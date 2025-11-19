Разделы

Open Group


СОБЫТИЯ

19.11.2025 «Юнион» и FriendAdd первыми в России объединят ATS и реферальную систему 1
18.08.2020 «Рексофт» присоединилась к международному консорциуму The Open Group 1
16.10.2013 Prostor Capital инвестировал $2 млн в Smart Checkout — новый канал коммуникации с покупателями розничных магазинов 1
21.10.2004 Повторит ли Linux печальную судьбу Unix? 1
31.03.2004 Open Group начала сертификацию продуктов для WAP 2.0 1

Microsoft Corporation 25209 2
Oracle Corporation 6857 2
Dell EMC 5088 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 1
IBM - International Business Machines Corp 9548 1
AMD - Advanced Micro Devices 4456 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 867 1
Red Hat 1343 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 398 1
AT&T Inc 1697 1
Рексофт - Reksoft 432 1
HP - Hewlett-Packard 3642 1
OpenText - Micro Focus - Novell 873 1
Google LLC 12207 1
The Open Group - промышленный консорциум, установки нейтральных открытых технологических стандартов для вычислительной инфраструктуры 9 1
Лента - Монетка - торговая сеть 57 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 954 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 176 1
Boeing 1016 1
Royal Dutch Shell - Шелл 221 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 215 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 209 1
Дымов ГК - Дымовское колбасное производство 14 1
Prostor Capital - Простор Капитал 29 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 1
Хлебпром 5 1
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72546 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12924 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21765 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27062 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56786 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1133 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16652 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8118 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31796 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2413 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5101 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28880 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 422 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 176 1
The Open Group - TOGAF Architecture Framework - методология для систематического управления архитектурой предприятия 18 1
ОС - POSIX - Portable Operating System Interface - переносимый интерфейс операционных систем 70 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1526 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12969 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1409 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5620 1
Стандартизация - Standardization 2230 1
Управляемость - Manageability 1922 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2632 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3996 1
Linux OS 10833 1
Apple macOS 2229 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1654 1
Intel x86 - архитектура процессора 1978 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1007 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 309 1
Red Hat RPM - Package Manager 179 1
OpenBSD - Свободная многоплатформенная операционная система 57 1
C/C++ - Язык программирования 838 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 404 1
NetBSD - Свободно распространяемая операционная система 34 1
Linux - Debian GNU 527 1
IBM PowerPC - IBM PPC - IBM Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing - микропроцессорная RISC-архитектура 67 1
The Open Group - ArchiMate - Architecture-Animate 8 1
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 57 1
Intel i386 - 32-битный микропроцессор с архитектурой x86 третьего поколения 10 1
HP Tru64 UNIX - Digital UNIX - DEC OSF/1 AXP - 64-разрядная операционная система для процессоров Alpha 95 1
Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 215 1
Соловьев Алексей 93 1
Егоров Александр 86 1
Рамендик Михаил 19 1
Шуров Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 155875 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53351 1
Япония 13519 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45530 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18102 1
Европа 24606 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8064 1
Индия - Bharat 5670 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3159 1
Канада 4979 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2177 1
США - Калифорния - Беркли 283 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5822 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7305 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25828 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5247 1
Экономический эффект 1196 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2466 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2250 1
ANSI PMI PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 74 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 410 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8045 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2054 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1807 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8210 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31647 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8354 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 1
