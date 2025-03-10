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Забелин Андрей
|10.03.2025
|IEK Group интегрирует в свою структуру активы Legrand 1
|12.10.2023
|Разработчик «умных» систем для домов Legrand продал заводы россиянам и бежал из страны 1
Забелин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Legrand 78 2
|IEK Group - ИЭК Холдинг 22 2
|IEK Group - Legrand Россия - Легран - Контактор - ЭБС - Легран Волга - Легран Ульяновский 20 1
|Горбачев Михаил 34 1
|Россия - ПФО - Ульяновская область 618 1
|Франция - Французская Республика 7868 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145965 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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