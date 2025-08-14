Китай потребовал у американцев многомиллионную компенсацию за кражу технологий производства микросхем Интеллектуальная собственность под вопросом Китайцы обвинили американского производителя машин для выпуска чипов в краже технологий, пишет Nikkei Asian. Американскую Applied Materials обвинили в хищениях интеллектуальной собственности со стороны китайской E-Town. Юристы последней утверждают, что двое бывших сотрудников дочерней Mattson Technology перешли на

Applied Materials представил новые системы производства чипов Производитель оборудования для выпуска полупроводниковых компонентов, Applied Materials, представил инструментарий для 65-нанометровой технологии, сообщает The Inquirer. В него входят транзисторы, соединители, приборы для тестирования и системы производства. Техн

Applied Materials завершил квартал с прибылью Поставщик оборудования для производства чипов Applied Materials завершил истекший квартал с прибылью, сообщила вчера американская компания. Прибыль Applied Materials составила во 2 квартале 2003-2004 финансового года $373 млн., или

Applied Materials и Soitec будут сотрудничать в области изготовления германиевых подложек Компании Applied Materials и Soitec объявили о стратегическом соглашении по разработке усовершенствова

Applied Materials и Soitec будут сотрудничать в области изготовления германиевых подложек Компании Applied Materials и Soitec объявили о стратегическом соглашении по разработке усовершенствова

Applied Materials восстановил прибыльность в истекшем квартале Производитель оборудования для производства микросхем Applied Materials восстановил прибыльность в истекшем квартале, сообщила сегодня американская компания. Прибыль Applied Materials в первом квартале 2003/04 финансового года, завершившемс

Applied Materials вернулся к прибыльности в 4 квартале Чистая прибыль производителя оборудования для полупроводников Applied Materials в 4 квартале 2003 финансового года, завершившимся 26 октября, составила $15 млн., или $0,01 на акцию, против убытков в $37 млн., полученных компанией в 3 квартале 2003 финансо

Applied Materials потерял в истекшем квартале $37 млн. Производитель оборудования для электронной промышленности Applied Materials завершил квартал с убытком в размере $37 млн., сообщила американская компания 12 августа. Applied Materials объяснил свои потери продолжающимся сокращением капиталовлож

Applied Materials сократит 14% персонала Крупнейший в мире производитель оборудования для производства микросхем Applied Materials сократит 2 тыс. человек, или 14% персонала, сообщила компания в понедельник. Кроме того, Applied предполагает закрыть некоторые из своих заводов. Расходы на эти цели должны со

Applied Materials завершил квартал с чистым убытком Мировой лидер на рынке оборудования для производства полупроводников Applied Materials завершил очередной квартал с чистым убытком, сообщила компания. Убыток Applied составил $65,7 млн., или $0,04 на акцию, против $0,02, ожидавшихся рынком. Applied объяснил свои

Applied объявила о финансовых результатах 2 квартала Компания Applied Materials, крупнейший в мире производитель оборудования для производства полупроводниковых устройств, опубликовала официальные прогнозы на второй квартал текущего года. Эксперты компани

Applied Materials заключила "китайский" контракт на $200 млн. Новый китайский завод компании Grace Semiconductor Manufacturing заказал у компании Applied Materials оборудование для производства полупроводников на сумму более $200 млн. В стоимость контракта входит также и обслуживание завода площадью 90 тыс. кв. футов.Исполнительный дирек

NASDAQ снизился из-за негативных заявлений Applied Materials ния не предвидит роста заказов в полупроводниковой промышленности до конца этого года, а восстановление сектора, скорее всего, произойдет к середине 2002 года. Данные прогнозы привели к падению акций Applied Materials на 9,5%, и серьезно ударили по котировкам других полупроводниковых компаний и технологических лидеров. Падали в понедельник также котировки Sun Microsystems, Nokia и IBM, кото

NASDAQ снизился на 2,67% после негативных заявлений Applied Materials а и первой удачной недели, последовавшей за затяжным перерывом, котировки техсектора упали в понедельник, 16 июля. Рост был прерван негативным заявлением одной из ведущих полупроводниковых компаний - Applied Materials, ставший очередной технологической корпорацией, объявившей о том, что восстановление бизнеса в прежних объемах дело далеко не ближайшего будущего. Из заявления управляющего ко

Квартальные продажи Applied Materials упали на 30% Американская компания Applied Materials, крупнейший производитель оборудования для изготовления микросхем, сообщила об итогах второго финансового квартала. Чистая прибыль упала на 52%, до $269 млн., или 32 цента на

Applied Materials уволит часть сотрудников Крупнейший поставщик оборудования для производства микросхем, компания Applied Materials Inc., объявила о намерении сократить расходы за счет увольнения персонала.

Applied Materials получила в первом финансовом квартале прибыль $558 млн. при обороте в $2,7 млрд. Компания Applied Materials Inc., производитель оборудования для изготовления полупроводников, cообщила

Applied Materials сообщла о снижении финансовых показателей за первый квартал Компания Applied Materials, производящая оборудование для изготовления полупроводников, объявила в прошедший вторник, что результаты первого квартала будут ниже прежних прогнозов вследствие падения спро

Applied Materials отложила размещение акций в Японии на один год Реализация плана по размещению акций Applied Materials на японском филиале биржи Nasdaq будет отложена на один год, поскольку эта компания, производящая оборудование для изготовления микросхем, еще не получила одобрения со стороны

Applied Materials сообщила о 83% росте продаж в 3м финансовом квартале Производитель оборудования для выпуска микросхем компания Applied Materials Inc. обнародовала результаты третьего финансового квартала. Чистый объём пр

Аналитики предсказали Applied Materials удвоение квартальной прибыли Компания Applied Materials, ведущий производитель полупроводниковых элементов, объявит сегодня после завершения биржевых торгов, по мнению аналитиков, об удвоившейся прибыли за 3-й финансовый квартал, з

Therma-Wave будет разрабатывать метрологические системы для Applied Materials Компании Therma-Wave Inc. и Applied Materials Inc. заключили соглашение о сотрудничестве. По условиям соглашения, Therma-

Applied Materials и Ultratech Stepper заключили лицензионное соглашение Лидирующий производитель оборудования для производства микросхем компания Applied Materials Inc. заключила лицензионное соглашение с Ultratech Stepper Inc. По условиям

Applied Materials представила 21 систему для производства микросхем с использованием 300 мм пластин Компания Applied Materials Inc., лидирующий производитель оборудования для производства микросхем, соо

Applied Materials представила Compass - систему контроля кремниевых пластин для 0,10 микронного процесса Компания Applied Materials Inc. представила первую в индустрии систему контроля кремниевых пластин для массового 0,10 микронного (100 нм) процесса. Система, получившая название Compass, выполнена на осн

Applied Materials сообщила о рекордном уровне заказов на сумму $3 млрд. во 2м финансовом квартале Компания Applied Materials, ведущий поставщик оборудования для производителей микросхем, сообщила о рекордном уровне заказов на поставку оборудования (на сумму $3 млрд.). Чистая прибыль компании во втор

Applied Materials ожидает стремительный рост продаж на азиатском рынке Компания Applied Materials сообщила о своих прогнозах, согласно которым ее продажи в Сингапуре и Малайзии вырастут в следующем году более чем в два раза и достигнут $800 млн. Это связано с растущим спро

Applied Materials сообщила о своем крупнейшем заказе в Малайзии на $100 млн. от 1st Silicon Компания Applied Materials, крупнейший производитель оборудования для выпуска полупроводников, получила заказ от малазийской компании 1st Silicon, оцениваемый в $100 млн. Это крупнейший заказ, полученны

Applied Materials купит Etec Systems за $1.78 млрд ся мировым лидером по выпуску систем необходимых для прорисовки топологий микросхем. Данные технологии становятся все сложней и актуальней с уменьшением размеров микросхем. Тем самым купив эту фирму, Applied Materials хочет закрепить за собой статус лидера. По плану процедура покупки должна завершиться в течение двух месяцев, однако для начала необходимо получить поддержку со стороны акцион

Applied Materials инвестирует в исследовательские работы $1 млрд Компания Applied Materials планирует удвоить размер инвестиций в свое исследовательское отделение Process Diagnostic and Control (PDC) и довести их до $1 млрд. В это отделение уже было вложено около $50

Доход Applied Materials вырос до $1.57 млрд Крупнейший производитель оборудования для выпуска полупроводниковых элементов, компания Applied Materials, опубликовала результаты четвертого финансового квартала. Прибыль составила $307.7 млн. или 77 центов на акцию, превысив прогнозы аналитиков на 13 центов. Год назад компания п

Прибыль Applied Materials за lll квартал составила 244,4 млн долл. литиков. Объем продаж вырос на 62%, т.е. до 884 млн долл. по сравнению с 1,43 млрд долл. год назад. Applied Materials яволяется крупнейшим мировым производителем полупроводников. Продукция комп

Applied Materials покупает Obsidian Компания Applied Materials объявила о своем намерении купить фирму Obsidian. Это решение уже было одобрено советами директоров обеих фирм. Процесс слияния должен завершиться к концу июня текущего года.