Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Legrand

Legrand

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.03.2025 IEK Group интегрирует в свою структуру активы Legrand

Group приступила к следующему этапу интеграции и развития активов, приобретенных в 2023 г. у группы Legrand (ООО «Даккор», АО «Контактор», ООО «ЭБС»). На этом этапе планируется их полное объеди
27.06.2024 Группа компаний, объединяющая бывшие активы Legrand в России и Белоруссии, запускает новый бренд

Производитель электрооборудования ООО «Легран», ранее входивший в международную группу Legrand, представил свой новый бренд: теперь продукция компании будет выпускаться под торгово
12.10.2023 Разработчик «умных» систем для домов Legrand продал заводы россиянам и бежал из страны

Больше не Legrand Российский производитель электротехнического оборудования IEK Group приобрел активы ф
02.02.2021 Legrand анонсировала умные устройства для контроля климата и профилактики вирусных заболеваний

Группа Legrand объявила о запуске в России линейки умных климатических устройств: метеостанции с мод
28.09.2020 Merlion стала официальным дистрибьютором Legrand в России

Merlion и группа Legrand, являющаяся мировым специалистом по электрическим и информационным системам зданий, п
12.03.2020 Legrand запускает новую систему домашнего комфорта

В России поступила в продажу инновационная система домашнего комфорта группы Legrand, поддерживающая современные технологии «интернета вещей». Основу предложения составля
10.02.2020 Legrand представила новые батарейные шкафы для ИБП

автономной работы для ИТ и электрооборудования на объектах гражданского строительства, промышленного, коммерческого и жилого секторов, а также в серверных помещениях и ЦОД. В новых батарейных шкафах Legrand можно устанавливать до 63 аккумуляторных батарей (АКБ) емкостью от 24 Ач до105 Ач. Благодаря этому достигается максимальное время автономной работы и высокая эффективность предложения.

27.01.2020 ГК «А101» делает квартиры «умными» с помощью технологий «Яндекса» и Legrand

она «Скандинавия», а затем во втором районе жилого комплекса «Испанские кварталы». Стоимость исходного набора оборудования уже включено в цену квартиры. Необходимое оборудование производства компании Legrand будет устанавливаться в квартиры на стадии отделки. Пользователь сможет управлять ими с помощью приложения с интуитивно понятным интерфейсом, а также «Яндекс.станции». В стартовый набор
24.12.2019 Беспроводные зарядные устройства Legrand для улучшения качества жизни современных пользователей

ледования. Среди компаний, выпускающих устройства для беспроводной зарядки, хочется отметить Группу Legrand, которая разрабатывает уникальные решения. Среди недавних анонсов – беспроводные заря
17.12.2019 Legrand представила ИБП Keor T EVO 10-60 кВА
07.11.2019 Конструктор идеального офиса - колонны Legrand

Для эффективной организации открытого офисного пространства с концепцией многофункциональности компания Legrand создала новую серию колонн и мини-колонн. Новая серия колонн и мини-колонн Legrand включает в себя несколько типов решений. Колонны и мини-колонны Snap-On позволяют устанавливать
01.11.2019 Legrand запускает новую серию беспроводных звонков

движения с дальностью обнаружения 6-8 метров. Датчик работает автономно от батареек, его можно установить на стене или на горизонтальной поверхности с помощью кронштейна с изменяемым углом наклона. «Legrand стремится предвосхищать запросы пользователей и предлагать сбалансированные, технологичные и многофункциональные решения, – отметил Иван Крохмальный, директор по развитию Legrand
30.09.2019 Паскаль Деконс назначен генеральным директором Legrand в России и СНГ

C 24 сентября 2019 г. на эту должность назначен Паскаль Деконс (Pascal Decons), ранее руководивший Legrand в Испании и Португалии. Паскаль Деконс сменил Алекси Конана (Alexis Conan), который в
04.06.2019 Обзор новинок ИБП компании Legrand

ием цифровой интеллектуальной собственности. В таких вопросах становится актуальна продукция Группы Legrand, которая в 2018 году обновила портфолио ИБП, запустив линейки Keor Multiplug и Keor S
06.05.2019 Legrand представила систему энергетического менеджмента CX3 EMS

«Legrand Россия и СНГ» представила систему энергетического менеджмента CX3 EMS, которая позволяет контролировать основные параметры работы электросетей, а также упрощает управление электроустано
19.03.2019 Legrand приняла участие в модернизации городской инфраструктуры Красноярска

ноярска в рамках подготовки инфраструктуры города к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019. Решения Legrand были применены для реконструкции и строительства корпусов Красноярской краевой клинич
12.02.2019 Legrand представила новую серию трехфазных ИБП Keor T EVO

обеспечить бесперебойную работу электрооборудования в мини-серверных, а также на объектах промышленного, коммерческого и жилого секторов. Новое оборудование дополнит предложение трехфазных онлайн ИБП Legrand с двойным преобразованием. В серии Keor T EVO представлены модели ИБП номинальной мощности 10, 15 и 20 кВА. Коэффициент мощности новых ИБП равен единице. По сравнению с другими моделями
11.02.2019 Legrand представила новые распределительные шкафы

Группа Legrand объявила о расширении ассортимента шкафов для распределения электрической энергии и п
28.09.2018 Legrand запускает новую структурированную кабельную систему LCS3

Группа Legrand, специалист по электрическим и информационным системам зданий, объявляет о запуске но
13.09.2018 Legrand представила обновленную серию воздушных выключателей DMX3

быть оснащен электронными расцепителями с ЖК-дисплеем трех типов, позволяющими осуществлять точную настройку параметров защиты и обеспечивающими полную селективность нижестоящих устройств. «Компания Legrand стремится поставлять на рынок функциональные и надежные продукты, соответствующие потребностям клиентов с самыми разными запросами. Применение выключателей DMX3 помогает как оптимизиров
05.07.2018 Legrand представила ИБП Keor Multiplug для дома и малого бизнеса

ановку. При этом ценовое предложение остается идентичным предыдущей версии. «Одной из главных задач Legrand является обеспечение функциональности, удобства и комфорта конечного пользователя. Мы
05.04.2018 Группа Legrand и 3data объявили об открытии ЦОД в историческом центре Москвы

Группа Legrand и российская сеть дата-центров 3data представили результаты совместного проекта – ком
06.06.2017 Legrand представила новую серию блоков распределения питания для небольших ИТ-систем и ЦОДов

Группа Legrand представила новую серию блоков распределения питания (PDU). Новая серия включает в се
25.05.2017 Legrand и «Инсистемс» запустили совместный проект по производству ИБП во Владивостоке

Компания «Инсистемс» (входит в группу компаний «Ланит») и группа Legrand объявили о расширении сотрудничества. 18 мая 2017 г. во Владивостоке стороны запустил
22.05.2017 «Ланит» запустил в России производство французских источников бесперебойного питания

Завод «Инсистемс» и Legrand Дочерняя структура «Ланита» — компания «Инсистемс» — совместно с французской группой

19.04.2017 В центре Москвы построили ЦОД «шаговой доступности»

ЦОД на оборудование Legrand Компания 3data, специализирующаяся на строительстве центров обработки данных (ЦОД), презентовала новый ЦОД в центре Москвы. Здание, в котором разместится ЦОД, находится на Садово-Кудрин
11.03.2002 Diamond Communications начала поставки электротехнического оборудования Legrand

интегратор и поставщик телекоммуникационного оборудования России и стран СНГ, сообщил о новом направлении деятельности - начале поставок на российском рынке электротехнического оборудования компании Legrand (Франция). Компания Legrand занимается производством продукции электротехнического назначения. Компания объединяет свыше 22.000 сотрудников на пяти континентах, имеет 31 филиал и
15.01.2001 Французские производители электроники Schneider и Legrand объявили о предстоящем слиянии

Сегодня французские промышленные группы Schneider и Legrand, производящие электронные изделия, объявили о предстоящем объединении, в результате которого будет создана одна из крупнейших в мире компаний под названием Schneider Legrand, соо
15.01.2001 Французские производители электроники Schneider и Legrand объявили о предстоящем слиянии

Сегодня французские промышленные группы Schneider и Legrand, производящие электронные изделия, объявили о предстоящем объединении, в результате которого будет создана одна из крупнейших в мире компаний под названием Schneider Legrand, соо

Публикаций - 82, упоминаний - 111

Legrand и организации, системы, технологии, персоны:

IEK Group - Legrand Россия - Легран - Контактор - ЭБС - Легран Волга - Легран Ульяновский 24 16
Cisco Systems 5372 10
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 10
Schneider Electric 614 10
Microsoft Corporation 25775 9
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 55 8
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 8
Legrand - BTicino 10 7
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 6
Siemens AG - Siemens Group 2673 6
GIRA 23 6
Oracle Corporation 7074 6
Philips 2099 6
Микротест 284 5
IEK Group - ИЭК Холдинг 49 5
JUNG 18 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
SAP SE 5601 5
HP - Hewlett-Packard 3662 5
Eaton 80 4
Инсистемс - Инженерные системы и сервис 42 4
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 4
Nokia Alcatel-Lucent Cabling Systems 4 4
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 4
Huawei 4677 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
3data - 3дата 104 3
AMT Group - АМТ-Груп 365 3
Panduit 44 3
Johnson Controls 33 3
АРМО ГК - АРМО-Инжиниринг 28 3
ИТРИУМ СПб - itrium 9 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
СЭМ НПО - Научно-производственное объединение 8 3
ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 27 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 2
Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком 80 2
Google LLC 12690 2
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 74 2
AMS-Osram - Osram - Osram Opto Semiconductors GmbH - ams OSRAM AG - Austria Microsystems AG - Austria Mikro Systeme - Osram Sylvania 44 2
Daikin Industries 64 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 2
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Газпром ПАО 1493 2
BMW Group 482 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 75 1
Спортмастер - Sportmaster 201 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 1
Мосэнерго ПАО 132 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 83 1
Открытие Арена - стадион 21 1
Vaillant Group Rus - Вайлант Груп Рус 4 1
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 1
Экополис Корпорация - Ecopolis Corp - Экопласт 17 1
ОМЗ УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения - ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК 50 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 28 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Wilo - Wilo Rus - Вило Рус - Wilo Bel - Вило Беларусь 11 1
Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны - ИАТА: KGD, ИКАО: UMKK 17 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Русский свет - Электросистем - РС Тех 23 1
Сбер - Сбербанк Среднерусский банк 36 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 1
СПВ - Свободный порт Владивосток 2 1
Swarovski AG 74 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы - Индилайт 39 1
Лабадванс 1 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 31 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
Федеральное казначейство России 1949 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Мосгортранс ГУП 139 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 1
ФСБ РФ ЦЛСЗ - Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России 8 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
РГУД - Российская гильдия управляющих и девелоперов 6 3
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 3
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 18
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 17
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 12
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 546 12
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 12
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 11
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 7
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 6
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 615 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 5
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 5
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1693 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 5
Умные платформы 1988 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 4
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 206 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 4
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 4
Legrand Keor - Legrand Arhimod - серия ИБП 9 9
Microsoft Windows 2000 8678 4
IEK Group - Legrand Россия - Легран - Daccord - Даккор 4 4
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 268 3
Google Android 15244 3
Apple iOS 8583 3
Linux OS 11533 3
Microsoft Windows 16882 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 98 2
Linx Datacenter - Linx ЦОД 57 2
Legrand DMX3 - серия воздушных выключателей 3 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Legrand XL3 S - распределительные щиты и шкафы 2 2
Intel Evo 121 2
Apple HomeKit 49 2
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 2
Microsoft Windows Embedded 208 2
Intel - StrongARM - 121 2
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 2
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 2
Microsoft Office 4170 2
Microsoft Windows XP 2431 2
НКТ - Р7-Офис 543 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 245 1
Renesas Electronics - Altium Designer 37 1
Legrand LCS - структурированная кабельная система 2 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 1
SAP Basis 16 1
Google Calendar - Google Календарь 94 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 1
Siemens - Simatic - Simatic Net - Simatic Analyser - Simatic Diagnostics Tool 29 1
Крохмальный Иван 8 8
Вирцер Евгений 43 4
Conan Alexis - Конан Алексис 3 3
Хала Илья 49 2
Ермаков Игорь 19 2
Римский Александр 5 2
Гутман Виктор 17 2
Кочергин Михаил 5 2
Андриянов Александр 2 2
Потошин Константин 4 2
Забелин Андрей 7 2
Гуцериев Михаил 114 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 1
Гребенщиков Дмитрий 39 1
Баранов Сергей 20 1
Бобров Антон 55 1
Никулин Игорь 23 1
Маршанкулов Мурат 19 1
Никитин Александр 23 1
Карпинский Алексей 42 1
Головачев Михаил 20 1
Макаров Владимир 78 1
Цветов Дмитрий 3 1
Костинский Сергей 4 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Попов Григорий 25 1
Литвинов Игорь 10 1
Роганков Игорь 7 1
Пургин Денис 9 1
Тихонов Денис 2 1
Benioff Marc - Бениофф Марк 32 1
Гордиенко Ростислав 28 1
Печникова Юлия 19 1
Decons Pascal - Деконс Паскаль 1 1
Ерёмин Вадим 9 1
Каськов Валентин 24 1
Соколюк Валерий 31 1
Семынин Дмитрий 4 1
Сивидов Алексей 40 1
Карпов Алексей 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 20
Франция - Французская Республика 8177 13
Европа 24964 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Украина 7928 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 3
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 531 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Европа Восточная 3138 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 3
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 2
Казахстан - Республика 6048 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
Чехия - Чешская Республика 1349 2
Испания - Королевство 3840 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 1
Россия - ДФО - Амурская область 954 1
Литва - Литовская Республика 673 1
Египет - Арабская Республика 1100 1
Португалия - Португальская Республика 956 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 1
Москва - Садовое кольцо 119 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 14
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 14
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 12
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 6
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 4
Энергетика - Energy - Energetically 5855 4
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 488 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 189 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Аренда 2687 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
N+1 - Издание 188 2
FT - Financial Times 1296 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Ведомости 1466 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Discovery Research Group 22 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 1
Институт репутационных технологий 1 1
Российская инженерная академия 13 1
МЦКО ГАОУ ДПО - Московский центр качества образования 6 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
ISR - Integrated Systems Russia 24 1
ЭлектроТехноЭкспо 3 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще