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AMD Radeon Technology Group AMD Graphics Products Group AMD Computing and Graphics Business Group ATI Systems ATI Technologies Canadian semiconductor technology corporation

AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation

СОБЫТИЯ

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13.10.2006 Канадские органы одобрили сделку по покупке AMD канадской ATI Technologies

Американский производитель процессоров Advanced Micro Devices (AMD) сообщил о том, что канадские регулирующие органы одобрили сделку по покупке канадского производителя графических микросхем ATI Technologies за $5,4 млрд., сообщает РБК. В сообщении также отмечается, что для демонстрации преимущества для канадской стороны от реализации сделки AMD пообещала расширить свою деятельност
06.09.2004 ATI Technologies: HDTV из компьютера

По сообщению агентства Reuters, компания ATI Technologies выпустила устройство, позволяющее превратить домашний компьютер в телевизор высокого разрешения - HDTV Wonder. Модель состоит из «одной коробки» и предположительно будет выпуще
04.09.2003 ATI Technologies приобрела AMI

Компания ATI Technologies объявила о приобретении некоторых активов AMI Technologies, своего эксклюзивного торгового представителя в Тайване и Китае с 1992 года. Это приобретение увеличит прямое присутс
09.10.2002 ATI Technologies начала программу сертификации графических плат

Компания ATI Technologies представила программу "Certified By ATI", которая даст возможность ее партнерам по выпуску графических плат проверить качество их изделий посредством процедуры сертификации. Та
02.08.2000 Подал в отставку финансовый директор ATI Technologies

Крупнейший в мире разработчик графических процессоров, компания ATI Technologies, объявила об отставке James Chwartacky, занимавшего должности вице-президента по финансам и финансового директора. Он находился на этом посту немногим более трех лет и оставил

19.07.2000 ATI Technologies представила новое семейство видеокарт

Компания ATI Technologies запустила в продажу семейство видеокарт Radeon. Всего на данный момент представлено три видеокарты: Radeon 64MB DDR, Radeon 32MB DDR, Radeon 32MB SDRAM. Базируются видеокарты н
25.05.2000 Акции ATI Technologies упали на 43% из-за неблагоприятного прогноза на третий квартал

Во время торгов в среду курс акций компании ATI Technologies упал на 43% до отметки $7.19. Это самый низкий курс за 52-недельный период. Причиной этого стала публикация прогнозов финансовых итогов третьего квартала. Компания ожидает убыт
24.05.2000 Аналитики предсказали падение акций ATI Technologies после заявления компании об ожидаемых убытках

Компания ATI Technologies Inc., производитель графических чипов, сообщила об ожидаемых убытках в треть
14.01.2000 Доход ATI Technologies вырос на 26% и составил $413.5 млн
01.09.1999 Акции ATI Technologies упали на 12% после неудачной попытки заключить сделку с Dell на поставку графических адаптеров

Нет нужды говорить о том, что общие продажи ATI Technologies, лидирующего производителя графических адаптеров для PC, упадут - они будут просто урезаны на целых $10 млн в квартал! В ATI по-прежнему говорят о том, что Dell Computers остае
30.04.1999 Компьютеры Gobi будут комплектоваться графическими акселераторами ATI Technologies

Компания Gobi будет комплектовать свои компьютеры графическими и видеоакселераторами фирмы ATI Technologies. Они базируются на чипах RAGE PRO TURBO, поддерживают до 4 Мб памяти и совместимы с 2X AGP.
09.04.1999 ATI Technologies опубликовала итоги второго финансового квартала

Компания ATI Technologies опубликовала итоги второго финансового квартала. Объем продаж составил $297,2 млн, что на 63% больше чем за аналогичный период прошлого года. Правда, при этом прибыль несколько
12.01.1999 ATI Technologies выпустила новые чипы для ускорения графики

Компания ATI Technologies Inc. сообщила вчера о выпуске чипов ускорения графики общего назначения RAGE

Публикаций - 181, упоминаний - 204

AMD Radeon Technology Group и организации, системы, технологии, персоны:

AMD Graphics Product Group - ATI 973 106
AMD - Advanced Micro Devices 4641 71
Intel Corporation 12811 56
Nvidia Corp 4002 56
Microsoft Corporation 25775 18
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 13
Apple Inc 13156 12
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 320 12
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 11
Dell EMC 5180 9
Cisco Systems 5372 8
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 7
Samsung Electronics 11065 7
Acer Group - Acer Inc 2776 7
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 6
Nvidia - ALi Corporation - Acer Laboratories Incorporated - Acer Labs Incs - Acer Value Labs 45 6
HP Inc. 5883 6
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 6
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 6
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 6
SiS - Silicon Integrated Systems 61 5
Dell Technologies - Dell Computer 2219 5
Toshiba Corporation 2980 5
Sony 6739 5
CP Technology 12 4
Lenovo Group 2447 4
Qualcomm Technologies 1974 4
Oracle Corporation 7074 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Nintendo 823 4
GlobalFoundries - GF 103 4
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 4
Titanium 88 3
Wonder 23 3
ИндаСофт - InduSoft 30 3
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 3
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Arbyte - Арбайт Компьютерз 120 3
Applied Materials 305 3
ATIC - Advanced Technology Investment Company 40 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 30 3
КамАЗ Металлургия 6 3
Норникель - Институт Гипроникель 8 3
МАИР - промышленная группа 9 3
Днепроспецсталь им. А. Н. Кузьмина - Электрометаллургический завод 7 3
Маркетинг Союз 4 3
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 33 3
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 3
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 3
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 68 3
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 34 3
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 68 3
ТМК ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод - Уралтрубосталь 28 3
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 36 2
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 2
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 2
TD Ameritrade 64 2
Seaport Securities 22 2
Heinz - Хайнц 26 2
Gerard Klauer Mattison & Co 21 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
Merrill Lynch 454 2
RBC Capital Markets 59 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 1
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Julius Bär Group - Группа Юлиус Бэр 13 1
Global Crown Capital 3 1
Sentinel Asset Management 1 1
Pacific Growth Equities 16 1
eBay Inc 1640 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Boeing 1031 1
Volkswagen Audi Group 232 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 3
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Правительство Канады 51 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 2
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 79
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 56
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 54
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 29
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