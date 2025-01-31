Яковлев и партнеры
Яковлев и партнеры и организации, системы, технологии, персоны:
|Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 50 1
|Беспилотные авиационные системы 49 1
|Ростелеком 9713 1
|Hitachi - Хитачи 1465 1
|Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1261 1
|Соболев и Партнеры 1 1
|Парето-Принт - издательско-полиграфический комплекс 1 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7332 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144607 2
|Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 704 1
|Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 621 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1148 1
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