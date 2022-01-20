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AMD Radeon Technology Group AMD Graphics Products Group AMD Computing and Graphics Business Group ATI Systems ATI Technologies Canadian semiconductor technology corporation

AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation


20.01.2022 Samsung представила процессор Exynos 2200 с GPU Xclipse на базе архитектуры AMD RDNA 2 1

21.11.2019 AMD представила профессиональную видеокарту по техпроцессу 7 нм 1

16.01.2019 Intel приписывают план поглотить AMD 2

17.12.2018 AMD внедряет трансляцию ПК-на-VR в драйвер Radeon Software 1

26.04.2018 Asus представила новый бренд видеокарт AREZ 1

12.04.2018 Американские сирены ядерной тревоги можно включить «железкой» за $30 1

26.10.2017 AMD представила процессоры Ryzen 7 2700U и Ryzen 5 2500U для ультратонких ноутбуков 1

07.06.2017 AMD представила видеокарты Radeon Pro серии 500 для iMac 1

26.04.2017 AMD представила видеокарту Radeon Pro Duo 1

18.04.2017 AMD представила видеокарты Radeon серии RX 500 2

03.03.2017 Процессоры AMD Ryzen 7 для настольных ПК доступны для заказа 1

08.12.2016 AMD представила ПО Radeon Software Crimson ReLive Edition 1

09.11.2016 AMD начала поставки видеокарт Radeon Pro WX 1

21.10.2016 AMD представила возможности Radeon Pro для VR в кинематографе 1

15.04.2016 AMD представила видеокарту для рабочих станций с 32 ГБ памяти 1

18.03.2016 Intel хочет покупать графические технологии у AMD 1

05.02.2016 AMD представила линейку графических решений с поддержкой виртуализации 1

05.02.2016 История AMD: то же самое, но дешевле 1

03.12.2015 AMD представила низкопрофильный графический адаптер для рабочих станций САПР для корпусов SFF и Tower 1

13.01.2015 Из AMD изгнали трех топ-менеджеров 1

21.07.2012 Очередной инженер AMD ушел в Apple 1

15.02.2012 Из AMD разбегаются топ-менеджеры 1

04.08.2011 Обзор Acer Aspire 5560G: ноутбук без процессора 1

30.08.2010 AMD упраздняет бренд ATI 1

30.07.2010 AMD впервые обошла Nvidia на рынке графических чипов 1

08.12.2009 Графические чипы: Intel потерпела полный провал 1

03.11.2009 Инсайдерский скандал оставил экс-главу AMD без работы 1

12.05.2009 AMD перекроили 1

29.04.2009 Apple приняла на работу специалиста по графическим чипам 1

22.04.2009 AMD: убыткам нет конца 1

12.02.2009 Разделение AMD откладывается по формальным причинам 1

23.01.2009 AMD закончил в убытке девятый квартал подряд 1

21.01.2009 Распродажа AMD в разгаре 1

15.10.2008 Контролирующие органы сняли обвинения с AMD и Nvidia 1

01.10.2008 Nvidia пытается уладить иск по поводу ценового сговора 1

12.08.2008 Via закроет производство чипсетов 1

14.07.2008 AMD понесет дальнейшие издержки в размере $948 млн. 1

23.04.2008 Из AMD ушел глава по маркетингу 1

21.04.2008 AMD вновь лихорадит 1

16.04.2008 AMD уволит от 510 до 850 сотрудников в Остине 1


Публикаций - 177, упоминаний - 180

AMD Radeon Technology Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1913 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1164 1
AMD Graphics Product Group - ATI 927 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6349 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3030 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55959 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8410 2
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5233 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13498 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21237 1
Оповещение и уведомление - Notification 3362 1
Microsoft Windows 10 1571 1
Лагода Георгий 59 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1396 1
США - Нью-Йорк 3106 1
Азия - Азиатский регион 5191 1
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2884 1
U.S. Department of Defense - United States Military Academy West Point - Военная академия США Уэст-Пойнт 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2023 годы.
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