5205 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24629 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6992 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3665 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20337 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 528 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1092 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 551 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11284 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2588 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7898 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4100 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24566 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67332 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5437 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8251 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 543 1
Оповещение и уведомление - Notification 4807 1
Оцифровка - Digitization 4652 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12359 1
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 34 3
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 259 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 252 1
WhatsApp Messenger 1112 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 119 1
Microsoft Office 3796 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 179 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 589 1
Devicon - Personik 1 1
Соколов Игорь 22 1
Лысенко Галина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147773 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14221 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13961 3
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MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2317 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1412 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16619 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2367 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 296 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4211 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10122 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 386 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3220 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3694 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5635 1
HRM - HR брендинг 92 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1937 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24595 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29845 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2421 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 81 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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