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Аксессуары

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23.04.2026 «Авито Реклама» и «Авито Товары»: 9 из 10 жителей России готовы покупать новые бренды одежды и аксессуаров

и «Авито Рекламы» узнали у россиян, что их мотивирует пробовать что-то новое среди брендов одежды и аксессуаров, и сколько они готовы потратить на такую покупку. Выяснилось, что к таким экспери
06.04.2026 Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

бко настраивать любые команды через открытое ПО QMK/VIA. Наконец, благодаря программируемой ручке-энкодеру пользователь может адаптировать макропад под любые профессиональные задачи. Все устройства и аксессуары из статьи представлены в таблице. Устройство или аксессуар Задача Средняя цена Лужайка Lazy Lawn Дает глазам отдых, переключает внимание 300 руб. Держатель наушников Помогает навести
04.03.2026 «Авито»: продажи винтажной одежды и аксессуаров к 8 Марта выросли в 2,5 раза

Авито на Avito.Live Аналитики «Авито» изучили продажи подарков на платформе в преддверии 8 Марта. Оказалось, что к празднику пользователи стали чаще покупать винтажные изделия — так, продажи одежды и аксессуаров в этой категории выросли в 2,5 раза за год. А среди традиционных подарков по росту продаж лидирует уходовая косметика. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Тренд на винтаж

02.03.2026 Новинки от Dekraft/«Систэм Электрик»: аксессуары для удаленного мониторинга и управления состоянием автоматических выключателей BA-201 (10 кА)

падений напряжения, а также возможность управлять автоматическими выключателями дистанционно. Новые аксессуары для автоматических выключателей выполнены из прочного негорючего пластика, имеют н
28.01.2026 «М.Видео»: рынок мобильных аксессуаров в России вырос на 35% в 2025 году

ные категории, включая автомобильные держатели и подставки, заняли меньшую, но стабильную часть рынка. В количественном выражении заметные показатели продемонстрировали устройства без бренда, а также аксессуары Remax, Samsung, Hoco и Borofone, что во многом связано с их представленностью в массовых и наиболее востребованных категориях. В денежном выражении существенный вклад в оборот рынка

09.12.2025 OCS выводит на рынок премиальные аксессуары для рабочего пространства Geek Nook

В состав продуктового портфеля OCS вошли премиальные аксессуары для рабочего пространства от российского производителя Geek Nook. Благодаря развит
28.11.2025 «М.Видео» фиксирует рост продаж компьютерных аксессуаров до 8% по итогам 9 месяцев 2025 года

ровых устройств и укреплению как международных, так и китайских брендов. Руководитель департамента «Аксессуары» компании «М.Видео» Жанна Илюхина: «Рынок компьютерных аксессуаров демонстрирует с
13.11.2025 Сеть restore: и бренд MINTSEV презентовали авангардную капсулу аксессуаров для гаджетов

. Дополняют капсулу ремешки с карабинами, которые открывают простор для стилизации, позволяя носить аксессуар кросс-боди, в качестве элемента одежды, а также позволяют реализовать самые смелые

25.09.2025 Galaxystore и 2Mood выпустили лимитированный сет аксессуаров

Данная коллаборация — наглядное воплощение этого подхода: флагманский Galaxy Z Flip7 и эксклюзивный аксессуар от 2Mood создают целостный продукт с высокой эстетической и функциональной ценность
20.08.2025 Acer представил новые игровые аксессуары из серии Nitro

ения уровня DPI и сопряжения по Bluetooth. Ресурс нажатий: до 80 млн. Дополнительные конфигурации доступны через ПО, для их хранения используется 4 МБ встроенной памяти. Acer представил новые игровые аксессуары из серии Nitro Модель поддерживает три режима подключения: проводное через 1.5-метровый кабель USB-A, а также беспроводное через USB-ресивер 2.4 ГГц или Bluetooth v5.1. Стабильная св
14.08.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж мобильных аксессуаров на 22% в I полугодии 2025 года

значительную долю защитные стекла и пленки (19%), а также чехлы (12,8%). Руководитель департамента «Аксессуары» компании «М.Видео-Эльдорадо» Жанна Илюхина: «Мобильные аксессуары — это пр
05.08.2025 «М.Видео-Эльдорадо» назвала самые популярные компьютерные аксессуары в первом полугодии 2025 года

«М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги первого полугодия 2025 г. на рынке компьютерных аксессуаров и назвала бренды, которые пользовались наибольшим спросом у россиян. Всего за шес
03.06.2025 билайн запустил летнюю акцию «3в1»: смартфон, связь и аксессуар в комплекте с выгодой до 10 000 рублей

выгоду до 10 000 рублей от его розничной цены (зависит от модели смартфона). В акции участвуют устройства от ведущих брендов — realme, TECNO, Honor, Samsung и Xiaomi. Комплект со смартфоном, связью и аксессуаром обойдётся дешевле по сравнению с отдельной покупкой. Например, покупая в интернет-магазине билайна одну из самых интересных моделей акции, современную новинку realme 14T 8/256GB, за
29.05.2025 70% ритейлеров электроники готовы оформлять заказы без регистрации

ал топ-30 российских ритейлеров, чтобы выяснить, как они взаимодействуют со своей аудиторией. В ходе исследования использовались данные компаний из сегментов «Электроника и техника», «Одежда, обувь и аксессуары» и «Продукты питания» – по топ-10 игроков в каждой категории. Об этом CNews сообщили представители AWG. Ритейлеры взяты из рейтинга омниканальности Omni Retail Rating, который AWG и

27.02.2025 Новинки аксессуаров Satechi уже в продаже

Компания diHouse представляет на российском рынке новые компьютерные аксессуары Satechi: механические клавиатуры, хабы с различным набором портов, беспроводные за
11.12.2024 «Топим лед» в билайне: Samsung Galaxy A55 256 ГБ с выгодой ₽6500 в комплекте со связью и аксессуаром

В рамках акции «Топим лед выгодами» в билайне смартфон Samsung Galaxy A55 256 ГБ можно приобрести в комплекте со связью и аксессуаром с выгодой ₽6500. Это отличная возможность стать обладателем современного устройства или порадовать близких подарком с выгодой. Обновленная серия смартфонов Samsung Galaxy A55 256 ГБ
29.11.2024 Сеть Restore: выпустила аксессуары под своим брендом

ремиальной кожи Nappa. Об этом CNews сообщили представители Restore:. По оценке экспертов Restore:, аксессуары для мобильных устройств и ноутбуков демонстрируют уверенный рост продаж. Объем про
14.11.2024 «Черная пятница» в билайне: скидки до 90% на смартфоны, гаджеты и аксессуары

билайн объявляет о запуске «Черной пятницы». В интернет-магазине оператора можно приобрести смартфоны, планшеты, ноутбуки, умные часы, беспроводные наушники и другие аксессуары, а также устройства для умного дома и бытовую технику. В акции участвуют около 1000 товаров со скидками до 90%. Помимо этого, в рамках «Черной пятницы» в билайне доступны популярные

08.11.2024 Распродажа 11.11 в билайне: выбирайте смартфоны, наушники и другие аксессуары со скидкой до 90%

билайн запустил распродажу 11.11, в которой участвуют более 1000 товаров со скидками до 90%. Это различные модели смартфонов, колонок, наушников, смарт-часов и аксессуаров. Распродажа 11.11 в билайне — это возможность купить то, что давно планировали: заранее приобрести подарки близким или порадовать себя. Например, выбрать новенький смартфон для мамы
11.09.2024 «М.Видео-Эльдорадо» привезет в Россию консоль PlayStation 5 Pro и аксессуары

афики без перегрева и с минимальным уровнем шума. Кроме того, PS5 Pro поддерживает все существующие аксессуары и геймпады для PlayStation 5, в том числе, и шлем виртуальной реальности PlayStati
10.09.2024 На «Яндекс Маркете» появились эксклюзивные аксессуары для iPhone 16 от российских дизайнеров

На «Яндекс Маркете» появились эксклюзивные аксессуары для iPhone 16 от российских дизайнеров. Российские дизайнеры Arny Praht и Rushev к выходу нового iPhone 16 выпустили для «Яндекс Маркета» аксессуары - сумки и брелки для телеф
05.09.2024 «Яндекс Маркет» зафиксировал повышенный спрос на ПК и игровые аксессуары в преддверии The International 2024

тот тренд со стартом киберспортивного турнира The International 2024. Такие выводы подтверждает и аналитика прошлого года. За неделю до начала The International 2023 продажи по категории ПК и игровых аксессуаров выросли на 9%. Наибольший интерес покупатели проявляли к веб-камерам (рост на 19%), микрофонам и играм для приставок (13%).
14.08.2024 Приспособления и аксессуары для безопасной съемки на пляже: выбор ZOOM

то он влияет на сам процесс, увеличивая угол съемки, что позволяет захватить в кадр больше пространства.  У купола для подводной съемки Redline RL904, предназначенном для техники Apple, две рукоятки/ Аксессуар обеспечивает защиту при погружении на глубину до 3 метров, его уровень защиты от проникновения воды – IPX8.  Купол для подводной съемки Redline RL904 Корпус купола не затрудняет сенсо
13.08.2024 Бренд ttec теперь на российском рынке

орий (умные часы, умные весы и кормушки для питомцев). Ольга Полоновская, руководитель направления «Аксессуары» компании diHouse: «Качественные и доступные мобильные аксессуары всегда бы
02.08.2024 Бренд цифровых аксессуаров Baseus объявил об официальном старте продаж на российских маркетплейсах

орых зарядные устройства, беспроводные наушники, полноразмерные наушники и наушники открытого типа, аксессуары для авто, кабели и удлинители. Именно на эти категории приходится основной фокус н
29.07.2024 Полный комплект: продажи игровых аксессуаров растут наравне с игровыми консолями в I полугодии 2024 года

правления «Развитие игр и игрового сообщества» группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Мезин: «Геймерские аксессуары в России пользуются большим спросом. Это можно связать сразу с несколькими фактора
14.06.2024 На российском рынке появятся телефоны и аксессуары под брендом Xenium

вечают современным требованиям рынка и пользователей, имеют премиальное качество и стильный дизайн. Аксессуары поддерживают быструю зарядку, а телефоны имеют универсальный разъем USB Type-C. Xe
11.06.2024 Rapoo ‒ новый бренд компьютерных аксессуаров в портфеле diHouse

итуры, мыши, веб-камеры, наушники, подставки для наушников, а также другие беспроводные и проводные аксессуары. Об этом CNews сообщили представители diHouse. Спрос на компьютерные аксессуары
23.05.2024 Бренд цифровых аксессуаров Baseus официально в России

официальными дистрибьюторами TFN и Revo Charge. Ряд продуктов будет интересен в сегменте B2B – это аксессуары для авто и устройства видеонаблюдения. Всего в портфеле бренда представлено более

07.05.2024 «М.Видео-Эльдорадо»: в 2024 г. растут продажи игровых компьютеров и аксессуаров

аблюдаем высокий интерес у потребителей к игровым компьютерам и аксессуарам. В пятерку наиболее популярных брендов среди геймеров вошли MSI, Asus, Thunderobot, Gigabyte, Lenovo. Среди брендов игровых аксессуаров можно выделить Lunacy. Наши эксперты отметили большой спрос на игровые клавиатуры Lunacy In Space 98, которые появились в продаже в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» в феврале 2024

06.05.2024 Продажи роутеров, электронных книг и аксессуаров для авто выросли в преддверии дачного сезона

алогичным периодом 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Кроме того, повышенным спросом у россиян в преддверии дачного сезона пользуются наушники, электронные книги и автомобильные аксессуары, приобретаемые в загородные поездки. Об этом свидетельствуют данные продаж объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota. Для обустройства дач россияне все чаще стали использовать си
28.03.2024 Самые дорогие аксессуары для смартфонов, ноутбуков и других гаджетов: выбор ZOOM

украшена монограммой LV в цвет. Собственно, за бренд и качество придется заплатить 582 500 рублей. Аксессуар дополнен несколькими внутренними карманами и внешним отделением с магнитным клапано
13.02.2024 Новые адаптеры и кабели Satechi на российском рынке

it Ethernet позволяет удвоить производительность ноутбука, компьютера или планшета с портом Type-C. Аксессуар обеспечивает высокую скорость работы сети, быстрый обмен и загрузку файлов, беспере
02.02.2024 Новые аксессуары Satechi для Apple на российском рынке

ется к задней поверхности любой модели iPhone с MagSafe. Приятный щелчок свидетельствует о том, что аксессуар закреплен, и сможет удержать любой смартфон на весу. Изделие весит всего 85 г и пре
22.01.2024 Киберпонедельник в билайне: скидки на смартфоны и аксессуары до 50%

С 22 января в билайне стартует Киберпонедельник. Вплоть до 31 января клиенты мобильного оператора могут найти в интернет-магазине билайна и офисах продаж широкий ассортимент смартфонов и аксессуаров со скидками до 50%. Одним из таких выгодных предложений является смартфон Infinix Note 30, который во время акции доступен со скидкой. Смартфон привлекает внимание своей 45-ваттной

27.11.2023 «Мегафон» начинает продажи аксессуаров под новой собственной торговой маркой

рынок аксессуаров в период его активного развития. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». Аксессуары для мобильных устройств и ноутбуков сегодня демонстрируют уверенный рост. Объем их
07.11.2023 Пользователи «Мегамаркета» теперь могут находить одежду, обувь и аксессуары с помощью поиска по фото

фотографиях, фон не имеет значения — это может быть даже простой снимок, где человек на улице или среди разнообразных атрибутов для фотосессии. Стоит учесть, что, если нужно найти какой-то конкретный аксессуар, например, очки или сумку, то лучше выбирать фотографии, где они полностью в кадре и крупным планом, иначе нейросеть в качестве рекомендаций будет подбирать сразу все вещи со снимка»,
15.06.2023 Новинки аксессуаров для ПК от Satechi на российском рынке

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») представляет на российском рынке ряд новых разноплановых аксессуаров для ПК от Satechi. На рабочем месте хочется оптимизировать пространство и процесс работы на максимальном уровне. Не тонуть в проводах, эффективно использовать и подключать к компьют
26.05.2023 Смартфоны и аксессуары OnePlus теперь в diHouse

ых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2022 г. составил 73,7 млрд руб., вк
25.04.2023 diHouse представила аксессуары Ugreen для мобильной съемки

на мобильный телефон, журналистам и путешественникам. Складной штатив для смартфона Ugreen — легкий аксессуар, сделанный из алюминиевого сплава. Он просто складывается, поэтому его можно взять


Публикаций - 4282, упоминаний - 4863

Аксессуары и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 632
Samsung Electronics 11064 506
Sony 6739 352
Microsoft Corporation 25774 270
Intel Corporation 12811 209
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 198
Xiaomi - Сяоми 2231 192
Google LLC 12687 185
Huawei 4675 174
HP Inc. 5883 145
LG Electronics 3735 142
Nvidia Corp 4002 140
Yandex - Яндекс 9215 133
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 132
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 130
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 129
Lenovo Group 2446 123
Canon 1439 121
Acer Group - Acer Inc 2776 118
МегаФон 10742 113
Lenovo Motorola 3566 103
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 100
Ланит - diHouse - Дихаус 264 93
Nikon 646 88
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 85
Toshiba Corporation 2980 83
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 83
HTC Corporation 1512 79
Philips 2099 76
Meta Platforms - Facebook 4621 70
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 70
Siemens AG - Siemens Group 2673 70
Olympus 475 69
AMD - Advanced Micro Devices 4641 68
Dell EMC 5180 67
Qualcomm Technologies 1974 65
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 65
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 64
Logitech 437 61
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 56
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 291
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 169
Связной ГК 1401 94
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 79
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 74
Евросеть 1421 66
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 63
Dixis - Диксис - Dиксис 371 58
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 49
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 42
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 40
Carl Zeiss AG 307 40
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 39
Россети Ленэнерго 1699 39
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 35
Белый Ветер 365 27
eBay Inc 1640 25
Kärcher - Karcher - Керхер 74 24
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 23
Почта России ПАО 2370 23
GFG - Lamoda - Купишуз 219 21
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 21
Dyson 157 21
Groupe SEB - Tefal 108 21
Nike 195 20
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 19
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 18
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 17
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 16
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 16
Swarovski AG 74 16
Adidas - Адидас 170 15
Kickstarter 136 15
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 15
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 14
Совкомбанк Совесть 279 14
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 14
Цифроград 171 14
НСПК - Национальная система платежных карт 948 13
Visa International 1993 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 61
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 34
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 26
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 24
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 17
Судебная власть - Judicial power 2500 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 14
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 12
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 10
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 8
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 8
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 8
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 6
Федеральное казначейство России 1949 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 5
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 5
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 4
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 4
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 4
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 4
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 37 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 112
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 98
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 26
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 22
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 10
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 8
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 7
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 5
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 4
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 3
OLPC - One Laptop per Child 82 3
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 3
Международная академия связи - МАС 46 2
КонфОП - Международная конфедерация обществ потребителей 8 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 2
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 2
Ассоциация российских дистрибьюторов 2 1
ABECS - Бразильская ассоциация кредитных карт и услуг 1 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 1
Электрокабель 13 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 1372
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 1036
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 959
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 828
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 802
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 794
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 782
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 781
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 752
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 749
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 646
Наушники - Headphones 4478 628
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 625
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 578
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 571
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 560
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 558
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 536
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 500
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 489
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 451
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 436
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 415
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 372
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 367
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 349
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 346
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 345
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 321
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 313
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 301
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 292
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 291
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 288
Микрофон - Microphone 2808 280
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 272
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 270
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 268
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 265
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 264
Google Android 15243 516
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 369
Microsoft Windows 16882 272
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 270
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 253
Apple iOS 8583 223
Apple iPad 4011 213
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 205
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 161
Adobe Photoshop 804 150
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 150
Nintendo Wii - игровая консоль 760 146
Apple iPhone 6 4861 139
Nintendo DS - игровая консоль 340 135
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 133
Apple iPod 1553 124
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 98
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 96
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 93
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 92
Samsung Galaxy 1035 90
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 85
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 83
Microsoft Windows 2000 8678 80
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 77
Microsoft Windows 10 1938 75
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 75
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 75
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 70
Linux OS 11533 67
Apple - App Store 3109 66
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 64
Samsung Galaxy Note 702 63
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 63
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 63
Google YouTube - Видеохостинг 3002 62
Intel Core - Семейство процессоров 1251 62
Microsoft Office 4170 61
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 61
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 59
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 38
Ксенин Алекс 311 34
Гуцериев Михаил 114 25
Сергеев Иван 74 24
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 21
Илюхина Жанна 18 17
Кожевников Алексей 66 16
Путин Владимир 3454 14
Борзилов Давид 77 14
Симонов Игорь 103 13
Полоновская Ольга 13 13
Газаров Артур 77 12
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 10
Бакальчук Владислав 47 10
Уваров Сергей 48 10
Мезин Сергей 38 9
Сухоруков Сергей 24 9
Помозов Алексей 88 9
Китов Сергей 19 8
Губанов Андрей 117 8
Муравьев Олег 29 8
Лаптева Марина 114 8
Клинаичев Андрей 33 8
Полякова Ирина 35 7
Brin Sergey - Сергей Брин 193 7
Чайка Владимир 29 7
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 7
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 7
Резников Олег 20 7
Кусков Денис 221 7
Малафеев Андрей 52 7
Поликарпов Иван 8 7
Москалева Татьяна 73 7
Муртазин Эльдар 74 7
Сенюк Надежда 33 7
Носков Константин 241 6
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 6
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 25 6
Touch Michael - Тач Майкл 36 6
Кравченко Дмитрий 42 6
Россия - РФ - Российская федерация 166163 2221
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 651
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 503
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 429
Европа 24962 339
Япония 13807 235
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 229
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 217
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 212
Германия - Федеративная Республика 13220 153
Южная Корея - Республика 7051 149
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 120
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 103
Китай - Тайвань 4245 100
Азия - Азиатский регион 5920 93
Франция - Французская Республика 8176 89
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 85
Беларусь - Белоруссия 6289 78
Италия - Итальянская Республика 4508 77
Финляндия - Финляндская Республика 3697 71
Казахстан - Республика 6047 69
Украина 7928 67
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 66
Россия - СФО - Новосибирск 4875 59
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 56
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 55
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 53
Швеция - Королевство 3781 47
Африка - Африканский регион 3640 47
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 46
Земля - планета Солнечной системы 10865 45
Испания - Королевство 3839 45
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 44
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 42
Канада 5081 41
Индия - Bharat 5869 40
США - Калифорния 4828 40
США - Калифорния - Купертино 281 40
Европа Восточная 3138 36
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 33
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 997
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 477
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 462
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 425
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 351
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 329
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 299
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 272
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 245
Английский язык 7030 220
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 218
Ergonomics - Эргономика 1755 204
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 202
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 202
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 186
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 164
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 155
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 151
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3303 140
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 137
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 132
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 130
Спорт автомобильный - Автоспорт - Мотоспорт - Автомотоспорт - Motorsport - Водно-моторный спорт - ралли, автогонки 229 128
Спорт - Хоккей 269 127
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 124
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 107
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 102
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 99
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 98
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 703 97
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3173 83
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Видеокамера - Видеосъёмка 720 79
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TrendForce 187 2
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НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 2
ResearchMe 14 2
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IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 2
Strategy Analytics 285 2
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 5
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 47 2
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 19 2
Chalmers University of Technology - Чалмерский технологический институт 15 2
Universal University - БВШД - Британская высшая школа дизайна - Британка 15 2
Ultimate Education - XYZ School GameDev 8 2
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 58 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 77 2
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 2
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 2
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 2
Nikon School 2 2
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 43 1
МИИГАиК - Московский государственный университет геодезии и картографии 15 1
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 35 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 1
University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 29 1
НИЦ Курчатовский институ - ИТЭФ - Институт теоретической и экспериментальной физики имени А.И. Алиханова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" 7 1
РАН МАЭ - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - Кунсткамера 14 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 62
День молодёжи - 27 июня 1087 43
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 42
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 33
Международный женский день - 8 марта 418 29
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 24
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 20
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 17
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 16
CeBIT 614 15
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 11
Фотофорум 48 11
Связь-Экспокомм 276 10
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 8
Red Dot Design Award 57 8
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 7
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 7
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 6
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 5
Photokina 60 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 4
ISE - Integrated Systems Europe 51 4
iF Design Awards 26 4
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
Intel Developer Forum - IDF 317 3
ИгроМир 125 3
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 2
CNews AWARDS - награда 571 2
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 2
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 2
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 2
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
День Защитника отечества - 23 февраля 66 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 2
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 2
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 2
Samsung Forum 14 2
PC Expo 36 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199201.
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