Rapoo ‒ новый бренд компьютерных аксессуаров в портфеле diHouse

Компания diHouse объявляет о подписании эксклюзивного дистрибьюторского контракта с производителем компьютерных аксессуаров Rapoo. К заказу доступны офисные и игровые клавиатуры и гарнитуры, мыши, веб-камеры, наушники, подставки для наушников, а также другие беспроводные и проводные аксессуары. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Спрос на компьютерные аксессуары продолжает расти. Согласно данным аналитиков, только за 2023 г. объем продаж вырос в среднем на 30%. На это повлияли такие факторы, как удаленная работа и развитие новых технологий. Рост объемов получаемой информации и связанное с этим увеличение пула задач формируют спрос на высокотехнологичные аксессуары с быстрой скоростью работы. Самыми быстрорастущими сегментами во время и после пандемии стали веб-камеры, клавиатуры и компьютерные мыши, спрос на которые не падает до сих пор.

diHouse Rapoo ‒ новый бренд компьютерных аксессуаров в портфеле diHouse

Бренд Rapoo был основан в 2005 г. К особенностям аксессуаров марки можно отнести интуитивно понятный интерфейс, эргономичность, кроссплатформенность устройств. Отличительная особенность бренда ‒ использование запатентованной беспроводной технологии для всех новых устройств с 2018 г. Она позволяет синхронизировать все свои компьютерные аксессуары ‒ например, мышь и клавиатуру ‒ с ноутбуком и монитором с помощью одного нажатия кнопки. Беспроводная технология интегрирована в сами аксессуары и не требует дополнительных элементов для сопряжения.

Ольга Полоновская, руководитель направления «Аксессуары» компании diHouse: «Продукты Rapoo ‒ это передовые технологии, высокое качество и эргономика. Большой выбор офисных и игровых аксессуаров позволят нашим партнерам быстро заказать, сформировать и впоследствии поддерживать ассортимент».