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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Аксессуары



21.07.2020 Видеоконференцсвязь. До и после пандемии 1
13.07.2020 Что важно сделать перед внедрением новой ERP-системы 1
13.07.2020 Россия увеличивает закупки iOS и Android на 40% ежегодно 1
29.06.2020 Acer запускает линейку защищенных ноутбуков и планшетов Enduro 1
26.06.2020 Начались продажи сверхмощного ноутбука на Linux Ubuntu 1
04.06.2020 В России поступили в продажу изогнутые мониторы Samsung T55. Цены 1
03.06.2020 HP представила новые игровые устройства 1
27.05.2020 Sony представила BloggerCam для видео-блогеров 1
20.05.2020 Adata анонсировала новые SSD Falcon и Swordfish с поддержкой PCIe Gen3x4 1
28.04.2020 Aliexpress отметил рост продаж телевизоров и игровых приставок 1
22.04.2020 ФНС потратит 9,5 миллиарда, чтобы усилить системы на «железе» и ПО Oracle. Российское просят не предлагать 1
22.04.2020 Аналитика Aliexpress: Во время самоизоляции спрос на ПК в России вырос на 40% 1
15.04.2020 Продажи оборудования для «умного дома» выросли в рознице Tele2 в 8 раз 1
10.04.2020 Начались продажи топового Linux-ноутбука с фантастическим объемом памяти 1
07.04.2020 Signify запустит российские продажи умного освещения Philips Hue в июне 1
26.03.2020 За четвертый квартал 2019 года «Мегафон» нарастил выручку на 5,4% 1
18.03.2020 Вышел новый iPad Pro со странной деталью. Цены в России 1
27.02.2020 Магазины сети kari оборудовали рабочие места продавцов-кассиров решением на базе планшетов Samsung 1
26.02.2020 «Ситилинк» и Mobilidi объявили о начале сотрудничества по продажам смартфонов Lenovo в России 1
14.02.2020 Galaxy Z Flip поступил в продажу в России. Цена 1
13.02.2020 Microsoft представила новую Bluetooth-клавиатуру. Цена. Фото 1
22.01.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: россияне выбирают беспроводную технику 1
20.01.2020 Виртуальная реальность 1
16.01.2020 «1С-Интерес» теперь работает на «1С-Рарус:Система управления лояльностью» 1
14.01.2020 Acer представила три игровых монитора Predator с диагональю экрана до 55 дюймов 1
10.01.2020 Таинственная компания создала монструозный ноутбук с семью полноразмерными экранами. Фото 1
09.01.2020 HP представила новые ПК и мониторы 1
08.01.2020 Lenovo выпустила уникальный гибкий ноутбук без клавиатуры. Видео. Цена 1
24.12.2019 Tele2 подвел итоги развития розничной сети в Северо-Западном регионе 1
06.12.2019 «Мегафон» открыл первый Experience store в Москве 1
03.12.2019 Россияне выпустили новую линейку «ультрадешевых» телефонов. Цена. Фото 1
28.11.2019 «Техносерв Cloud» обеспечивает бесперебойную работу «Сотмаркет» 1
19.11.2019 HP представила новое портфолио продуктов и услуг Chrome Enterprise 1
14.11.2019 Выручка «Мегафона» выросла на 1,4% до 90 миллиардов рублей по итогам третьего квартала 1
12.11.2019 Seagate представила два новых производительных решения для геймеров 1
12.11.2019 Российские партнеры Admitad привлекли для китайских интернет-магазинов 32 миллиона заказов на сумму свыше 20 миллиардов рублей 1
11.11.2019 ZTE представила в России свою приставку для Android TV. Цена. Фото 1
17.10.2019 Выручка Huawei с начала 2019 года выросла почти на четверть 1
24.09.2019 Asus начинает российские продажи ноутбуков ZenBook Pro Duo. Цены 1
23.09.2019 Cstore открыл первый магазин нового формата 1

Публикаций - 138, упоминаний - 138
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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