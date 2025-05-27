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IEK Group представила новый бренд направления автоматизации промышленности

IEK Group, российская компания в области построения систем распределения электроэнергии, представляет новый бренд фокусного направления промышленной автоматизации ― IEK Digital, продолжая тем самым начатую еще в 2024 г. реализацию глобальной бизнес-стратегии по репозиционированию и созданию новой бренд-архитектуры. Об этом CNews сообщили представители IEK Group.

Бренд IEK Digital объединяет в единую экосистему программные компоненты для создания комплексных АСУ ТП на объектах любой сложности, задач учета и диспетчеризации объектов промышленности, ЖКХ, а также облачные решения для сбора, хранения и анализа производственных данных. Новое направление призвано усилить позиции IEK Group на рынке информационных технологий и обеспечить клиентов и партнеров надежными современными решениями.

Продукты IEK Digital уже используются более чем в 40 отраслях, в том числе в нефтегазовом секторе, энергетике, металлургии и ЖКХ. Все разработки входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям об обеспечении безопасности значимых объектов информационной инфраструктуры, утвержденным приказом ФСТЭК №239.

Флагманский продукт IEK Digital ― платформа автоматизации MasterSCADA 4D. На ее основе реализованы проекты для различных отраслей — от локальных до территориально распределенных систем, создано множество коробочных отраслевых решений. Исполнительную систему MasterSCADA 4D отличает кроссплатформенность: она работает с большинством операционных систем, используемых в промышленности (Windows, Linux, QNX, «Эльбрус», Unix).

«Представляя новый бренд IEK Digital, мы рассчитываем на то, что он станет альтернативой зарубежным решениям в области промышленной автоматизации. Бренд объединяет программные продукты, входящие в реестр отечественного ПО, поэтому системные интеграторы могут использовать их как основную платформу для входа в объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ), на государственные предприятия», — сказал Андрей Забелин, генеральный директор IEK Group.

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Бизнес

Импортозамещение решений для автоматизации остается ключевой задачей для промышленных компаний, но доля российских решений в IT-инфраструктуре предприятий пока невелика. Особенно остро стоит вопрос с АСУ ТП, где до 2022 г. 90% рынка занимали зарубежные вендоры. Они предлагали решения, включающие и компонентную базу, и программное обеспечение. После их ухода возникли сложности с обслуживанием, вырос спрос на отечественные решения.

При этом, согласно данным исследования консалтинговой компании «Б1», объем рынка решений промышленной автоматизации в России вырастет с 83 млрд руб. в 2024 г. до 207 млрд руб. в 2030 г., показывая среднегодовые темпы роста на уровне 10%. Среди ключевых драйверов роста эксперты называют увеличение инвестиций в промышленное производство, стремление к технологической независимости, развитие инфраструктуры, рост расходов на цифровизацию. На общем рынке электротехники и решений для управления электроснабжением доля решений для промышленной автоматизации неуклонно будет расти.

Отвечая этому тренду, IEK Digital консолидирует продукты под «зонтиком» IEK и дает заказчикам возможность получать комплексные решения, включающие не только системы автоматизации и диспетчеризации, но и электрооборудование, совместимое с ИТ-решениями. Это позволяет создавать на базе компонентов IEK Group комплексные интеллектуальные системы контроля и распределения электроэнергии любой сложности для ключевых отраслей экономики нашей страны. В рамках договора расширенной технической поддержки заказчик получает полный надзор со стороны инженерной службы IEK Digital на всех этапах разработки и эксплуатации проекта.

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