FF Angel Founders Fund


СОБЫТИЯ

24.02.2026 ChatGPT и Discord обвинили в сливе данных пользователей американским спецслужбам 1
24.02.2022 Российская Piklema принята в американский B2B-акселератор Alchemist Accelerator 1
15.12.2017 Almaz Capital вложил $10 млн в конкурента «Яндекс.Такси» 1
17.05.2017 Grabr привлек $2,6 млн от американских инвесторов 2
08.12.2016 Инвестор Facebook и «Вконтакте» вложился в «убийцу» банков 1
01.11.2016 ИТ-стартап победил армию США 1
21.04.2014 Знаменитый сервис аренды жилья Airbnb привлек $500 млн 1
06.06.2013 Билл Гейтс вложил $35 млн в развитие «открытой науки» 1
07.06.2012 Стартап для связи пациентов и докторов получил $750 тыс. посевных инвестиций 1
12.07.2011 Российский сервис бронирования отелей привлек инвесторов Facebook и Groupon 1
10.03.2011 Стартап Topsy Labs получил $15 млн инвестиций 1
08.10.2010 Сервис сокращения ссылок Bit.ly получил $10 млн инвестиций 1
27.05.2009 Стартап Gyminee получил $525 тыс. инвестиций 1
25.05.2009 Владелец Mail.ru и «Одноклассников» покупает долю в Facebook 1
18.05.2009 Facebook привлек $150 млн для выкупа своих акций у сотрудников 1
07.08.2008 Friendster получила $20 млн. инвестиций 1
18.09.2007 Facebook будет платить разработчикам приложений 1

Meta Platforms - Facebook 4557 7
X Corp - Twitter 2915 4
VK - Mail.ru Group 3539 3
PayPal 663 3
Yandex - Яндекс 8642 2
Microsoft Corporation 25348 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4629 2
Google LLC 12356 2
Zynga Game Network 132 2
Palantir Technologies 21 1
Piklema Predictive - Пиклема 9 1
Cisco Systems 5239 1
Amazon Inc - Amazon.com 3165 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
Dropbox 516 1
GridGain Systems - Гридгаин Рус 29 1
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 339 1
Analog Devices - ADI 97 1
Cisco Systems - IronPort Systems 53 1
Stripe 31 1
TrafficSoft - ТраффикСофт - NFWare - НФВЕР 31 1
Новапорт - Аэропортовая сеть 7 1
Acumatica - Акуматика 23 1
Смартфин - 2can&ibox 48 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 1
Сенсорные Системы 73 1
BAE Systems 172 1
AlterGeo - АльтерГео 28 1
Johnson Controls 33 1
DST Global - Digital Sky Technologies 227 4
General Catalyst 23 4
Greylock Partners 38 4
Airbnb 99 3
Sequoia Capital 115 3
Uber 342 2
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 68 2
Accel Partners 49 2
Dragoneer Investment Group 5 2
Volvo Group 14 1
Nubank 2 1
Thrive Capital 10 1
Benchmark Capital - Бенчмарк Кэпитал 39 1
Y Ventures - Youniversity Ventures 4 1
DAG Ventures 7 1
AOL Ventures 4 1
Atomico Ventures 4 1
TPG Capital 18 1
CrunchFund 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8331 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1147 1
Gett 87 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 277 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 119 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
UFG Private Equity 37 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 1
NEA - New Enterprise Associates 22 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 79 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 113 1
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 59 1
Global Founders Capital 2 1
Tiger Global Management 44 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 234 1
General Atlantic - GA 27 1
Y Combinator - венчурный фонд 53 1
RTP Ventures - Ru-Net Technology Partners 5 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1626 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 626 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2270 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 11 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11357 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74085 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25602 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17230 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5351 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7136 2
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1230 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4983 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25757 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7480 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9903 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57741 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3578 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6719 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8533 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32057 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5686 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 310 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3778 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12330 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8177 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 366 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация - Зеленая повестка 168 1
Data monetization - Монетизация данных 1846 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3093 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1916 2
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 2
Palantir Gotham 3 1
Palantir Metropolis 3 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1242 1
JavaScript - JS - язык программирования 1347 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2107 1
Discord 163 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 110 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 706 1
Bit.ly - инструмент для сокращения ссылок 24 1
Friendster - социальная сеть 42 1
Garmin Forerunner 17 1
Мильнер Юрий 136 3
Banister Scott - Банистер Скотт 3 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 359 2
Усманов Алишер 305 2
Thiel Peter - Тиль Питер 33 2
Zennstroem Niklas - Зеннстрем Никлас 46 1
Макеев Михаил 7 1
Stoppelman Jeremy - Стоппельман Джереми 2 1
Троценко Роман 5 1
Shpilman Felix - Шпилман Феликс 1 1
Levchin Max - Левчин Макс 13 1
Sznifer Isaias - Шнифер Исайя 1 1
Madisch Ijad - Мадиш Иджад 1 1
Kutcher Ashton - Катчер Эштон 19 1
Федяев Артем 2 1
Kimber Richard - Кимбер Ричард 3 1
Ребенок Дарья 1 1
Dyson Esther - Дайсон Эстер 38 1
Rabois Keith - Рабойс Кейт 3 1
Gil Elad - Джил Элад 1 1
Pincus Mark - Пинкус Марк 9 1
Молдавская Диана 1 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 922 1
Галицкий Александр 107 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 171 1
Львов Евгений 10 1
Gates Melinda - Гейтс Мелинда 50 1
Делицин Леонид 11 1
Ferriss Timothy - Феррис Тимоти 2 1
Овчинников Борис 129 1
Махаринский Кирилл 8 1
Фаге Сергей 9 1
Фингер Григорий 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 158807 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53623 5
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1080 4
США - Калифорния 4783 4
Азия - Азиатский регион 5772 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46192 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13595 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18844 1
Польша - Республика 2006 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3606 1
Канада 5000 1
Франция - Французская Республика 8013 1
Бразилия - Федеративная Республика 2461 1
Украина 7821 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1443 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1191 1
Латвия - Латвийская Республика 828 1
Литва - Литовская Республика 666 1
Ливан - Ливанская Республика 196 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 619 1
Бразилия - Сан-Паулу 175 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 168 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17475 14
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5523 9
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2258 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51457 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32065 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7019 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10791 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1690 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2077 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4931 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3687 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5339 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2926 1
Аренда 2583 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8564 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2504 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 499 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6518 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 360 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3683 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5437 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 470 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1563 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20472 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5319 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8924 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 576 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2522 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55201 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4690 1
Физика - Physics - область естествознания 2841 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7309 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 6
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1326 2
NYT - The New York Times 1091 2
VentureBeat 90 2
Bloomberg 1558 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1095 1
Telegraph 196 1
Juniper Research 552 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2598 1
