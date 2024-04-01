МТС выпустила лимитированную коллекцию мерча Hybrid Reality

МТС объявила о выпуске лимитированной коллекции мерча Hybrid Reality. Мерч не будет выставлен на продажу, его можно будет только выиграть, приняв участие в творческом конкурсе в чат-боте в Telegram.

Вдохновляясь безграничными возможностями технологий, МТС задумалась о будущем, где технология становится расширением нашего «Я», где стирается граница между реальным и виртуальным, создавая новые формы взаимодействия, новые пути самопознания и самовыражения. Так появилась идея коллекции с цифровыми аватарами, которые становятся продолжением и расширением реальных жизней – символом гибридной реальности.

Аватары для коллекции, которую назвали Hybrid Reality, созданы с помощью диджитал-художника, генеративных технологий и искусственного интеллекта. В запрос для генерации закладывались ценности, характер и визуальные приемы из айдентики МТС.

Каждый носитель коллекции Hybrid Reality становится посланником нового мира. Мира, где идентичность не ограничивается физическими рамками, а расширяется до бесконечности возможностей виртуального пространства. Эта коллекция — не просто одежда или аксессуары, это манифест нового поколения, для которого реальность — это то, что мы создаем, а не то, что задано.

«В этом проекте отражается наша страсть к технологиям, стремление развиваться и пробовать новое в дизайне. Выпустив предыдущие коллекции мерча, мы задали высокую планку для себя, поэтому и при создании этой капсулы мы по-прежнему старались быть лучше, качественнее и интереснее», — сказала директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Мария Яковлева.

Коллекция представлена линейкой уникальных моделей — свитер, жилетка, шарф, комбинезон, а также зимний пуховик и кепка, выполненные в фирменном градиенте экосистемы МТС. Балансируют коллекцию повседневные вещи — худи с футером и футболка из плотного мягкого хлопка.