Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РИФ
Российский инвестиционный форум
Публикаций - 49, упоминаний - 53
РИФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 193 2
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 217 1
|Орловский Виктор 254 5
|Попов Алексей 327 4
|Никифоров Николай 1129 4
|Попов Анатолий 98 2
|Андреев Сергей 55 2
|Мраморов Дмитрий 25 2
|Страшнов Дмитрий 111 2
|Нуралиев Борис 238 2
|Белоусов Сергей 223 2
|Путин Владимир 2153 2
|Голубев Василий 32 2
|Кузяев Андрей 59 2
|Горбунов Анатолий 18 1
|Киселева Наталья 3 1
|Васадзе Леван 9 1
|Щеголев Игорь 677 1
|Лацанич Василь 92 1
|Варламов Кирилл 34 1
|Провоторов Александр 146 1
|Биветски Андрей 14 1
|Пулинец Сергей 10 1
|Медведев Дмитрий 1477 1
|Меляков Андрей 2 1
|Тютин Алексей 14 1
|Брагин Алексей 5 1
|Шипулин Александр 29 1
|Поповский Александр 87 1
|Осеевский Михаил 241 1
|Немкин Антон 1 1
|Прянишников Николай 279 1
|Крылов Павел 21 1
|Буяджи Павел 17 1
|Рубанов Владимир 61 1
|Павлунин Станислав 13 1
|Греф Герман 329 1
|Цыденов Александр 1 1
|Цыденов Алексей 10 1
|Моторин Максим 2 1
|Кувшинников Олег 12 1
|Солодов Владимир 6 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 544 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 220 1
|AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 455 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1062806, в очереди разбора - 963673.
Создано именных указателей - 48013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1062806, в очереди разбора - 963673.
Создано именных указателей - 48013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru