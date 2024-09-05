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«Яндекс Маркет» зафиксировал повышенный спрос на ПК и игровые аксессуары в преддверии The International 2024

Россияне за неделю с 26 августа по 3 сентября 2024 г. стали значительно чаще интересоваться компьютерами и игровыми аксессуарами. Продажи к этой категории выросли на 50%. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Наибольший интерес покупатели проявляют к компьютерам (+61% к предыдущей неделе), а также веб-камерам и игровым приставкам. Эксперты «Маркета» связывают этот тренд со стартом киберспортивного турнира The International 2024.

Такие выводы подтверждает и аналитика прошлого года. За неделю до начала The International 2023 продажи по категории ПК и игровых аксессуаров выросли на 9%. Наибольший интерес покупатели проявляли к веб-камерам (рост на 19%), микрофонам и играм для приставок (13%).

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