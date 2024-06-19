Microsoft закрыла первый в мире подводный дата-центр, хотя он работал и показывал лучшую надежность, чем традиционные ЦОДы

Первый в мире подводный ЦОД выведен из эксплуатации

Корпорация Microsoft избавилась от принадлежавшего ей подводного дата-центра, который был построен в рамках проекта Natick и стал первым инфраструктурным объектом такого типа в мире. Об этом сообщил профильный портал Data Center Dynamics.

«Хотя в настоящее время мы не располагаем подводными дата-центрами, мы продолжим использовать Project Natick в качестве исследовательской платформы для изучения, тестирования и проверки новых концепций надежности и устойчивости дата-центров, например, при погружении в жидкость», – заявил представитель Microsoft в разговоре с изданием.

Другими словами, первый подводный дата-центр прекратил свое существование, однако опыт, полученный в ходе его эксплуатации, найдет применение в будущих инициативах компании.

Microsoft Рассчитанный на работу под водой дата-центр, разработанный в рамках проекта Natick

«Я не занята созданием подводных дата-центров в какой-либо из точек мира», – заявила Ноэль Уолш (Noel Walsh), возглавляющая подразделение облачных операций и инноваций (Cloud Operations + Innovation) Microsoft. – Моя команда занималась им [подводным дата-центром], и он функционировал. Мы многое узнали о том, какое влияние на сервер оказывает расположение на высоте ниже уровня моря и вибрации. Так что мы будем применять эти знания в других проектах».

Проект Natick

Microsoft положила начало инициативе Project Natick более 10 лет назад – в 2013 г. Однако фактически запуск дата-центра состоялся лишь спустя пять лет.

В июне 2018 г. первый, по заверению представителей корпорации, подводный центр обработки данных (ЦОД), получивший название «Северные острова» (The Nothern Isles), был погружен на глубину около 117 футов (35,6 метра) на побережье Оркнейских островов на северо-востоке Шотландии.

Дата-центр, по своим габаритам сопоставимый со стандартным 40-футовым контейнером для морских перевозок, был собран и протестировали во Франции. Компактный ЦОД смог уместить в себе 12 стоек с 864 серверами и систему охлаждения. Обмен данными с поверхностью осуществлялся посредством волоконно-оптического кабеля. Источником питания, способным обеспечить необходимую «железу» мощность в 0,25 МВт, стал ветряк, находившийся на суше, в непосредственной близости от места затопления ЦОДа.

Участники проекта также развернули 135 серверов на базе стандартного дата-центра Microsoft, на которых, как и подводном ЦОДе, было развернуто фирменное облако Azure. Данный кластер использовался в качестве контрольного – для выявления различий в работе инфраструктур в различных условиях.

После ввода в эксплуатацию, в Microsoft намеревались вести тщательное наблюдение за параметрами работы устройства на протяжении по меньшей мере одного года. Ожидалось, что дата-центр сможет автономно функционировать около пяти лет без дополнительного технического.

В 2021 г. Data Center Dynamics писал о промежуточных результатах проекта. По данным издания, за 25 месяцев и восемь дней лишь шесть подводных серверов из более чем 800 вышли из строя. При этом расположенный на суше ЦОД за это же время потерял восемь из 135.

В Microsoft такой результат объяснили преимуществами размещения оборудования в стабильной внешней температурной среде. Кроме того, в отличие от референсного дата-центра герметичная капсула с оборудованием Project Natick была заполнена чистым азотом, а не воздухом, в которой также содержится кислород. Азот в противоположность кислороду отличается малой химической активностью и используется для создания инертной среды, которая защищает некоторые материалы от нежелательных реакций.

В том же году Microsoft разрешила всем желающим использовать запатентованные ею технологии, связанные с погружными дата-центрами. В 2019 г. компания патенты на ЦОД, работающий в условиях высокого давления (US10426062), а двумя годами ранее – на дата-центр, размещаемый на искусственном рифе (US20160381835A1).

В рамках Project Natick Microsoft рассчитывала дать оценку экономической целесообразности размещения контейнерных дата-центров на шельфе вблизи крупных населенных пунктов.

По оценке Питера Ли (Peter Lee), тогда возглавлявшего группу «Новые эксперименты» в американской корпорации, свыше 50% мирового населения проживает на расстоянии около 120 миль (193 км) от берега того или иного водоема.

Данный факт натолкнул специалистов Microsoft на идею размещения дата-центров на глубине. Среди преимуществ такого подхода – физическая близость к конечным пользователям услуг дата-центра (доступ к контенту осуществляется быстро, с минимальными задержками), а также возможность применения окружающей ЦОД воды для более эффективного охлаждения развернутого в нем оборудования, которое, к тому же, выгоднее для владельца с точки зрения расходов на электроэнергию.

Исследование, проведенное учеными из Университета Флориды и Университета электрокоммуникаций в Японии, показало уязвимость подводных ЦОДов к акустическим воздействиям.

Коммерческие подводные ЦОДы Highlander

Microsoft не является единственной компанией, которая экспериментирует с подводными дата-центрами.

По сообщению Центрального телевидения Китая, в 2023 г. компания разместила 1400-тонный коммерческий ЦОД на глубине 35 метров у побережья острова Хайнань. Состав задействованного в проекте оборудования не разглашается, однако в компании утверждают, что его производительность эквивалента «60 тыс. традиционных компьютеров, работающих одновременно».

Highlander планировала довести количество таких ЦОДов-модулей до 100 единиц. Выбранный подход к развертыванию инфраструктуры, как ожидают в компании, позволит экономить до 122 млн кВт*ч электроэнергии и 105 тыс. тонн пресной воды в год.