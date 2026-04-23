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«Авито»: продажи винтажной одежды и аксессуаров к 8 Марта выросли в 2,5 раза Авито на Avito.Live Аналитики «Авито» изучили продажи подарков на платформе в преддверии 8 Марта. Оказалось, что к празднику пользователи стали чаще покупать винтажные изделия — так, продажи одежды и аксессуаров в этой категории выросли в 2,5 раза за год. А среди традиционных подарков по росту продаж лидирует уходовая косметика. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Тренд на винтаж

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«М.Видео»: рынок мобильных аксессуаров в России вырос на 35% в 2025 году ные категории, включая автомобильные держатели и подставки, заняли меньшую, но стабильную часть рынка. В количественном выражении заметные показатели продемонстрировали устройства без бренда, а также аксессуары Remax, Samsung, Hoco и Borofone, что во многом связано с их представленностью в массовых и наиболее востребованных категориях. В денежном выражении существенный вклад в оборот рынка

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«М.Видео» фиксирует рост продаж компьютерных аксессуаров до 8% по итогам 9 месяцев 2025 года ровых устройств и укреплению как международных, так и китайских брендов. Руководитель департамента «Аксессуары» компании «М.Видео» Жанна Илюхина: «Рынок компьютерных аксессуаров демонстрирует с

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