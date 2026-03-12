Разделы

Intel i386 32-битный микропроцессор с архитектурой x86 третьего поколения


СОБЫТИЯ

12.03.2026 Выкуплена и воскрешена операционная система DR-DOS, легендарная «убийца» MS-DOS 1
01.03.2024 Трагически погиб «отец» легендарных процессоров Intel Pentium 1
22.02.2022 Крупно обновилась ОС, которую производители ПК ради экономии предустанавливают вместо Windows 1
11.08.2020 История, преимущества и недостатки ОС FreeBSD для виртуальных серверов 1
28.11.2017 Четверть века с линейкой ноутбуков ThinkPad: прошлое, настоящее, будущее 2
05.11.2017 Четверть века с линейкой ноутбуков ThinkPad: прошлое, настоящее, будущее 2
05.02.2016 История AMD: то же самое, но дешевле 1
24.01.2013 Репортаж с выставки электроники CES 2013: Лас-Вегас в стиле техно 1
08.07.2008 Intel: через 4 года «закон Мура» умрет 1
07.07.2008 10-нм техпроцесс будет введен в 2012 году 1
21.10.2004 Повторит ли Linux печальную судьбу Unix? 1

Intel Corporation 12606 8
IBM - International Business Machines Corp 9572 5
Nvidia Corp 3801 4
Dell EMC 5113 3
Microsoft Corporation 25381 3
Lenovo Group 2378 3
Sony 6651 3
Intel Digital Enterprise Group 29 2
Apple Inc 12810 2
HP Inc. 5782 2
AMD - Advanced Micro Devices 4518 2
AT&T Inc 1700 2
Samsung Electronics 10757 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2240 1
Huawei 4312 1
Qualcomm Technologies 1926 1
Dell Technologies - Dell Computer 2165 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2116 1
ZTE Corporation 777 1
Oracle Corporation 6915 1
GitHub 1000 1
Razer Inc 80 1
Acer Group - Acer Inc 2689 1
Red Hat 1348 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1049 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2662 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 398 1
Lenovo Motorola 3532 1
HP - Hewlett-Packard 3645 1
Garmin - Гармин 226 1
Sharp Corporation 1052 1
OpenText - Micro Focus - Novell 873 1
Nintendo 802 1
AMD Graphics Product Group - ATI 965 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1265 1
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 180 1
Freecom 8 1
Casio 335 1
AMD - NexGen 2 1
Open Group - Оупен Груп - трейд-маркетинговое агентство 5 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
Лента - Сеть розничной торговли 2307 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 226 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3434 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5799 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 59 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21908 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27305 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15071 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32160 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14434 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9941 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26298 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12961 3
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2426 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3605 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4404 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12780 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6111 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4283 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5606 3
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1040 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17907 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15071 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5427 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4575 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10087 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1149 2
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1129 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1406 2
Композит - композитный материал - композиционный материал 379 2
Электроника - CPU - Central processing unit - Mobile processors - Мобильные процессоры 172 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10396 2
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 341 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3628 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16736 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2619 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8265 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2020 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6569 2
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 176 2
SLC - Single-Level Cells - Технология интеллектуального кэширования 67 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2471 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6669 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10305 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4556 2
Intel x86 - архитектура процессора 2004 5
Linux OS 11089 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1908 4
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 484 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1657 3
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 137 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1365 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1434 3
IBM PowerPC - IBM PPC - IBM Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing - микропроцессорная RISC-архитектура 67 3
IBM Yamato Facility 2 2
IBM - TrackPoint - Pointing stick - PointStick - Track Stick - StickPoint - Трекпойнт - Тензометрический джойстик - "сосок" 66 2
Microsoft Windows 16498 2
Intel Celeron - Серия процессоров 978 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 1031 2
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 312 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1539 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 859 2
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 404 2
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1008 2
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 411 2
Lenovo ThinkPad Tablet - серия планшетов 29 2
IBM OS/2 - eComStation 79 2
Microsoft Windows 3.x 80 2
Nintendo Wii U 75 1
Razer Edge Pro 2 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7444 1
Google Android 14879 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1009 1
Intel Core i - Cерия процессоров 530 1
Intel Core - Семейство процессоров 1242 1
Microsoft Windows XP 2423 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1434 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 621 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 621 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4110 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 861 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 273 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 1
Red Hat Linux 205 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 961 1
Sapper Richard - Саппер Рихард 2 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1025 2
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 77 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 2
Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 1
Sanders Jerry - Сандерс Джерри 13 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 223 1
Рамендик Михаил 19 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53687 6
Россия - РФ - Российская федерация 159452 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18469 2
Земля - планета Солнечной системы 10717 2
Япония 13589 2
Германия - Федеративная Республика 12980 2
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 2
Сатурн - Титан (спутник) 508 2
Европа 24725 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46310 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3070 1
Индия - Bharat 5749 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3391 1
США - Калифорния 4785 1
США - Калифорния - Санта-Клара 188 1
Азия Южная - Южно-Азиатский регион 112 1
Индия - Махараштра - Мумбаи - Бомбей 144 1
США - Калифорния - Беркли 285 1
Индия - Махараштра 20 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32206 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7057 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10833 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8934 3
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1182 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5312 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2988 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4428 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 859 2
Углерод - Сarboneum - химический элемент 340 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20567 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4697 2
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1368 2
Ergonomics - Эргономика 1700 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3696 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5998 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 810 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2608 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1560 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1700 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 996 1
ОПК - Артиллерия - Artillery 75 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1085 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3060 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6439 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5465 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 917 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9791 1
Закон Мура - Moore's law 210 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1169 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15358 1
"китайфон" 26 1
Bloomberg 1566 2
Tom’s Hardware 547 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 296 2
University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 44 1
Veermata Jijabai Technological Institute - Технологический институт Вирмата Джиджабай 1 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 298 1
Industrie Forum Design Award 2 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1262 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
