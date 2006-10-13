AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation

Канадские органы одобрили сделку по покупке AMD канадской ATI Technologies Американский производитель процессоров Advanced Micro Devices (AMD) сообщил о том, что канадские регулирующие органы одобрили сделку по покупке канадского производителя графических микросхем ATI Technologies за $5,4 млрд., сообщает РБК. В сообщении также отмечается, что для демонстрации преимущества для канадской стороны от реализации сделки AMD пообещала расширить свою деятельност