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Индексная книга (каталог) CNews*
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CCTV China Central Television Центральное телевидение Китая

CCTV - China Central Television - Центральное телевидение Китая


18.04.2025 Глава Nvidia: Мы будем использовать малейшую возможность для обслуживания интересов своих клиентов в Китае 1
12.08.2024 Поднят в воздух самый большой в мире гражданский БПЛА. Видео 1
21.01.2022 Основатель Alibaba оказался под ударом китайских властей 1
03.04.2017 SPB TV будет транслировать контент China International TV Corporation в рубрике China hour 1
14.07.2014 iPhone в Китае назвали угрозой национальной безопасности 1
22.03.2012 Ericsson поможет «Центральному телевидению Китая» запустить первый 3D-телеканал 1
20.02.2012 "Оторванные" зрители России: по вине круговой поляризации 1
26.09.2006 Китай создает свой интернет 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

CCTV и организации, системы, технологии, персоны:

China Mobile 407 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 331 1
IBM - International Business Machines Corp 9464 1
Apple Inc 12228 1
Google LLC 11909 1
Cisco Systems 5143 1
Alibaba Group 432 1
Ant Group 8 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 565 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 1
Meta Platforms - Facebook 4457 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 332 1
China Telecom - Чайна Телеком 257 1
HPE - Juniper Networks 427 1
SPB TV 47 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 209 1
Орбита 292 1
DJI 75 1
Sichuan Tengden - Tengoen Technology - Tengdun Technology - Sichuan Tengden Sci-tech Innovation 1 1
Газпром ПАО 1358 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 362 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 441 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1021 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9382 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4114 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12658 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7024 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1283 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11624 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4159 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68067 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28162 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3275 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30288 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4987 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28540 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52088 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4898 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4659 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4003 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 800 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2293 1
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 838 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24537 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2954 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 861 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2867 1
Data monetization - Монетизация данных 1682 1
Мультиплексирование - Мультиплексор - Multiplexing - Muxing 94 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1384 1
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 419 1
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 180 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3801 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3008 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14055 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1077 1
Infrared - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения 674 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3376 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 519 1
Транспорт общественный - Такси - Аэротакси - Воздушное такси - Авиационное такси 27 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14433 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2313 1
Apple iOS 7924 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7149 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 154 1
Intelsat Horizons 12 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5007 1
Google YouTube - Видеохостинг 2794 1
Котрикадзе Екатерина 2 1
Волин Алексей 121 1
Филиппов Кирилл 21 1
Борисов Владимир 10 1
Истомин Максим 26 1
Салтыков Константин 7 1
Ma Jack - Ма Джек 22 1
Долгова Мария 3 1
Бадалов Карен 2 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17330 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52450 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13388 2
Россия - РФ - Российская федерация 147534 2
Земля - планета Солнечной системы 10441 1
Ирак - Республика 698 1
Румыния 733 1
Китай - Тайвань 4025 1
Япония 13345 1
Армения - Республика 2311 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14218 1
Грузия 1249 1
Италия - Итальянская Республика 4371 1
Испания - Королевство 3732 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14262 1
Франция - Французская Республика 7888 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1133 1
Европа 21879 1
Канада 4911 1
Турция - Турецкая республика 2401 1
Финляндия - Финляндская Республика 3620 1
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 54 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1015 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 270 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1042 1
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Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 167 1
Европа Западная 1482 1
Китай - Сычуань 96 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52095 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7049 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14835 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3583 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29793 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4935 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48849 1
Английский язык 6716 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11074 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1989 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16600 1
Шелковый Путь 21 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5985 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2731 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2282 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1274 1
Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 96 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5878 1
Китай - BRI - Belt and Road Initiative - Digital silk road - Один пояс - Один путь - Цифровой шелковой путь 6 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 189 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3484 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19003 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8697 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1604 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5719 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 359 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 879 1
FT - Financial Times 1230 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1014 1
VOA - Voice of America - Голос Америки 30 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 491 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 109 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 419 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 1
Radio Canada International (RCI) - Международного канадского радио - Радио Канада 3 1
Первый информационный кавказский - телеканал 7 1
Times 628 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5944 1
MIPTV 5 1
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