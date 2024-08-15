Производители БПЛА не могут получить деньги в рамках госзаказа

Производители дронов по государственному гражданскому заказу получили авансовое финансирование на 72 беспилотника из законтрактованных на 2024 год 2,5 тыс. Компании жалуются на бюрократические сложности, в Федеральном казначействе говорят, что они неправильно оформляют документы на открытие казначейских счетов.



Госзаказ не укладывается в сроки

У производителей дронов возникли сложности с получением средств по государственному гражданскому заказу (ГГЗ) в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС). Об этом рассказали «Коммерсанту» несколько источников. На 2024 г. запланирован выпуск 2,5 тыс. дронов стоимостью 4,9 млрд руб., а авансировано всего 72 беспилотника и законтрактованный на 2024 г. объем ГГЗ будет исполнен в лучшем случае на 50%.

По данным близкого к Минтрансу собеседника, пока переведено менее 1% от общей суммы «по нескольким контрактам из нескольких сотен». Изданию также рассказали, что производители оказались вынуждены брать кредиты.

В ГГЗ задействовано несколько компаний, основная доля поставок приходится на «Геоскан», НПП «Радар ммс» и ГК «Тихие крылья» (входят в концерн «Калашников»). Ответственным за закупки беспилотников Правительство назначило Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК).

standret на Freepik Госзаказ может недосчитаться половины гражданских дронов, законтрактованных на 2024 г.

По информации ГТЛК, уже оплачены авансы за 72 беспилотника на 229,7 млн руб. «В работе счета на 268 беспилотников на 208,7 млн руб., ожидаем проведения платежей в ближайшее время», — сообщили в ГТЛК.

Бюрократия мешает или сами виноваты?

Проблема заключается в бюрократических сложностях, которые, как утверждают источники, возникают в на каждом из этапов реализации ГГЗ. На утверждение ГТЛК единым поставщиком ушло несколько месяцев. Долго выясняли, какие типы БАС им могут понадобиться. В разных субъектах были приняты разные условия исполнения бюджета, и типовые договоры пришлось корректировать индивидуально. Есть проблема, как утверждается, в согласовании контрактов на поставки в органах Федерального казначейства для открытия казначейских счетов, через которые проходят расчеты.

В ГТЛК заявили, что авансирование идет планово, но отметили, что ряд производителей оказались не готовы к работе с казначейским сопровождением, не открыв заблаговременно казначейские счета. По данным ГТЛК, казначейские счета открыты у четырех производителей из 13 участников ГГЗ, а из 140 необходимых подсчетов открыто 13.

В Федеральном казначействе сообщили, что отказы в открытии счета в основном связаны с неверным оформлением заявления, отсутствием карточки образцовых подписей, а также с тем, что копия договора для открытия счета не заверена надлежащим образом.

По словам директора юридической группы «Яковлев и партнеры» Марии Яковлевой, процесс открытия казначейского счета может быть достаточно сложным. В частности, могут потребоваться регистрационные документы компании, договоры с заказчиками, документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право распоряжаться средствами на счете, и т. д.

Финансирование нацпроекта БАС

Минпромторг оценивал общий объем ГГЗ в 13 тыс. беспилотников до 2030 г. почти в 188 млрд руб., из которых 93 млрд руб. планировалось потратить в 2024–2026 годах.

«Стратегию развития беспилотной авиации до 2030 г.» Правительство России утвердило распоряжением от 21 июня 2023 г. Ее реализация призвана обеспечить для гражданских отраслей продуктового и технологического суверенитета в области беспилотных авиационных систем. В сентябре 2023 г. стало известно, что Минфин переадресует почти 200 млн руб. из бюджета экологического национального проекта на нацпроект «Беспилотные авиационные системы».