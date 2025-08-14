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Applied Materials

Applied Materials

СОБЫТИЯ

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14.08.2025 Китай потребовал у американцев многомиллионную компенсацию за кражу технологий производства микросхем

Интеллектуальная собственность под вопросом Китайцы обвинили американского производителя машин для выпуска чипов в краже технологий, пишет Nikkei Asian. Американскую Applied Materials обвинили в хищениях интеллектуальной собственности со стороны китайской E-Town. Юристы последней утверждают, что двое бывших сотрудников дочерней Mattson Technology перешли на
14.07.2004 Applied Materials представил новые системы производства чипов

Производитель оборудования для выпуска полупроводниковых компонентов, Applied Materials, представил инструментарий для 65-нанометровой технологии, сообщает The Inquirer. В него входят транзисторы, соединители, приборы для тестирования и системы производства. Техн
19.05.2004 Applied Materials завершил квартал с прибылью

Поставщик оборудования для производства чипов Applied Materials завершил истекший квартал с прибылью, сообщила вчера американская компания. Прибыль Applied Materials составила во 2 квартале 2003-2004 финансового года $373 млн., или

12.03.2004 Applied Materials и Soitec будут сотрудничать в области изготовления германиевых подложек

Компании Applied Materials и Soitec объявили о стратегическом соглашении по разработке усовершенствова
12.03.2004 Applied Materials и Soitec будут сотрудничать в области изготовления германиевых подложек

Компании Applied Materials и Soitec объявили о стратегическом соглашении по разработке усовершенствова
19.02.2004 Applied Materials восстановил прибыльность в истекшем квартале

Производитель оборудования для производства микросхем Applied Materials восстановил прибыльность в истекшем квартале, сообщила сегодня американская компания. Прибыль Applied Materials в первом квартале 2003/04 финансового года, завершившемс
13.11.2003 Applied Materials вернулся к прибыльности в 4 квартале

Чистая прибыль производителя оборудования для полупроводников Applied Materials в 4 квартале 2003 финансового года, завершившимся 26 октября, составила $15 млн., или $0,01 на акцию, против убытков в $37 млн., полученных компанией в 3 квартале 2003 финансо
13.08.2003 Applied Materials потерял в истекшем квартале $37 млн.

Производитель оборудования для электронной промышленности Applied Materials завершил квартал с убытком в размере $37 млн., сообщила американская компания 12 августа. Applied Materials объяснил свои потери продолжающимся сокращением капиталовлож
18.03.2003 Applied Materials сократит 14% персонала

Крупнейший в мире производитель оборудования для производства микросхем Applied Materials сократит 2 тыс. человек, или 14% персонала, сообщила компания в понедельник. Кроме того, Applied предполагает закрыть некоторые из своих заводов. Расходы на эти цели должны со
12.02.2003 Applied Materials завершил квартал с чистым убытком

Мировой лидер на рынке оборудования для производства полупроводников Applied Materials завершил очередной квартал с чистым убытком, сообщила компания. Убыток Applied составил $65,7 млн., или $0,04 на акцию, против $0,02, ожидавшихся рынком. Applied объяснил свои
15.05.2002 Applied объявила о финансовых результатах 2 квартала

Компания Applied Materials, крупнейший в мире производитель оборудования для производства полупроводниковых устройств, опубликовала официальные прогнозы на второй квартал текущего года. Эксперты компани
19.10.2001 Applied Materials заключила "китайский" контракт на $200 млн.

Новый китайский завод компании Grace Semiconductor Manufacturing заказал у компании Applied Materials оборудование для производства полупроводников на сумму более $200 млн. В стоимость контракта входит также и обслуживание завода площадью 90 тыс. кв. футов.Исполнительный дирек
17.07.2001 NASDAQ снизился из-за негативных заявлений Applied Materials

ния не предвидит роста заказов в полупроводниковой промышленности до конца этого года, а восстановление сектора, скорее всего, произойдет к середине 2002 года. Данные прогнозы привели к падению акций Applied Materials на 9,5%, и серьезно ударили по котировкам других полупроводниковых компаний и технологических лидеров. Падали в понедельник также котировки Sun Microsystems, Nokia и IBM, кото
17.07.2001 NASDAQ снизился на 2,67% после негативных заявлений Applied Materials

а и первой удачной недели, последовавшей за затяжным перерывом, котировки техсектора упали в понедельник, 16 июля. Рост был прерван негативным заявлением одной из ведущих полупроводниковых компаний - Applied Materials, ставший очередной технологической корпорацией, объявившей о том, что восстановление бизнеса в прежних объемах дело далеко не ближайшего будущего. Из заявления управляющего ко
16.05.2001 Квартальные продажи Applied Materials упали на 30%

Американская компания Applied Materials, крупнейший производитель оборудования для изготовления микросхем, сообщила об итогах второго финансового квартала. Чистая прибыль упала на 52%, до $269 млн., или 32 цента на

16.03.2001 Applied Materials уволит часть сотрудников

Крупнейший поставщик оборудования для производства микросхем, компания Applied Materials Inc., объявила о намерении сократить расходы за счет увольнения персонала.

15.02.2001 Applied Materials получила в первом финансовом квартале прибыль $558 млн. при обороте в $2,7 млрд.

Компания Applied Materials Inc., производитель оборудования для изготовления полупроводников, cообщила
31.01.2001 Applied Materials сообщла о снижении финансовых показателей за первый квартал

Компания Applied Materials, производящая оборудование для изготовления полупроводников, объявила в прошедший вторник, что результаты первого квартала будут ниже прежних прогнозов вследствие падения спро
06.12.2000 Applied Materials отложила размещение акций в Японии на один год

Реализация плана по размещению акций Applied Materials на японском филиале биржи Nasdaq будет отложена на один год, поскольку эта компания, производящая оборудование для изготовления микросхем, еще не получила одобрения со стороны
30.11.2000 Applied Materials представила инструмент Swift ion implanter, сокращающий расходы при производстве чипов
10.08.2000 Applied Materials сообщила о 83% росте продаж в 3м финансовом квартале

Производитель оборудования для выпуска микросхем компания Applied Materials Inc. обнародовала результаты третьего финансового квартала. Чистый объём пр
09.08.2000 Аналитики предсказали Applied Materials удвоение квартальной прибыли

Компания Applied Materials, ведущий производитель полупроводниковых элементов, объявит сегодня после завершения биржевых торгов, по мнению аналитиков, об удвоившейся прибыли за 3-й финансовый квартал, з
27.07.2000 Applied Materials получила крупный заказ на своё оборудование от TSMC
26.07.2000 Therma-Wave будет разрабатывать метрологические системы для Applied Materials

Компании Therma-Wave Inc. и Applied Materials Inc. заключили соглашение о сотрудничестве. По условиям соглашения, Therma-
19.07.2000 Applied Materials и Ultratech Stepper заключили лицензионное соглашение

Лидирующий производитель оборудования для производства микросхем компания Applied Materials Inc. заключила лицензионное соглашение с Ultratech Stepper Inc. По условиям
11.07.2000 Applied Materials представила 21 систему для производства микросхем с использованием 300 мм пластин

Компания Applied Materials Inc., лидирующий производитель оборудования для производства микросхем, соо
20.06.2000 Applied Materials представила Compass - систему контроля кремниевых пластин для 0,10 микронного процесса

Компания Applied Materials Inc. представила первую в индустрии систему контроля кремниевых пластин для массового 0,10 микронного (100 нм) процесса. Система, получившая название Compass, выполнена на осн
12.05.2000 Квартальная прибыль Applied Materials составила $454 млн.
11.05.2000 Applied Materials сообщила о рекордном уровне заказов на сумму $3 млрд. во 2м финансовом квартале

Компания Applied Materials, ведущий поставщик оборудования для производителей микросхем, сообщила о рекордном уровне заказов на поставку оборудования (на сумму $3 млрд.). Чистая прибыль компании во втор
06.05.2000 Applied Materials ожидает стремительный рост продаж на азиатском рынке

Компания Applied Materials сообщила о своих прогнозах, согласно которым ее продажи в Сингапуре и Малайзии вырастут в следующем году более чем в два раза и достигнут $800 млн. Это связано с растущим спро
06.05.2000 Applied Materials сообщила о своем крупнейшем заказе в Малайзии на $100 млн. от 1st Silicon

Компания Applied Materials, крупнейший производитель оборудования для выпуска полупроводников, получила заказ от малазийской компании 1st Silicon, оцениваемый в $100 млн. Это крупнейший заказ, полученны
14.01.2000 Applied Materials купит Etec Systems за $1.78 млрд

ся мировым лидером по выпуску систем необходимых для прорисовки топологий микросхем. Данные технологии становятся все сложней и актуальней с уменьшением размеров микросхем. Тем самым купив эту фирму, Applied Materials хочет закрепить за собой статус лидера. По плану процедура покупки должна завершиться в течение двух месяцев, однако для начала необходимо получить поддержку со стороны акцион
09.12.1999 Applied Materials инвестирует в исследовательские работы $1 млрд

Компания Applied Materials планирует удвоить размер инвестиций в свое исследовательское отделение Process Diagnostic and Control (PDC) и довести их до $1 млрд. В это отделение уже было вложено около $50
19.11.1999 Доход Applied Materials вырос до $1.57 млрд

Крупнейший производитель оборудования для выпуска полупроводниковых элементов, компания Applied Materials, опубликовала результаты четвертого финансового квартала. Прибыль составила $307.7 млн. или 77 центов на акцию, превысив прогнозы аналитиков на 13 центов. Год назад компания п
18.08.1999 Прибыль Applied Materials за lll квартал составила 244,4 млн долл.

литиков. Объем продаж вырос на 62%, т.е. до 884 млн долл. по сравнению с 1,43 млрд долл. год назад. Applied Materials яволяется крупнейшим мировым производителем полупроводников. Продукция комп
01.06.1999 Applied Materials покупает Obsidian

Компания Applied Materials объявила о своем намерении купить фирму Obsidian. Это решение уже было одобрено советами директоров обеих фирм. Процесс слияния должен завершиться к концу июня текущего года.
20.05.1999 Доход Applied Materials во втором квартале снизился на 5% и составил $141,6 млн, или 36 центов на акцию

Производитель полупроводникового оборудования Applied Materials подвел итоги второго финансового квартала. Прибыль составила $141,6 млн, или 36 центов на акцию. Этот показатель практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом п

Публикаций - 305, упоминаний - 324

Applied Materials и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 168
Cisco Systems 5372 137
Microsoft Corporation 25775 101
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 99
Lam Research - Novellus Systems 113 79
Oracle Corporation 7074 71
Dell Technologies - Dell Computer 2219 67
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 64
KLA Corporation 77 62
AMD - Advanced Micro Devices 4641 61
IBM - International Business Machines Corp 9699 58
Yahoo! 3726 57
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 51
Apple Inc 13154 47
TI - Texas Instruments Incorporated 848 45
JDSU - JDS Uniphase 219 44
Amazon Inc - Amazon.com 3277 44
HP - Hewlett-Packard 3662 43
Dell EMC 5180 41
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 182 39
Ciena 221 37
Verizon - WorldCom 501 37
Lenovo Motorola 3566 33
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 31
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 31
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 29
HPE - Juniper Networks 460 29
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 26
PMC-Sierra 82 25
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 22
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 21
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 18
Samsung Electronics 11064 17
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 17
Oracle - BEA Systems 162 16
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 16
Steel Connect - CMGI 142 16
TI - National Semiconductor 124 16
Tellabs - NetCore Systems 65 16
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 16
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 185
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 155
Merrill Lynch 454 48
eBay Inc 1640 44
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 42
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 36
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 32
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 30
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 28
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 28
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 27
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 20
Walmart - Wal-Mart Stores 405 19
Cowen - SG Cowen 66 18
Prudential Securities 68 16
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 16
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 15
Prudential Financial 52 14
Bank of America - Банк Америки 271 13
Global Partners Securities 42 12
Gerard Klauer Mattison & Co 21 11
McDonald’s - Макдоналдс 220 11
Boeing 1031 11
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 10
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 9
Enron - Enrongate 122 8
Charles Schwab 89 8
Federated Hermes - Federated Investors 57 8
State Street Global Advisors 36 8
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 8
Walt Disney Company 647 8
Alcoa 49 7
The Home Depot Inc 66 7
American Express - Amex 338 7
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 7
Expedia Group 136 7
Thomas Weisel Partners 44 6
Seaport Securities 22 6
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 58
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 24
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 20
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 19
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 9
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 7
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 3
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
UK Central Bank of England - UK BoE - Банк Англии 20 2
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 71 1
Правительство Тайваня 48 1
U.S. Congress - United States Senate - Банковский комитет Сената США 7 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 11
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 10
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 9
Ассоциация менеджеров 107 6
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 4
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
ЛДПР 116 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 10 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 176
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 39
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 27
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 26
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 24
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 19
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 18
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 15
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 12
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 12
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 11
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Deep Ultraviolet, DUV - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 201 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 10
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 624 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 8
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 7
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 7
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 7
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 7
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 6
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 834 5
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 995 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
NAND flash memory - флеш-память 684 5
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1267 5
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 289 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 4
SAP Ariba 309 12
Apple iPhone 6 4861 10
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 9
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 9
Microsoft Windows 2000 8678 9
Oracle PeopleSoft 426 8
U.S. Fed - Federal Reserve Syste - Beige Book - Бежевая книга - Summary of Commentary on Current Economic Conditions by Federal Reserve District - Сводка комментариев о текущем экономическом положении в федеральных резервных округах 23 7
Linux OS 11533 6
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 5
FreePik 1841 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
SAP Sybase - AvantGo 21 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 165 2
Oracle - Sun Solaris UltraSPARC 140 2
Procter&Gamble - Gillette 38 2
Dudack Gail - Дадэк Гэйл 6 2
ASML TWINSCAN 9 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Apple iPad 4011 2
Microsoft Windows 16882 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 2
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 2
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 2
Cisco CVD - Cisco Validated Design 30 2
Electron - фреймворк 87 2
MP3.com 130 1
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 124 1
Yota Бизнес 61 1
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Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
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Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 12
Ruane Matt - Руэн Мэтт 17 11
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Briggs David - Бриггс Дэвид 58 9
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