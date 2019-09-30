Паскаль Деконс назначен генеральным директором Legrand в России и СНГ

Legrand объявила о назначении нового генерального директора в России и СНГ. C 24 сентября 2019 г. на эту должность назначен Паскаль Деконс (Pascal Decons), ранее руководивший группой Legrand в Испании и Португалии.

Паскаль Деконс сменил Алекси Конана (Alexis Conan), который в свою очередь возглавил Legrand Испания и Португалия. В должности генерального директора Деконс будет отвечать за разработку и реализацию стратегии группы Legrand в регионе, дальнейшую локализацию производственных мощностей, реализацию крупных проектов и развитие бизнеса в России и СНГ.

Паскаль Деконс присоединился к группе Legrand в 1999 г., возглавив функцию маркетинга в Legrand Великобритания. С 2001 по 2004 г. он занимал позицию руководителя DIY в Legrand Франция. Начиная с 2004 г., он продолжил свою карьеру за пределами Франции в качестве директора представительств: в Центральной Африке (2004-2007), Ливане (2008-2010), на Ближнем Востоке (2010-2013) и в Марокко (2014-2015). С 2015 г. и до настоящего момента занимал должность генерального директора Legrand Испания и Португалия.

Деконс окончил бизнес-школу École supérieure de commerce de Pau, г. По (Франция).

«Я рад вступить в должность генерального директора Legrand Россия и СНГ. У группы очень сильные позиции на локальном рынке, и вместе с командой я приложу все усилия для их укрепления. Уверен, вместе нам удастся добиться больших успехов и предложить нашим клиентам в России и СНГ новые эффективные решения, отвечающие самым современным требованиям», – сказал генеральный директор Legrand Россия и СНГ Паскаль Деконс.