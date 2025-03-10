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Legrand
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|10.03.2025
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IEK Group интегрирует в свою структуру активы Legrand
Group приступила к следующему этапу интеграции и развития активов, приобретенных в 2023 г. у группы Legrand (ООО «Даккор», АО «Контактор», ООО «ЭБС»). На этом этапе планируется их полное объеди
|27.06.2024
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Группа компаний, объединяющая бывшие активы Legrand в России и Белоруссии, запускает новый бренд
Производитель электрооборудования ООО «Легран», ранее входивший в международную группу Legrand, представил свой новый бренд: теперь продукция компании будет выпускаться под торгово
|12.10.2023
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Разработчик «умных» систем для домов Legrand продал заводы россиянам и бежал из страны
Больше не Legrand Российский производитель электротехнического оборудования IEK Group приобрел активы ф
|02.02.2021
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Legrand анонсировала умные устройства для контроля климата и профилактики вирусных заболеваний
Группа Legrand объявила о запуске в России линейки умных климатических устройств: метеостанции с мод
|28.09.2020
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Merlion стала официальным дистрибьютором Legrand в России
Merlion и группа Legrand, являющаяся мировым специалистом по электрическим и информационным системам зданий, п
|12.03.2020
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Legrand запускает новую систему домашнего комфорта
В России поступила в продажу инновационная система домашнего комфорта группы Legrand, поддерживающая современные технологии «интернета вещей». Основу предложения составля
|10.02.2020
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Legrand представила новые батарейные шкафы для ИБП
автономной работы для ИТ и электрооборудования на объектах гражданского строительства, промышленного, коммерческого и жилого секторов, а также в серверных помещениях и ЦОД. В новых батарейных шкафах Legrand можно устанавливать до 63 аккумуляторных батарей (АКБ) емкостью от 24 Ач до105 Ач. Благодаря этому достигается максимальное время автономной работы и высокая эффективность предложения.
|27.01.2020
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ГК «А101» делает квартиры «умными» с помощью технологий «Яндекса» и Legrand
она «Скандинавия», а затем во втором районе жилого комплекса «Испанские кварталы». Стоимость исходного набора оборудования уже включено в цену квартиры. Необходимое оборудование производства компании Legrand будет устанавливаться в квартиры на стадии отделки. Пользователь сможет управлять ими с помощью приложения с интуитивно понятным интерфейсом, а также «Яндекс.станции». В стартовый набор
|24.12.2019
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Беспроводные зарядные устройства Legrand для улучшения качества жизни современных пользователей
ледования. Среди компаний, выпускающих устройства для беспроводной зарядки, хочется отметить Группу Legrand, которая разрабатывает уникальные решения. Среди недавних анонсов – беспроводные заря
|17.12.2019
|Legrand представила ИБП Keor T EVO 10-60 кВА
|07.11.2019
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Конструктор идеального офиса - колонны Legrand
Для эффективной организации открытого офисного пространства с концепцией многофункциональности компания Legrand создала новую серию колонн и мини-колонн. Новая серия колонн и мини-колонн Legrand включает в себя несколько типов решений. Колонны и мини-колонны Snap-On позволяют устанавливать
|01.11.2019
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Legrand запускает новую серию беспроводных звонков
движения с дальностью обнаружения 6-8 метров. Датчик работает автономно от батареек, его можно установить на стене или на горизонтальной поверхности с помощью кронштейна с изменяемым углом наклона. «Legrand стремится предвосхищать запросы пользователей и предлагать сбалансированные, технологичные и многофункциональные решения, – отметил Иван Крохмальный, директор по развитию Legrand
|30.09.2019
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Паскаль Деконс назначен генеральным директором Legrand в России и СНГ
C 24 сентября 2019 г. на эту должность назначен Паскаль Деконс (Pascal Decons), ранее руководивший Legrand в Испании и Португалии. Паскаль Деконс сменил Алекси Конана (Alexis Conan), который в
|04.06.2019
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Обзор новинок ИБП компании Legrand
ием цифровой интеллектуальной собственности. В таких вопросах становится актуальна продукция Группы Legrand, которая в 2018 году обновила портфолио ИБП, запустив линейки Keor Multiplug и Keor S
|06.05.2019
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Legrand представила систему энергетического менеджмента CX3 EMS
«Legrand Россия и СНГ» представила систему энергетического менеджмента CX3 EMS, которая позволяет контролировать основные параметры работы электросетей, а также упрощает управление электроустано
|19.03.2019
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Legrand приняла участие в модернизации городской инфраструктуры Красноярска
ноярска в рамках подготовки инфраструктуры города к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019. Решения Legrand были применены для реконструкции и строительства корпусов Красноярской краевой клинич
|12.02.2019
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Legrand представила новую серию трехфазных ИБП Keor T EVO
обеспечить бесперебойную работу электрооборудования в мини-серверных, а также на объектах промышленного, коммерческого и жилого секторов. Новое оборудование дополнит предложение трехфазных онлайн ИБП Legrand с двойным преобразованием. В серии Keor T EVO представлены модели ИБП номинальной мощности 10, 15 и 20 кВА. Коэффициент мощности новых ИБП равен единице. По сравнению с другими моделями
|11.02.2019
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Legrand представила новые распределительные шкафы
Группа Legrand объявила о расширении ассортимента шкафов для распределения электрической энергии и п
|28.09.2018
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Legrand запускает новую структурированную кабельную систему LCS3
Группа Legrand, специалист по электрическим и информационным системам зданий, объявляет о запуске но
|13.09.2018
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Legrand представила обновленную серию воздушных выключателей DMX3
быть оснащен электронными расцепителями с ЖК-дисплеем трех типов, позволяющими осуществлять точную настройку параметров защиты и обеспечивающими полную селективность нижестоящих устройств. «Компания Legrand стремится поставлять на рынок функциональные и надежные продукты, соответствующие потребностям клиентов с самыми разными запросами. Применение выключателей DMX3 помогает как оптимизиров
|05.07.2018
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Legrand представила ИБП Keor Multiplug для дома и малого бизнеса
ановку. При этом ценовое предложение остается идентичным предыдущей версии. «Одной из главных задач Legrand является обеспечение функциональности, удобства и комфорта конечного пользователя. Мы
|05.04.2018
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Группа Legrand и 3data объявили об открытии ЦОД в историческом центре Москвы
Группа Legrand и российская сеть дата-центров 3data представили результаты совместного проекта – ком
|06.06.2017
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Legrand представила новую серию блоков распределения питания для небольших ИТ-систем и ЦОДов
Группа Legrand представила новую серию блоков распределения питания (PDU). Новая серия включает в се
|25.05.2017
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Legrand и «Инсистемс» запустили совместный проект по производству ИБП во Владивостоке
Компания «Инсистемс» (входит в группу компаний «Ланит») и группа Legrand объявили о расширении сотрудничества. 18 мая 2017 г. во Владивостоке стороны запустил
|22.05.2017
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«Ланит» запустил в России производство французских источников бесперебойного питания
Завод «Инсистемс» и Legrand Дочерняя структура «Ланита» — компания «Инсистемс» — совместно с французской группой
|19.04.2017
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В центре Москвы построили ЦОД «шаговой доступности»
ЦОД на оборудование Legrand Компания 3data, специализирующаяся на строительстве центров обработки данных (ЦОД), презентовала новый ЦОД в центре Москвы. Здание, в котором разместится ЦОД, находится на Садово-Кудрин
|11.03.2002
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Diamond Communications начала поставки электротехнического оборудования Legrand
интегратор и поставщик телекоммуникационного оборудования России и стран СНГ, сообщил о новом направлении деятельности - начале поставок на российском рынке электротехнического оборудования компании Legrand (Франция). Компания Legrand занимается производством продукции электротехнического назначения. Компания объединяет свыше 22.000 сотрудников на пяти континентах, имеет 31 филиал и
|15.01.2001
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Французские производители электроники Schneider и Legrand объявили о предстоящем слиянии
Сегодня французские промышленные группы Schneider и Legrand, производящие электронные изделия, объявили о предстоящем объединении, в результате которого будет создана одна из крупнейших в мире компаний под названием Schneider Legrand, соо
|15.01.2001
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Французские производители электроники Schneider и Legrand объявили о предстоящем слиянии
Сегодня французские промышленные группы Schneider и Legrand, производящие электронные изделия, объявили о предстоящем объединении, в результате которого будет создана одна из крупнейших в мире компаний под названием Schneider Legrand, соо
Legrand и организации, системы, технологии, персоны:
|Крохмальный Иван 8 8
|Вирцер Евгений 43 4
|Conan Alexis - Конан Алексис 3 3
|Хала Илья 49 2
|Ермаков Игорь 19 2
|Римский Александр 5 2
|Гутман Виктор 17 2
|Кочергин Михаил 5 2
|Андриянов Александр 2 2
|Потошин Константин 4 2
|Забелин Андрей 7 2
|Гуцериев Михаил 114 1
|Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 1
|Гребенщиков Дмитрий 39 1
|Баранов Сергей 20 1
|Бобров Антон 55 1
|Никулин Игорь 23 1
|Маршанкулов Мурат 19 1
|Никитин Александр 23 1
|Карпинский Алексей 42 1
|Головачев Михаил 20 1
|Макаров Владимир 78 1
|Цветов Дмитрий 3 1
|Костинский Сергей 4 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Попов Григорий 25 1
|Литвинов Игорь 10 1
|Роганков Игорь 7 1
|Пургин Денис 9 1
|Тихонов Денис 2 1
|Benioff Marc - Бениофф Марк 32 1
|Гордиенко Ростислав 28 1
|Печникова Юлия 19 1
|Decons Pascal - Деконс Паскаль 1 1
|Ерёмин Вадим 9 1
|Каськов Валентин 24 1
|Соколюк Валерий 31 1
|Семынин Дмитрий 4 1
|Сивидов Алексей 40 1
|Карпов Алексей 24 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
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|Discovery Research Group 22 1
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
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