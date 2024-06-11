Разделы

Ритейл Дистрибуция Техника
|

Rapoo ‒ новый бренд компьютерных аксессуаров в портфеле diHouse

Компания diHouse объявляет о подписании эксклюзивного дистрибьюторского контракта с производителем компьютерных аксессуаров Rapoo. К заказу доступны офисные и игровые клавиатуры и гарнитуры, мыши, веб-камеры, наушники, подставки для наушников, а также другие беспроводные и проводные аксессуары. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Спрос на компьютерные аксессуары продолжает расти. Согласно данным аналитиков, только за 2023 г. объем продаж вырос в среднем на 30%. На это повлияли такие факторы, как удаленная работа и развитие новых технологий. Рост объемов получаемой информации и связанное с этим увеличение пула задач формируют спрос на высокотехнологичные аксессуары с быстрой скоростью работы. Самыми быстрорастущими сегментами во время и после пандемии стали веб-камеры, клавиатуры и компьютерные мыши, спрос на которые не падает до сих пор.

rapoo.jpg

diHouse
Rapoo ‒ новый бренд компьютерных аксессуаров в портфеле diHouse
Как крупной компании мигрировать с зарубежной CRM за 4 месяца: опыт «Волга-Днепр»
Импортонезависимость

Бренд Rapoo был основан в 2005 г. К особенностям аксессуаров марки можно отнести интуитивно понятный интерфейс, эргономичность, кроссплатформенность устройств. Отличительная особенность бренда ‒ использование запатентованной беспроводной технологии для всех новых устройств с 2018 г. Она позволяет синхронизировать все свои компьютерные аксессуары ‒ например, мышь и клавиатуру ‒ с ноутбуком и монитором с помощью одного нажатия кнопки. Беспроводная технология интегрирована в сами аксессуары и не требует дополнительных элементов для сопряжения.

Ольга Полоновская, руководитель направления «Аксессуары» компании diHouse: «Продукты Rapoo ‒ это передовые технологии, высокое качество и эргономика. Большой выбор офисных и игровых аксессуаров позволят нашим партнерам быстро заказать, сформировать и впоследствии поддерживать ассортимент».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Программисты в России слишком переоценены – их зарплаты неоправданно высоки. Россияне к ним относятся хуже, чем к чиновникам

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Intel свернула стройку фабрики чипов в Израиле. Она стоила $25 млрд, а компания остро нуждается в деньгах

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

В России по требованию Apple аннулирован патент, выданный россиянину

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 Premier 5G — фотовызов 2024

Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж

Обзор HUAWEI WiFi AX2 Новый: умный роутер с Wi-Fi 6

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024