Российская компания Caviar создала новую коллекцию аксессуаров Victory

Российский бренд люксовой кастомизации смартфонов и аксессуаров Caviar презентовал актуальную новинку: Cover – съемный корпус для iPhone с изображением Земли и жестом, означающим одновременно «Победу» и «Мир». Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Российский бренд люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar запустил новый продукт, который позволит поклонникам Apple приобретать необычные и роскошные дизайны Caviar без покупки телефона.

Cover by Caviar – свежее слово в люксовой кастомизации гаджетов. Это съемный корпус iPhone из драгоценных и высокотехнологичных материалов. Cover полностью закрывает заднюю часть и боковые грани смартфона, выполняя как декоративную, так и защитную функцию.

Запуском новинки Caviar решает сразу несколько проблем потребителей Apple в России.

Caviar Victory

Во-первых, любители кастомизации iPhone экономят средства: приобретая Cover, вы просто надеваете его на свой смартфон, нет необходимости приобретать новый iPhone, чтобы насладиться персонализированным гаджетом.

Во-вторых, возможности Cover позволяют менять внешний вид смартфона так часто, как вы сами этого захотите: новый Cover – новый дизайн iPhone.

Премьерная коллекция дизайнов Cover включает в себя бестселлеры Caviar – коллекцию Victory, а также обновленные дизайны в коллекции Russia. Флагманом стала модель Golden Victory с говорящим дизайном: на фоне планеты Земля расположена рельефная рука из золота, сложенная в жест победы и мира.

Модель будет представлена в лимитированном тираже всего в семь экземпляров, стоимость составляет – 2,35 млн руб. Самая бюджетная модель коллекции стоит 149 тыс. руб.