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Разработчик «умных» систем для домов Legrand продал заводы россиянам и бежал из страны

Российский производитель IEK Group купил активы французского разработчика электрических и информационных систем для зданий Legrand в России. Заводы Legrand в Ульяновской области теперь будут производить отечественную продукцию.

Больше не Legrand

Российский производитель электротехнического оборудования IEK Group приобрел активы французского разработчика систем для зданий Legrand в России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на совместное заявление компаний. Предметом сделки стали три производственные площадки в Ульяновской области и более 20 представительств в российских городах. Сумма сделки не разглашается.

Legrand производит продукцию электротехнического назначения. Компания также является разработчиком решений для электрических и информационных сетей, то есть «умных решений» для современных зданий, например, системы домашней автоматизации, системы управления светом, контроля доступа в помещение и др.

При выборе покупателя представители Legrand учли тот факт, что IEK GROUP имеет многолетний успешный опыт работы на электротехническом рынке и сильные рыночные позиции, говорится на сайте IEK, в сообщении о приобретении. Инвестиции IEK Group в развитие производства на бывших предприятиях Legrand за три года достигнут 1 млрд рублей.

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Фото: Legrand
Российские заводы Legrand выкупила IEK Group

Правительственная комиссия одобрила сделку и установила для приобретенных производственных площадок ключевые показатели до 2025 г. Их суммарная выручка в 2025 г. должна составить около 8,5 млрд рублей.

Долго держались

Группа Legrand не прекратила работу в России в 2022 г., как это сделали многие западные компании. В 2022 г. на Россию пришлось 1,5% продаж Legrand. О планах уйти с российского рынка она сообщила в январе 2023 г., о чем писали «Ведомости».

«В связи с последними событиями, включая растущую операционную сложность и неопределенность, Legrand решила прекратить операции в России и в настоящее время рассматривает варианты своевременной и упорядоченной передачи контроля над ними», — цитировало издание заявление пресс-службы Legrand.

Из-за решения покинуть страну, где она работала с 1993 г., компания ожидала обесценивания активов на сумму 150 млн. евро.

Генеральный директор IEK Group Андрей Забелин в комментарии «Ведомостям» по поводу покупки активов Legrand сказал, что сделка даст импульс дополнительным инвестициям в производство и масштабной программе локализации продукции.

Локализация российских производителей

Степень локализации, то есть «российскости» учитывается, например, при госзакупках согласно постановлению Правительства №719. Об этом писал CNews в мае 2023 г.

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Летом 2021 г. в России начали обсуждать балльную систему определения уровня локализации электроники. В рамках этой системы за каждую технологическую операцию при производстве компания получает баллы, и когда переходит определенный порог — включается в реестр отечественного оборудования, что дает право получать различные льготы и преференции.

В апреле 2023 г. реестр отечественной радиоэлектроники Минпромторга сократился в два раза, из него исчезла продукция большинства разработчиков, в том числе СХД с российским процессором «Эльбрус». «Большая чистка» произошла как раз из-за введения балльной системы.

Анна Любавина

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