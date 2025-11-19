Получите все материалы CNews по ключевому слову
Open Group
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Open Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 1
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 215 1
|Соловьев Алексей 93 1
|Егоров Александр 86 1
|Рамендик Михаил 19 1
|Шуров Александр 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400763, в очереди разбора - 732613.
Создано именных указателей - 185948.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.