Кроссплатформенность межплатформенность платформонезависимость cross-platform Кроссплатформенные технологии Кросс-функциональность Cross-functional

Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional

09.12.2025 Госкорпорация по организации воздушного движения выбрала VK Tech и «Р7 офис» для создания единой защищенной ИТ-экосистемы 1
05.12.2025 Билайн запускает новый формат защищенного корпоративного мессенджера eXpress для бизнес-коммуникаций 1
28.11.2025 RPA перестраивает бизнес-процессы: от локальных роботов к экосистемам автоматизации 1
28.11.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг «RPA-платформы 2025» 1
28.11.2025 «Росчат» и WorksPad: больше возможностей для безопасной корпоративной мобильной коммуникации 1
21.11.2025 Павел Каштанов -

Павел Каштанов, «Синтеллект»: С ростом доверия компаний к ИИ мы видим все больше областей его применения в проектах СЭД

 1
12.11.2025 «Контур» выпустил на рынок решение для безопасного доступа сотрудников и партнеров к корпоративным системам – «Коннект» от «Контур.Эгиды» 1
05.11.2025 Как ИТ-решения помогают преодолеть разрыв между производством и финансами 1
31.10.2025 «Яндекс 360» анонсировал «Защищенный клиент»: единое безопасное пространство для бизнеса 1
23.10.2025 Платформа корпоративных коммуникаций «Росчат» подключила сервис push-уведомлений на базе UEM-решения «Аврора Центр» 1
22.10.2025 Positive Technologies представила комплексную систему кибербезопасности национальной платформы промышленной автоматизации 1
07.10.2025 На рынке появилось новое отечественное решение для удаленных рабочих мест 1
30.09.2025 Технологический альянс: Группа «Эвобласт» и «Геомикс» разрабатывают новые инструменты для ведения БВР 1
24.09.2025 Linux под защитой: F6 представила EDR 3.0 с поддержкой отечественных ОС 1
24.09.2025 Fix Price реализовал проект автоматизации оформления командировок 1
17.09.2025 «Элар» внедрил для КБ «Кубань Кредит» централизованную ECM-систему нового поколения 1
12.09.2025 К2Т представляет обновленную версию корпоративной платформы «Бриз» 1.6.0 1
Александр Панасенков, «Датамарт»: Распространение overcloud-решений даст импульс новым облачным сервисам 1
Рынок СЭД 2023 1
Татьяна Капланова, Neovox: «Искусственный интеллект в контакт-центрах может автоматизировать половину запросов» 1
03.09.2025 Что дают корпоративные LMS бизнесу и сотрудникам 1
19.08.2025 «Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию ЕЦУ Dallas Lock релиз 4 1
18.08.2025 МТС запустила линейку детских тарифов с защитой от мошенников и кроссплатформенной игрой 1
11.08.2025 НГУ и «БурСервис» создадут программный комплекс для интерпретации геоинформации и построения моделей в сфере геологоразведки и разработки месторождений углеводородов 1
07.08.2025 Мессенджер «Ред V» включен в реестр российского ПО 1
05.08.2025 «Солар» увеличил выручку на 40% до 8,5 млрд рублей по итогам первого полугодия 2025 года 1
05.08.2025 «МойОфис» делится разработкой в формате Open Source 1
30.07.2025 В Хайстекс Акура появилась функция Double Storage: резервные копии теперь можно хранить сразу в двух типах хранилищ 1
25.07.2025 Создателя одного из крупнейших пиратских сайтов посадили на семь лет 1
24.07.2025 Merlion и PVS-Studio заключили партнерское соглашение 1
21.07.2025 Безопасный выход в интернет для аэропортов как объектов КИИ: как преодолеть дилемму изоляции и безопасности 1
08.07.2025 Видеоконференцсвязь сегодня: как уход зарубежных сервисов стимулирует развитие экосистемы коммуникаций 1
24.06.2025 Защита от программ-вымогателей (Ransomware) с Хайстекс Акура 1
16.06.2025 Новый программный модуль Timex VS для организации системы IP-видеонаблюдения 1
05.06.2025 Navicon расширяет портфель импортонезависимых решений за счет партнерства с разработчиком FESB 1
04.06.2025 GetPayAll: какие сервисы выбирают для подработки и фриланса – тренды среди россиян 2025 года 1
27.05.2025 IEK Group представила новый бренд направления автоматизации промышленности 1
21.05.2025 Рынок IBP систем 2025 1
19.05.2025 Что происходит с корпоративным ПО в России: 5 трендов глазами разработчиков 1

