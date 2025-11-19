Разделы

«Юнион» и FriendAdd первыми в России объединят ATS и реферальную систему

Российский вендор НОТА (входит в ИТ-холдинг «Т1») и компания Nova Software заключили партнерское соглашение о технологической интеграции HR-системы «Юнион» с системой реферального рекрутмента FriendAdd. Партнерство позволит сократить текучесть кадров в компаниях на 70%. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Пользователям «Юнион» будет доступно решение для привлечения качественных кандидатов через внутренние рекомендации. FriendAdd автоматизирует работу с реферальным каналом, включая сбор и проверку кандидатов, расчёт бонусов и аналитику вовлеченности сотрудников. HR-специалисты смогут взаимодействовать с данными новых кандидатов в едином интерфейсе и без ручных операций.

Обновленная платформа уже используется в крупном трейд-маркетинговом агентстве Open Group. С помощью нее удалось уменьшить расходы на подбор персонала на 30%, ускорить закрытие вакансий с 14 до шести дней и увеличить долю найма по реферальным программам в 3,5 раза.

«Совместный проект FriendAdd и Юнион станет первым решением на российском рынке, объединяющим ATS и реферальную системы в единый продукт. Такое взаимодействие позволит компаниям не только автоматизировать процесс подбора, но и сделать каждого сотрудника активным участником рекрутмента, предоставив удобную и доступную для каждого систему», — сказал коммерческий директор HR-системы «Юнион» Максим Корниенко.

«Наше сотрудничество создает уникальный союз инноваций в сфере автоматизации подбора и реферального рекрутмента. Интеграция решений позволяет объединить различные HR-инструменты в единую экосистему, где процессы рекрутмента становятся прозрачными, измеримыми и управляемыми на основе данных. Это шаг к новому стандарту эффективности найма — с меньшими затратами, высоким качеством подбора и устойчивым снижением текучести кадров», — сказал директор по развитию FriendAdd Иосиф Панасюк.

