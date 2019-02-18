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РИФ
Российский инвестиционный форум



18.02.2019 Почта Банк внедрил Secure Bank Mobile SDK 1
15.02.2019 «ЭР-Телеком Холдинг» займется цифровизацией Якутска 2
15.02.2019 В Сочи появится ИТ-акселератор, который получит 250 миллионов от частных инвесторов 1
15.02.2019 «ЭР-Телеком Холдинг» внедрит промышленный интернет вещей в Бурятии 1
14.02.2019 Сбербанк, «Сбербанк Лизинг» и GE Healthcare обеспечат регионы медоборудованием 1
18.01.2019 В России совершен прорыв в создании 50-кубитного квантового компьютера 1
25.05.2018 Сбербанк совместно с Минкомсвязью России презентовал варианты использования биометрических идентификационных документов 1
19.02.2018 «КРЭТ» создаст инфраструктуру электрических зарядных станций по всей России 1
16.02.2018 «Ростелеком» устранит цифровое неравенство в 196 населенных пунктах Ростовской области 1
04.10.2016 Гости и организаторы «Сочи-2016» наговорили в сетях «Мегафона» более 200 тыс. минут 2
30.09.2016 В «Орленке» появится центр инноваций SAP 1
23.06.2016 В Забайкальском крае услуги сотовой связи отсутствуют в 184 населенных пунктах 1
13.10.2015 «Ростелеком» обеспечил телеком-услугами проведение гран-при России Формулы 1 в Сочи 1
05.10.2015 Число пользователей карты «Стрелка» превысило 780 тыс. 1
05.10.2015 «МегаФон» подтвердил инвестиции в развитие сетей связи на Кубани 1
04.10.2015 «УЭК» создаст в Вологодской области Региональный информационный центр 1
18.02.2015 В поисках национальной ОС: Глава Минкомсвязи познакомился с OS Sailfish 1
24.09.2014 Путин одобрил идею Минкомсвязи о сборе «на создание отечественного ПО» 1
22.09.2014 Российские ИТ-компании высказались против сбора на создание отечественного ПО 1
22.09.2014 Tele2 инвестирует в развитие Краснодарского края и Вологодской области более 2 млрд руб. 1
22.09.2014 ПРО100 готова стать национально значимой платежной системой 1
19.09.2014 «Почта России» откроет центр гибридной почты в Краснодаре 1
19.09.2014 «Почта России» откроет в Ростове-на-Дону логистический центр 1
18.09.2014 Об УЭК и ПРО100 расскажут на XIII Международном инвестиционном форуме «Сочи-2014» 1
02.06.2014 В Твери обсудят инвестиционную политику и меры по улучшению инвестиционного климата в регионах РФ 2
18.04.2014 «Астерос» создала инфраструктуру «зелёного» терминала аэропорта Сочи 1
01.10.2013 Электронный паспорт будет работать в инфраструктуре УЭК 1
25.09.2012 "Сбербанк" раздал сотни тысяч рублей победителям в конкурсе приложений 1
21.09.2012 РТРС начинает тестовое цифровое эфирное вещание в Сочи 1
20.09.2012 «Ростелеком» открыл центр информационных технологий в Сочи 1
19.09.2012 Конкурс приложений Сбербанка привлек разработчиков из 10 стран 1
29.08.2012 Акробатический танец из Бразилии претендует на премию «Сбербанка» 1
09.08.2012 "Сбербанк" проводит конкурс мобильных приложений. Призовой фонд - 1,6 млн руб 1
06.08.2012 «Сбербанк» объявил конкурс мобильных приложений. Призовой фонд - 270 тыс. руб. 1
19.09.2011 МТС продвигает удаленное управление М2М-устройствами 1
19.09.2011 МТС вложит в развитие сетей на территории Краснодарского края более 10 млрд руб. 1
16.09.2011 МТС запустила комплексный проект по мониторингу транспорта в Сочи 1
29.11.2010 Новый банкомат «Сбербанка России» будет управляться с помощью голоса 1
21.09.2010 Microsoft подписала соглашения о сотрудничестве с правительством Краснодарского края и республикой Калмыкия 1
21.09.2010 ATGroup и Land Rover представили мобильный узел связи на платформе автомобиля Land Rover Defender 1

Публикаций - 49, упоминаний - 53

РИФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7550 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8269 4
Ростех - Ростехнологии 2248 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6106 3
Parallels Holdings 481 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 362 2
Ситроникс - Sitronics 708 2
СКБ Контур 426 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 602 2
Acronis - Акронис 397 2
4731 2
Abbyy 1005 2
Yandex - Яндекс 4419 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
АвтоТрекер 95 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 121 1
Sochi Digital Valley - Цифровая долина Сочи (ЦДС) 2 1
Сбербанк Деловая среда 44 1
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 86 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 56 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Астерос - Asteros 532 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 710 1
Ericsson 2036 1
SAP SE 4094 1
Ростелеком - Краснодарский филиал 25 1
МегаФон Кавказский филиал 192 1
Nokia Siemens Networks 200 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2184 1
Восход ФГБУ НИИ 413 1
Jolla - Sailfish Holding 59 1
IBM 7530 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 237 1
Hitachi 1074 1
Infotecs - ИнфоТеКС 276 1
AT Consulting - Группа ЭйТи 291 1
GE Healthcare 16 1
Nokia Corporation 4843 1
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 69 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1393 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4614 11
УЭК - Универсальная электронная карта 513 5
Почта России ПАО 1737 2
Почта Банк 290 1
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 26 1
Сбербанк Лизинг 23 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 215 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1496 1
Jaguar Land Rover 66 1
Атом - Фонд содействия развитию современных информационных технологий и цифровизации экономики 1 1
Мострансавто 61 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 89 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7055 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 258 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1863 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 475 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 1
Правительство Краснодарского края 13 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 722 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1400 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1055 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 411 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 428 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 193 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 217 1
3G - Стандарт мобильной связи 4757 5
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1369 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11459 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 563 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4040 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 428 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 458 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 1
Google Android-приложения и разработчики 237 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 256 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1077 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2822 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 152 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 556 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2289 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 202 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 223 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 98 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 888 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 54 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 588 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 859 1
Google Android 10796 4
Apple iOS 5781 4
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 630 2
Linux OS 6633 2
МТС 3G-сеть 87 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1464 2
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 2
Tizen OS - Linux 215 1
ReactOS 10 1
МТС SIM-карты 35 1
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 38 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 133 1
Стрелка - Транспортная карта 120 1
Google Mobile Services - GMS 42 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 152 1
Linux MeeGo Core Software Platform 236 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 332 1
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 22 1
Орловский Виктор 254 5
Попов Алексей 327 4
Никифоров Николай 1129 4
Попов Анатолий 98 2
Андреев Сергей 55 2
Мраморов Дмитрий 25 2
Страшнов Дмитрий 111 2
Нуралиев Борис 238 2
Белоусов Сергей 223 2
Путин Владимир 2153 2
Голубев Василий 32 2
Кузяев Андрей 59 2
Горбунов Анатолий 18 1
Киселева Наталья 3 1
Васадзе Леван 9 1
Щеголев Игорь 677 1
Лацанич Василь 92 1
Варламов Кирилл 34 1
Провоторов Александр 146 1
Биветски Андрей 14 1
Пулинец Сергей 10 1
Медведев Дмитрий 1477 1
Меляков Андрей 2 1
Тютин Алексей 14 1
Брагин Алексей 5 1
Шипулин Александр 29 1
Поповский Александр 87 1
Осеевский Михаил 241 1
Немкин Антон 1 1
Прянишников Николай 279 1
Крылов Павел 21 1
Буяджи Павел 17 1
Рубанов Владимир 61 1
Павлунин Станислав 13 1
Греф Герман 329 1
Цыденов Александр 1 1
Цыденов Алексей 10 1
Моторин Максим 2 1
Кувшинников Олег 12 1
Солодов Владимир 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 75511 32
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1069 22
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1160 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 24770 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1347 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11505 4
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 234 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область 487 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10850 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1034 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 654 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 98 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 308 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 450 2
Россия - СФО - Кемеровская область 616 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 803 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 456 1
Россия - ЦФО - Тверская область 310 1
Россия - СФО - Иркутская область 695 1
Россия - ДФО - Забайкальский край 366 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 370 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 264 1
Россия - Кубань 65 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 955 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 177 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 538 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 288 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 168 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 69 1
Европа Восточная 2643 1
Бразилия - Федеративная Республика 1652 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 341 1
Кипр - Республика 317 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 222 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 335 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Красная Поляна 19 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 181 1
Казахстан - Республика 3706 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 597 1
Беларусь - Белоруссия 2897 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 828 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 186 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1385 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3850 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 544 2
TAdviser - Центр выбора технологий 220 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 455 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 1
GfK Rus - ГФК-Русь 165 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 858 1
Олимпийские игры - Olympic Games 395 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 334 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 140 1
РИФ - Российский Интернет Форум 31 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1062806, в очереди разбора - 963673.
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