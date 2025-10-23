Разделы

Африка Центральная

Африка Центральная

СОБЫТИЯ


23.10.2025 «Геоскан» подтвердил возможность приема сигналов АЗН-В на кубсаты от воздушных судов на малых и больших высотах 1
14.05.2024 APT-группа Careto активизировалась спустя 10 лет — для атак используются новые вредоносные программы-импланты 1
28.02.2023 Названы интересные примеры использования больших данных 1
11.04.2022 «Мой офис» создал инструмент для отказа от технологии Microsoft 1
30.09.2019 Паскаль Деконс назначен генеральным директором Legrand в России и СНГ 1
26.10.2014 Землю ждет температурный рекорд 1
05.08.2013 40% фирм в России не принимают к оплате банковские карты 1
16.05.2013 «Билайн» запутался в глобальных проблемах 1
29.03.2013 Создана полностью синтетическая безопасная вакцина 1
20.12.2012 ВИЧ уже давно мучает человечество 1
25.06.2012 Йогурт делали в Сахаре 7 тысяч лет назад 1
27.01.2012 «БПЦ Банковские Технологии» развивают свой бизнес в Африке: новое назначение 1
28.10.2011 31 октября родится 7-миллиардный человек 1
08.08.2011 Американцы строят транспортный "самолетодирижабль" 1
13.05.2011 Страны Африки массово усиливают интернет-цензуру 1
20.04.2011 ВИЧ заражает людей уже не менее 100 лет 2
31.08.2010 Оспа обезьян распространяется среди людей 2
18.01.2010 2010: год начался с двух затмений 1
16.10.2009 ООН: исчезает озеро Чад 1
19.01.2009 Потерпел крушение французский военный вертолет 1
30.10.2007 Вирус СПИДа пришел из Африки через Гаити 1
01.10.2007 ЕТК открыла роуминг с Thuraya Satellite 1
23.07.2007 Теория "африканской родины" человека получила подтверждение 1
20.06.2007 Розничные сети – новая цитадель Oracle 1
21.08.2006 В CA новые руководители Восточного региона EMEA 1
13.06.2006 Thuraya выгонят из России? 1
12.01.2006 СА не хочет быть "Горбушкой" 1
07.07.2003 НАСА: как пережить гром и молнию 1
07.07.2003 НАСА: как пережить гром и молнию 1
21.06.2003 Спутниковые телефоны в России подешевеют? 1
15.05.2003 Арабская спутниковая связь пришла в Россию 1
24.01.2003 «МегаФон» открыл роуминг со спутниковой системой Thuraya 1
06.09.2002 Американские войска пересядут на "плавучие острова" и дирижабли 1
06.09.2002 Американские войска пересядут на "плавучие острова" и дирижабли 1
21.02.2002 Арабская спутниковая телефония споткнулась на старте 1
31.01.2002 Американские ученые создали карту распределения молний по земному шару 1
31.01.2002 Американские ученые создали карту распределения молний по земному шару 1
30.07.2001 Thuraya начала предоставлять услуги спутниковой связи в 35 странах 1
13.07.2001 Boeing и IBM создали самый мощный в мире спутниковый процессор для обработки цифровых сигналов 1
03.05.2001 Опубликована первая версия европейского стандарта на системы персональной связи с использованием геостационарных спутников 1

Публикаций - 41, упоминаний - 43

Африка Центральная и организации, системы, технологии, персоны:

Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 76 9
ТМ Сат 18 4
Boeing Satellite Development Center - Boeing Satellite Systems - Hughes Aircraft 28 3
Microsoft Corporation 25173 3
МегаФон 9746 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5214 2
IBM - International Business Machines Corp 9542 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9137 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 581 2
DISH Network - EchoStar Communications - Hughes Network Systems 63 2
Ascom Holding AG - Ascom Nordic 28 1
Querify Labs - Кверифай Лабс 6 1
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 81 1
PowerCom Cell One 5 1
Denel SOC - Denel Dynamics - Denel Aerospace Systems - Denel Informatics - Kentron 3 1
Telecel Zimbabwe 11 1
Oracle - Retek 35 1
IEK Group - Legrand Россия - Легран - Контактор - ЭБС - Легран Волга - Легран Ульяновский 23 1
Veon - Banglalink - Banglalink Digital Communications - Sheba Telecom 20 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5738 1
Intel Corporation 12492 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 695 1
Arabsat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи 72 1
Yandex - Яндекс 8270 1
Samsung Electronics 10561 1
МегаФон - Мобиком 225 1
LG Electronics 3667 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 566 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 347 1
Globalstar - Глобалстар 184 1
Ростелеком 10241 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 798 1
X Corp - Twitter 2902 1
SAP SE 5413 1
8856 1
Oracle Corporation 6848 1
Sony 6618 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 258 1
Первая Форма - 1Форма 56 1
ГлобалТел - GlobalTel - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 58 1
Холидей ГК - Холди Дискаунтер - Холидей Классик - Сибириада - Палата - сеть продуктовых супермаркетов в Сибири 15 1
Тануки 24 1
Совкомбанк жизнь - МетЛайф - Metlife Alico - RUS AIG - Страховая компания AIG Россия - Страховая компания АИГ Лайф - Страховая компания АЛИКО 14 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7993 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 518 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 267 1
Visa International 1967 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 233 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1901 1
36,6 - аптечная сеть 91 1
Boeing 1015 1
Абсолют Банк 240 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 259 1
Газпром ПАО 1402 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 52 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 320 1
Ингосстрах СПАО 448 1
Bank of America - Банк Америки 267 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3426 4
U.S. NOAA - National Weather Service- Национальная метеорологическая служба США - National Hurricane Center - Национальный центр США по слежению за ураганами 23 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1176 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1844 2
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 46 2
Судебная власть - Judicial power 2394 1
Правительство Ирака - Кабинет министров Ирака - органы государственной власти 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12688 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2802 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2905 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1402 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6227 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3098 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 376 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 73 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 342 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 278 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам - UN DESA - United Nations Department of Economic and Social Affairs 14 1
Правительство Уганды 2 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6411 5
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 127 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7152 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21790 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25409 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28796 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13487 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71907 4
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 675 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12846 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7696 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5101 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8770 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8850 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25776 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16924 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31053 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12869 3
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2831 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2563 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5774 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14280 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31634 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56239 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14615 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5639 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10000 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33508 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11119 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22587 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8215 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9646 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2790 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1625 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 272 1
Google Android устройства-девайсы 775 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 624 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1083 1
Benchmarking - Бенчмаркинг 257 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3913 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1818 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2114 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5103 2
Microsoft Windows 2000 8662 2
Apple iPhone 6 4861 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1193 2
Querify Labs - CedrusData 5 1
Право.ру - Pravo.Tech - Casebook API 6 1
Meta Platforms - Facebook - Trino 21 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 265 1
Microsoft Office 3915 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 874 1
Intel Pentium III 781 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 315 1
Новые облачные технологии - МойОфис 868 1
Apple iOS 8174 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 861 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 140 1
Lua - язык программирования 65 1
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 74 1
Google Material Design - Google Material UI - стиль графического дизайна интерфейсов программного обеспечения и приложений 49 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 244 1
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 98 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 1
Infomaximum - Proceset Process mining 41 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3415 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 187 1
ООН ВПП - Всемирная продовольственная программа - UN World Food Programme - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - UN Food and Agriculture Organization 37 1
NVision Барьер 717 1
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 62 1
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 108 1
Threema - Мессенджер 20 1
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 83 1
Google Chrome - браузер 1629 1
Mozilla Firefox - браузер 1914 1
Tencent WeChat - мессенджер 157 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 123 1
React JS - JavaScript фреймворк 105 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1084 1
Krider Phillip - Крайдер Филипп 2 2
Прохоров Николай 4 2
Boccippio Dennis - Боччиппио Деннис 2 2
Valine William - Вэлайн Вильям 2 2
Worobey Michael - Воробей Майкл 3 2
Лазуков Станислав 42 1
Гбагбо Лоран 1 1
Leach Bobby - Лич Бобби 9 1
Денисов Владислав 4 1
Евграфьев Евгений 3 1
Елисеев Максим 3 1
Коробкина Евгения 3 1
Прунтов Кирилл 2 1
Уланов Вадим 4 1
Тютюнник Александр 42 1
Можчиль Артем 2 1
Дорошенкова Наталья 1 1
Озеров Владимир 7 1
Meier Patrick - Мейер Патрик 2 1
Дорохов Николай 1 1
Stewart Dave - Стюарт Дейв 1 1
Rasmussen Bjarne - Расмуссен Бьярне 1 1
Кучерин Георгий 6 1
Тарасов Сергей 45 1
Слизень Виталий 243 1
Алешкин Сергей 65 1
Бочкин Александр 45 1
Овчинников Борис 129 1
Маслов Сергей 3 1
Николаев Максим 5 1
Рыжиков Сергей 111 1
Сорокин Сергей 15 1
Казак Максим 162 1
Ефаров Юрий 8 1
Астахов Сергей 10 1
Conan Alexis - Конан Алексис 3 1
Decons Pascal - Деконс Паскаль 1 1
Щеглов Петр 68 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 316 1
Африка - Африканский регион 3557 21
Россия - РФ - Российская федерация 154906 17
Европа 24572 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53237 14
Ближний Восток 3021 13
Земля - планета Солнечной системы 10603 10
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1136 7
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1169 6
Азия - Азиатский регион 5715 5
Америка Южная 867 5
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 502 5
Азия Южная - Индостан - Индийский субконтинент 23 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13528 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18000 4
США - Флорида 771 4
Индия - Bharat 5645 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45325 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5328 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14442 3
Франция - Французская Республика 7961 3
Канада 4971 3
Индонезия - Республика 998 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 706 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 429 3
Европа Восточная 3119 3
Конго - Демократическая Республика 99 3
США - Аляска 243 3
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 401 3
Гималаи - Himalayas - высочайшая горная система Земли 33 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Шарджа 11 2
США - Хантсвилл 59 2
Китай - Тайвань 4114 2
Япония 13496 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2640 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3588 2
Казахстан - Республика 5764 2
Германия - Федеративная Республика 12903 2
Испания - Королевство 3755 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8009 2
США - Аризона 536 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10430 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54443 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31450 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50760 6
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1668 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25685 5
Стихийные бедствия - Молния - электрический искровой разряд в атмосфере - шаровые молнии - молниезащита - заземление 168 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5906 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8870 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20097 4
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 304 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2569 4
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 282 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6182 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6230 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11622 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2886 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9510 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7965 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7214 3
Зоология - наука о животных 2766 3
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 795 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1954 2
Приматы - Primates - отряд плацентарных млекопитающих (обезьяны и полуобезьяны) 137 2
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 508 2
Взрывозащита - Взрывоопасные зоны - ATEX directives - директивы ЕС, требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде 61 2
Транспорт - Трубопровод - Трубопроводная инфраструктура 119 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5206 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11349 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1644 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1617 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17216 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3767 2
Энергетика - Energy - Energetically 5461 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6300 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2492 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5963 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1896 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1378 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1910 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11385 2
Nature 821 2
Washington Profile 142 2
Al Jazeera - Аль-Джазира 51 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
AP - Associated Press 2006 1
Sports.ru - Спортс.ру 30 1
IDG - International Data Group 115 1
Total Telecom 613 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8323 3
IDC - International Data Corporation 4940 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1045 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 119 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 4
NASA NSSTC - National Space Science and Technology Center - Национальный центр космической науки и технологии США 6 2
Harwell Science and Innovation Campus - Научно-инновационный кампус Харвелла - Diamond Light Source 1 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 118 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 254 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1622 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
University of Oxford - Оксфордский университет 205 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 510 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 198 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1231 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 218 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1065 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 386 1
University of Bristol - Бристольский университет 84 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 1
День молодёжи - 27 июня 978 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2582 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2127 1
