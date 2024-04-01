Разделы

Бизнес
|

МТС выпустила лимитированную коллекцию мерча Hybrid Reality

МТС объявила о выпуске лимитированной коллекции мерча Hybrid Reality. Мерч не будет выставлен на продажу, его можно будет только выиграть, приняв участие в творческом конкурсе в чат-боте в Telegram.

Вдохновляясь безграничными возможностями технологий, МТС задумалась о будущем, где технология становится расширением нашего «Я», где стирается граница между реальным и виртуальным, создавая новые формы взаимодействия, новые пути самопознания и самовыражения. Так появилась идея коллекции с цифровыми аватарами, которые становятся продолжением и расширением реальных жизней – символом гибридной реальности.

Аватары для коллекции, которую назвали Hybrid Reality, созданы с помощью диджитал-художника, генеративных технологий и искусственного интеллекта. В запрос для генерации закладывались ценности, характер и визуальные приемы из айдентики МТС.

Каждый носитель коллекции Hybrid Reality становится посланником нового мира. Мира, где идентичность не ограничивается физическими рамками, а расширяется до бесконечности возможностей виртуального пространства. Эта коллекция — не просто одежда или аксессуары, это манифест нового поколения, для которого реальность — это то, что мы создаем, а не то, что задано.

Марина Яловега, «Группа Астра»: Соискателям интересны амбициозные ИТ-проекты, значимые для страны
Цифровизация

«В этом проекте отражается наша страсть к технологиям, стремление развиваться и пробовать новое в дизайне. Выпустив предыдущие коллекции мерча, мы задали высокую планку для себя, поэтому и при создании этой капсулы мы по-прежнему старались быть лучше, качественнее и интереснее», — сказала директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Мария Яковлева.

Коллекция представлена линейкой уникальных моделей — свитер, жилетка, шарф, комбинезон, а также зимний пуховик и кепка, выполненные в фирменном градиенте экосистемы МТС. Балансируют коллекцию повседневные вещи — худи с футером и футболка из плотного мягкого хлопка.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Власти сэкономили миллиард на полигоне для киберучений

Станислав Пиголкин, DATAREON: Важно собрать всю информацию в одном месте

Власти засекретили госзакупки комплектующих для ПК, телеком-«железа» CD-«болванок», конденсаторов и батареек

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

CNews приглашает на конференцию Data Fusion 2024, которая состоится 17-18 апреля

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16: геймерская мечта по адекватной цене

Лучшие погружные дренажные насосы для дачи: выбор ZOOM

Самые дорогие аксессуары для смартфонов, ноутбуков и других гаджетов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
Показать еще