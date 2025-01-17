Яковлева Мария
|17.01.2025
|МТС предлагает россиянам проверить цифровое здоровье 1
|15.08.2024
|Производители БПЛА не могут получить деньги в рамках госзаказа 1
|01.04.2024
|МТС выпустила лимитированную коллекцию мерча Hybrid Reality 1
Яковлева Мария и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 2
|Беспилотные авиационные системы 48 1
|Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 49 1
|Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие 16 1
|Telegram Group 1983 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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