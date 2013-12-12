Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Овчинников Борис
Публикаций - 116, упоминаний - 137
Овчинников Борис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кочетков Владислав 222 8
|Басов Алексей 114 6
|Делицын Леонид 107 6
|Рейман Леонид 963 5
|Панкратова Оксана 42 5
|Малис Александр 155 5
|Слизень Виталий 220 4
|Артамонова Анна 176 4
|Чернышов Андрей 17 4
|Путин Владимир 2147 4
|Бронецкий Андрей 17 3
|Власова Наталья 3 2
|Медведев Дмитрий 1477 2
|Серегин Андрей 12 2
|Киселев Александр 85 2
|Клименко Герман 46 2
|Толмачева Татьяна 28 2
|Артемьев Игорь 78 2
|Каплун Герман 47 2
|Соловьев Сергей 26 1
|Попова Мария 119 1
|Делицин Леонид 7 1
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 17 1
|Шалманов Сергей 184 1
|Молчанов Сергей 12 1
|Чистов Дмитрий 12 1
|Зайцева Анна 63 1
|Коробов Максим 11 1
|Мучник Феликс 60 1
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 29 1
|Изосимов Александр 188 1
|Долгов Владимир 51 1
|Новицкий Евгений 27 1
|Романов Андрей 9 1
|Соколенко Юлиана 15 1
|Громов Ростислав 12 1
|Лантух Владислав 19 1
|Королев Игорь 55 1
|Назамутдинова Мария 3 1
|Ионов Алексей 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1053346, в очереди разбора - 954728.
Создано именных указателей - 47780.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1053346, в очереди разбора - 954728.
Создано именных указателей - 47780.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru