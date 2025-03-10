IEK Group интегрирует в свою структуру активы Legrand Group приступила к следующему этапу интеграции и развития активов, приобретенных в 2023 г. у группы Legrand (ООО «Даккор», АО «Контактор», ООО «ЭБС»). На этом этапе планируется их полное объеди

Группа компаний, объединяющая бывшие активы Legrand в России и Белоруссии, запускает новый бренд Производитель электрооборудования ООО «Легран», ранее входивший в международную группу Legrand, представил свой новый бренд: теперь продукция компании будет выпускаться под торгово

Разработчик «умных» систем для домов Legrand продал заводы россиянам и бежал из страны Больше не Legrand Российский производитель электротехнического оборудования IEK Group приобрел активы ф

Legrand анонсировала умные устройства для контроля климата и профилактики вирусных заболеваний Группа Legrand объявила о запуске в России линейки умных климатических устройств: метеостанции с мод

Merlion стала официальным дистрибьютором Legrand в России Merlion и группа Legrand, являющаяся мировым специалистом по электрическим и информационным системам зданий, п

Legrand запускает новую систему домашнего комфорта В России поступила в продажу инновационная система домашнего комфорта группы Legrand, поддерживающая современные технологии «интернета вещей». Основу предложения составля

Legrand представила новые батарейные шкафы для ИБП автономной работы для ИТ и электрооборудования на объектах гражданского строительства, промышленного, коммерческого и жилого секторов, а также в серверных помещениях и ЦОД. В новых батарейных шкафах Legrand можно устанавливать до 63 аккумуляторных батарей (АКБ) емкостью от 24 Ач до105 Ач. Благодаря этому достигается максимальное время автономной работы и высокая эффективность предложения.

ГК «А101» делает квартиры «умными» с помощью технологий «Яндекса» и Legrand она «Скандинавия», а затем во втором районе жилого комплекса «Испанские кварталы». Стоимость исходного набора оборудования уже включено в цену квартиры. Необходимое оборудование производства компании Legrand будет устанавливаться в квартиры на стадии отделки. Пользователь сможет управлять ими с помощью приложения с интуитивно понятным интерфейсом, а также «Яндекс.станции». В стартовый набор

Беспроводные зарядные устройства Legrand для улучшения качества жизни современных пользователей ледования. Среди компаний, выпускающих устройства для беспроводной зарядки, хочется отметить Группу Legrand, которая разрабатывает уникальные решения. Среди недавних анонсов – беспроводные заря

Конструктор идеального офиса - колонны Legrand Для эффективной организации открытого офисного пространства с концепцией многофункциональности компания Legrand создала новую серию колонн и мини-колонн. Новая серия колонн и мини-колонн Legrand включает в себя несколько типов решений. Колонны и мини-колонны Snap-On позволяют устанавливать

Legrand запускает новую серию беспроводных звонков движения с дальностью обнаружения 6-8 метров. Датчик работает автономно от батареек, его можно установить на стене или на горизонтальной поверхности с помощью кронштейна с изменяемым углом наклона. «Legrand стремится предвосхищать запросы пользователей и предлагать сбалансированные, технологичные и многофункциональные решения, – отметил Иван Крохмальный, директор по развитию Legrand

Паскаль Деконс назначен генеральным директором Legrand в России и СНГ C 24 сентября 2019 г. на эту должность назначен Паскаль Деконс (Pascal Decons), ранее руководивший Legrand в Испании и Португалии. Паскаль Деконс сменил Алекси Конана (Alexis Conan), который в

Обзор новинок ИБП компании Legrand ием цифровой интеллектуальной собственности. В таких вопросах становится актуальна продукция Группы Legrand, которая в 2018 году обновила портфолио ИБП, запустив линейки Keor Multiplug и Keor S

Legrand представила систему энергетического менеджмента CX3 EMS «Legrand Россия и СНГ» представила систему энергетического менеджмента CX3 EMS, которая позволяет контролировать основные параметры работы электросетей, а также упрощает управление электроустано

Legrand приняла участие в модернизации городской инфраструктуры Красноярска ноярска в рамках подготовки инфраструктуры города к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019. Решения Legrand были применены для реконструкции и строительства корпусов Красноярской краевой клинич

Legrand представила новую серию трехфазных ИБП Keor T EVO обеспечить бесперебойную работу электрооборудования в мини-серверных, а также на объектах промышленного, коммерческого и жилого секторов. Новое оборудование дополнит предложение трехфазных онлайн ИБП Legrand с двойным преобразованием. В серии Keor T EVO представлены модели ИБП номинальной мощности 10, 15 и 20 кВА. Коэффициент мощности новых ИБП равен единице. По сравнению с другими моделями

Legrand представила новые распределительные шкафы Группа Legrand объявила о расширении ассортимента шкафов для распределения электрической энергии и п

Legrand запускает новую структурированную кабельную систему LCS3 Группа Legrand, специалист по электрическим и информационным системам зданий, объявляет о запуске но

Legrand представила обновленную серию воздушных выключателей DMX3 быть оснащен электронными расцепителями с ЖК-дисплеем трех типов, позволяющими осуществлять точную настройку параметров защиты и обеспечивающими полную селективность нижестоящих устройств. «Компания Legrand стремится поставлять на рынок функциональные и надежные продукты, соответствующие потребностям клиентов с самыми разными запросами. Применение выключателей DMX3 помогает как оптимизиров

Legrand представила ИБП Keor Multiplug для дома и малого бизнеса ановку. При этом ценовое предложение остается идентичным предыдущей версии. «Одной из главных задач Legrand является обеспечение функциональности, удобства и комфорта конечного пользователя. Мы

Группа Legrand и 3data объявили об открытии ЦОД в историческом центре Москвы Группа Legrand и российская сеть дата-центров 3data представили результаты совместного проекта – ком

Legrand представила новую серию блоков распределения питания для небольших ИТ-систем и ЦОДов Группа Legrand представила новую серию блоков распределения питания (PDU). Новая серия включает в се

Legrand и «Инсистемс» запустили совместный проект по производству ИБП во Владивостоке Компания «Инсистемс» (входит в группу компаний «Ланит») и группа Legrand объявили о расширении сотрудничества. 18 мая 2017 г. во Владивостоке стороны запустил

«Ланит» запустил в России производство французских источников бесперебойного питания Завод «Инсистемс» и Legrand Дочерняя структура «Ланита» — компания «Инсистемс» — совместно с французской группой

В центре Москвы построили ЦОД «шаговой доступности» ЦОД на оборудование Legrand Компания 3data, специализирующаяся на строительстве центров обработки данных (ЦОД), презентовала новый ЦОД в центре Москвы. Здание, в котором разместится ЦОД, находится на Садово-Кудрин

Diamond Communications начала поставки электротехнического оборудования Legrand интегратор и поставщик телекоммуникационного оборудования России и стран СНГ, сообщил о новом направлении деятельности - начале поставок на российском рынке электротехнического оборудования компании Legrand (Франция). Компания Legrand занимается производством продукции электротехнического назначения. Компания объединяет свыше 22.000 сотрудников на пяти континентах, имеет 31 филиал и

Французские производители электроники Schneider и Legrand объявили о предстоящем слиянии Сегодня французские промышленные группы Schneider и Legrand, производящие электронные изделия, объявили о предстоящем объединении, в результате которого будет создана одна из крупнейших в мире компаний под названием Schneider Legrand, соо