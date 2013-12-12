Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 47780
ИКТ 4630
Организации 3143
Ведомства 1108
Ассоциации 327
Технологии 2049
Системы 11017
Персоны 15542
Местоположение 989
Статьи 671
Пресса 480
ИАА 397
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 632
Мероприятия 556

Овчинников Борис



12.12.2013 Путин пообещал отрегулировать интернет-торговлю 1
08.10.2013 «Яндекс» становится торговым монстром 3
25.03.2013 Электронная торговля в России: взрывной рост или замедление развития? 1
25.03.2013 Оборот e-commerce России в 4,5 раза ниже оборота Amazon 3
20.02.2012 В 2011 г. россияне потратили на онлайн-покупки 244,6 млрд руб. 1
11.02.2011 «Вконтакте» закрыла регистрацию ради безопасности пользователей 1
26.06.2009 В России появился первый запрещенный блог 1
24.06.2009 MySpace закрывает офис в России 1
25.05.2009 Владелец Mail.ru и «Одноклассников» покупает долю в Facebook 1
08.04.2009 Медведев: инвестиции в интернет нужно контролировать 1
03.02.2009 Россия: рекламные деньги перетекают в онлайн 1
08.12.2008 Google недоплачивает за интернет 1
20.11.2008 АКАР: Интернет-реклама опередила всех 1
25.09.2008 Видеореклама в Рунете обречена на успех 3
22.09.2008 Поисковик WebAlta начал вторую жизнь 1
18.07.2008 «Бегун» мог быть продан Yahoo: подробности сделки 2
19.06.2008 Mail.ru обогнал «Яндекс» 2
17.06.2008 Онлайн-реклама: Google стал платить по-человечески 1
05.06.2008 Онлайн-реклама: AdWatch купили британцы 2
18.04.2008 Американские аналитики не справились с Рунетом 1
15.04.2008 Россиянам надоело писать в блогах 1
20.03.2008 Доходы от интернет-рекламы: первый рейтинг компаний в России 1
18.03.2008 «Бегун» потерял 15% «контекста» 1
04.03.2008 Россия: рынок интернет-рекламы вырос в 2 раза 2
15.02.2008 Впервые за два года Google теряет рынок 1
06.02.2008 Google перерос весь российский «контекст» 1
05.02.2008 «Рамблер» вырос вдвое 2
24.12.2007 Домен «.рф»: отсчет начался 1
17.12.2007 В Рунет пришли все Tоп-5 мировых игроков 1
14.11.2007 “Комстар” купил оператора у ТНК-BP 1
12.11.2007 ЖЖ и LiveInternet: «Яндекс» занижает оценки блогов 1
10.10.2007 Google забрал 60% мировых запросов 1
20.09.2007 Golden Telecom избавился от "Связьинвеста" 1
31.08.2007 Google выгнал «Яндекс» на улицу 1
29.08.2007 «Скай Линк» готовит ребрендинг 1
17.08.2007 Таксофоны загнали СЗТ в долги 1
02.08.2007 Блоги научились зарабатывать деньги 1
20.07.2007 «Бегун» перешел под контроль Rambler 1
27.06.2007 ЖЖ отмечает «юбилей»: миллионный пользователь 2
04.06.2007 Виталий Слизень поможет ФАС разобраться в телекоме 1

Публикаций - 116, упоминаний - 137

Овчинников Борис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7410 24
Google LLC 8937 20
Yandex - Яндекс 4418 17
Ростелеком - Связьинвест 1637 16
Rambler Group - Рамблер ГК 720 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8238 14
VK - Mail.ru Group 2760 12
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1114 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7544 10
АФК Система ПАО 1577 8
Microsoft Corporation 18960 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6106 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1389 7
Синтерра - Synterra 732 6
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 302 6
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 255 5
РТКомм.ру 296 5
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 706 4
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1065 4
Акадо Телеком - Комкор 742 4
Yahoo! 3035 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1725 4
Rambler Media 111 4
Центел - Центральный телеграф 308 4
Ростелеком Уралсвязьинформ 535 3
СЦС Совинтел - Голден Телеком 496 3
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком 157 3
Альфа-Групп - Altimo 381 3
InSales 40 3
AOL Inc 1153 3
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 764 3
Ростелеком ЦентрТелеком 450 3
МегаФон ПетерСтар 264 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1833 2
Meta - Facebook 3968 2
Ростелеком Дальсвязь 381 2
Kometa - Комета 16 2
НТВ-Плюс 246 2
Intel Corporation 9215 2
Сумма Телеком - Sumtel 124 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 22
Альфа-Групп 579 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 534 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 345 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1734 2
ГПБ - Газпромбанк 763 2
Intel Capital 143 2
Квадра ПАО 14 2
ETV - Emergent Telecom Ventures 13 2
Металлинвест 14 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 80 1
Связь-банк 102 1
Рапида НКО - платежные система 136 1
Amedia TV - Амедиа 36 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 38 1
Sumitomo Group 31 1
DST - Digital Sky Technologies 84 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
Сокольники - Парк культуры и отдыха 32 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 112 1
ТНК-ВР Холдинг 226 1
Dixis - Диксис 338 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 33 1
ПромСвязьКапитал 65 1
Deutsche Bank 266 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4613 1
Рольф 46 1
DST Global 167 1
Мосэнерго ПАО 93 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 69 1
Транснефть 181 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 358 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 79 1
ПСБ - Промсвязьбанк 627 1
Газпром ПАО 697 1
Почта России ПАО 1737 1
eBay Inc 1332 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7039 20
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1903 6
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 142 6
Россвязь - Федеральное агентство связи 697 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1703 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 376 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1863 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 121 2
Правительство РФ 2448 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1887 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2220 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 529 2
Конституционный суд РФ 75 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 83 1
АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 39 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 94 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 167 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 448 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 567 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 587 1
Федеральное собрание Российской Федерации 87 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1399 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2144 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 411 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1585 4
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 76 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2048 1
Единая Россия - Политическая партия 203 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 340 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 9154 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2396 7
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 940 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2819 5
3G - Стандарт мобильной связи 4742 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9197 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2622 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 813 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 695 2
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 230 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1821 2
e-Commerce - Электронная коммерция 351 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 253 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 225 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1668 1
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 78 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 105 1
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 117 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 653 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 153 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 995 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8158 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 117 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11458 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 262 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 163 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 611 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 519 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 859 1
WCDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 415 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1043 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3830 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 320 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2839 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 289 11
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 481 8
LiveInternet - блог-платформа 143 5
VK - Mail.ru Одноклассники 943 4
Google AdSense 104 3
Мамба - Mamba - Служба знакомств 95 3
Myspace - социальная сеть 599 2
Yande AdFox - система управления рекламой в интернете 14 1
Google YouTube - Видеохостинг 2057 1
LovePlanet 11 1
Nokia 770 10 1
Google Video - видеосервис 58 1
Cisco Jabber - Мессенджер 119 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 188 1
Google Earth - Google Планета Земля 167 1
UMI.CMS 52 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 103 1
Microsoft Windows Media Player 406 1
Baidu 219 1
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1627 1
Google Gmail 746 1
Яндекс.Маркет 448 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
Microsoft Skype 1747 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 58 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1023 1
Кочетков Владислав 222 8
Басов Алексей 114 6
Делицын Леонид 107 6
Рейман Леонид 963 5
Панкратова Оксана 42 5
Малис Александр 155 5
Слизень Виталий 220 4
Артамонова Анна 176 4
Чернышов Андрей 17 4
Путин Владимир 2147 4
Бронецкий Андрей 17 3
Власова Наталья 3 2
Медведев Дмитрий 1477 2
Серегин Андрей 12 2
Киселев Александр 85 2
Клименко Герман 46 2
Толмачева Татьяна 28 2
Артемьев Игорь 78 2
Каплун Герман 47 2
Соловьев Сергей 26 1
Попова Мария 119 1
Делицин Леонид 7 1
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 17 1
Шалманов Сергей 184 1
Молчанов Сергей 12 1
Чистов Дмитрий 12 1
Зайцева Анна 63 1
Коробов Максим 11 1
Мучник Феликс 60 1
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 29 1
Изосимов Александр 188 1
Долгов Владимир 51 1
Новицкий Евгений 27 1
Романов Андрей 9 1
Соколенко Юлиана 15 1
Громов Ростислав 12 1
Лантух Владислав 19 1
Королев Игорь 55 1
Назамутдинова Мария 3 1
Ионов Алексей 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 75359 71
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 24684 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10823 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 26549 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9013 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1672 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11476 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 7632 6
Индия - Республика 3310 6
Украина 5088 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 9978 5
Бразилия - Федеративная Республика 1623 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1658 4
Америка 835 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 955 4
Япония 6253 3
Италия - Итальянская Республика 2313 3
Россия - СФО - Новосибирск 2732 3
Европа 6227 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2764 3
Канада 2191 3
Россия - СЗФО - Мурманская область 454 3
Германия - Федеративная Республика 6390 2
Россия - СФО - Новосибирская область 1011 2
Испания - Королевство 2099 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1747 2
Россия - ПФО - Оренбургская область 395 2
США - Калифорния 2133 2
Франция - Французская Республика 3791 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1837 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 769 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1503 2
Польша - Республика 1243 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3552 2
Таиланд - Королевство 567 2
Россия - ПФО - Саратовская область 482 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 574 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 766 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 786 2
Южная Корея - Республика 2731 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2120 20
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 503 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 558 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1081 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 288 3
Русский язык 1369 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1379 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 824 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 674 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 103 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 47 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 186 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 72 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 329 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 67 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 364 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 52 1
Черкизон - Черкизовский рынок 69 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7758 7
TechCrunch - TechCrunch Awards 1133 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 315 2
Коммерсантъ - Издательский дом 721 2
Regnum - Регнум 95 1
Wikipedia - Википедия 358 1
Говорит Москва - радиостанция 17 1
Рен ТВ - телеканал 54 1
Gizmodo 111 1
VentureBeat 86 1
The Guardian - Британская газета 260 1
Engadget - Блог о технологиях 395 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 309 1
WSJ - The Wall Street Journal 173 1
Thomson Reuters - Рейтер 5103 1
The Wall Street Journal 970 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 744 37
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 5
Data Insight - Исследовательское агентство 73 4
IDC - International Data Corporation 4147 2
ГФК-Русь - GfK Rus 30 2
AC&M Consulting 105 2
comScore 301 2
eMarketer 188 2
ABI Research 223 1
BCG - Boston Consulting Group 61 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 164 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 56 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1053346, в очереди разбора - 954728.
Создано именных указателей - 47780.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Нужна ли вам домашняя метеостанция и какую лучше выбрать

9 мощных очистителей воздуха: выбор ZOOM

Автоматизация клиентской поддержки: актуальные вызовы и тренды

Показать еще

Наука

Фотонно-фононный прорыв: физики соединили два состояния вещества

Аномалия в космосе: планеты могут вращаться даже вокруг трех звезд

Как криптография меняет правила игры в биомедицине?
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021