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Яковлев и партнеры



31.01.2025 Крупнейшие интернет-магазины России задолжали продавцам. Сроки выплат искусственно увеличены в разы 1
15.08.2024 Производители БПЛА не могут получить деньги в рамках госзаказа 1
02.06.2014 В Твери обсудят инвестиционную политику и меры по улучшению инвестиционного климата в регионах РФ 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Яковлев и партнеры и организации, системы, технологии, персоны:

Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 50 1
Беспилотные авиационные системы 49 1
Ростелеком 9713 1
Hitachi - Хитачи 1465 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1261 1
Соболев и Партнеры 1 1
Парето-Принт - издательско-полиграфический комплекс 1 1
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Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 50 1
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1998 1
Федеральное казначейство России 1779 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 667 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 40 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19393 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2938 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66223 1
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7613 2
Типография - полиграфическое производственное предприятие 131 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 68 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48092 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51143 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18539 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 1870 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 53 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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