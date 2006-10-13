Получите все материалы CNews по ключевому слову
AMD Radeon Technology Group AMD Graphics Products Group AMD Computing and Graphics Business Group ATI Systems ATI Technologies Canadian semiconductor technology corporation
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|13.10.2006
|
Канадские органы одобрили сделку по покупке AMD канадской ATI Technologies
Американский производитель процессоров Advanced Micro Devices (AMD) сообщил о том, что канадские регулирующие органы одобрили сделку по покупке канадского производителя графических микросхем ATI Technologies за $5,4 млрд., сообщает РБК. В сообщении также отмечается, что для демонстрации преимущества для канадской стороны от реализации сделки AMD пообещала расширить свою деятельност
|06.09.2004
|
ATI Technologies: HDTV из компьютера
По сообщению агентства Reuters, компания ATI Technologies выпустила устройство, позволяющее превратить домашний компьютер в телевизор высокого разрешения - HDTV Wonder. Модель состоит из «одной коробки» и предположительно будет выпуще
|04.09.2003
|
ATI Technologies приобрела AMI
Компания ATI Technologies объявила о приобретении некоторых активов AMI Technologies, своего эксклюзивного торгового представителя в Тайване и Китае с 1992 года. Это приобретение увеличит прямое присутс
|09.10.2002
|
ATI Technologies начала программу сертификации графических плат
Компания ATI Technologies представила программу "Certified By ATI", которая даст возможность ее партнерам по выпуску графических плат проверить качество их изделий посредством процедуры сертификации. Та
|02.08.2000
|
Подал в отставку финансовый директор ATI Technologies
Крупнейший в мире разработчик графических процессоров, компания ATI Technologies, объявила об отставке James Chwartacky, занимавшего должности вице-президента по финансам и финансового директора. Он находился на этом посту немногим более трех лет и оставил
|19.07.2000
|
ATI Technologies представила новое семейство видеокарт
Компания ATI Technologies запустила в продажу семейство видеокарт Radeon. Всего на данный момент представлено три видеокарты: Radeon 64MB DDR, Radeon 32MB DDR, Radeon 32MB SDRAM. Базируются видеокарты н
|25.05.2000
|
Акции ATI Technologies упали на 43% из-за неблагоприятного прогноза на третий квартал
Во время торгов в среду курс акций компании ATI Technologies упал на 43% до отметки $7.19. Это самый низкий курс за 52-недельный период. Причиной этого стала публикация прогнозов финансовых итогов третьего квартала. Компания ожидает убыт
|24.05.2000
|
Аналитики предсказали падение акций ATI Technologies после заявления компании об ожидаемых убытках
Компания ATI Technologies Inc., производитель графических чипов, сообщила об ожидаемых убытках в треть
|14.01.2000
|Доход ATI Technologies вырос на 26% и составил $413.5 млн
|01.09.1999
|
Акции ATI Technologies упали на 12% после неудачной попытки заключить сделку с Dell на поставку графических адаптеров
Нет нужды говорить о том, что общие продажи ATI Technologies, лидирующего производителя графических адаптеров для PC, упадут - они будут просто урезаны на целых $10 млн в квартал! В ATI по-прежнему говорят о том, что Dell Computers остае
|30.04.1999
|
Компьютеры Gobi будут комплектоваться графическими акселераторами ATI Technologies
Компания Gobi будет комплектовать свои компьютеры графическими и видеоакселераторами фирмы ATI Technologies. Они базируются на чипах RAGE PRO TURBO, поддерживают до 4 Мб памяти и совместимы с 2X AGP.
|09.04.1999
|
ATI Technologies опубликовала итоги второго финансового квартала
Компания ATI Technologies опубликовала итоги второго финансового квартала. Объем продаж составил $297,2 млн, что на 63% больше чем за аналогичный период прошлого года. Правда, при этом прибыль несколько
|12.01.1999
|
ATI Technologies выпустила новые чипы для ускорения графики
Компания ATI Technologies Inc. сообщила вчера о выпуске чипов ускорения графики общего назначения RAGE
AMD Radeon Technology Group и организации, системы, технологии, персоны:
|DigiTimes - Издание 1331 18
|X-Bit Labs 83 7
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 7
|DailyTech 96 5
|Dow Jones - MarketWatch 334 5
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 4
|CNET Networks - CNET News 1643 4
|Национальная металлургия - журнал 4 3
|Hot Hardware - HotHardware 29 3
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
|VR-Zone 10 2
|Bloomberg 1627 2
|AnandTech 73 2
|AP - Associated Press 2007 2
|EE Times 160 2
|SemiAccurate 13 1
|InformationWeek 241 1
|TG Daily 98 1
|MacWorld 134 1
|Telecom Today - Today in Telecom 138 1
|SiliconValley.com - SV.com 239 1
|HPC.ru 117 1
|The Globe and Mail 73 1
|Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 1
|CMP Net Asia 14 1
|TechnologyAdvice - eWeek 230 1
|ExtremeTech 40 1
|FT - Financial Times 1296 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
|NYT - The New York Times 1100 1
|Engadget - Блог о технологиях 429 1
|Ars Technica 450 1
|Inquirer 463 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.