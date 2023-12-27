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General Catalyst

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


27.12.2023 Иностранные инвестиции в российские стартапы выросли почти в пять раз. Но только за счет одной-единственной сделки 1
17.12.2020 Онлайн-платформа Brainly привлекла $80 млн в инвестиционном раунде серии D 1
08.04.2020 Российский фонд LETA Capital инвестирует $1 млн в разработчика виртуальных репетиторов 1
05.08.2019 Mail.ru избавилась от доли во всемирно известном российском сервисе 1
15.12.2017 Almaz Capital вложил $10 млн в конкурента «Яндекс.Такси» 1
17.05.2017 Grabr привлек $2,6 млн от американских инвесторов 1
11.05.2016 Образовательная платформа Brainly закрыла раунд инвестиций объемом $15 млн 1
10.08.2015 Юрий Мильнер инвестировал в онлайн-войну 1
16.05.2014 Новый стартап делает криптовалюту Bitcoin доступной всем 1
15.05.2014 Создатель системы поиска врачей на карте привлек $80 млн 1
21.04.2014 Знаменитый сервис аренды жилья Airbnb привлек $500 млн 1
11.04.2014 Фонд основателя Parallels инвестировал в облачную платформу для врачей 1
27.03.2013 Ostrovok.ru получил $25 млн инвестиций 2
27.11.2012 Юрий Мильнер создал новый инвестфонд 1
22.08.2011 Skype купит сервис групповых звонков GroupMe 1
18.08.2011 Юрий Мильнер профинансировал медицинский стартап Drchrono 1
25.07.2011 DST Global инвестирует $40 млн в интернет-сервис аренды квартир 1
12.07.2011 Российский сервис бронирования отелей привлек инвесторов Facebook и Groupon 2
02.07.2010 Google добрался до самолетов 1
15.10.2009 Стартап Good Data получил $2,5 млн инвестиций 1
14.05.2009 NBC инвестирует в поисковый стартап EveryZing 2
17.07.2007 Китайский аналог YouTube получит $19 млн инвестиций 2
13.04.2005 Kayak представил новую систему рекламных линков 1

Публикаций - 24, упоминаний - 28

General Catalyst и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3613 5
Google LLC 12766 5
Meta Platforms - Facebook 4631 4
Kayak 29 3
Microsoft Corporation 25846 3
Zynga Game Network 133 2
Amazon Inc - Amazon.com 3299 2
X Corp - Twitter 2942 2
Yandex - Яндекс 9326 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 2
PayPal 675 2
Leta Group - Лета Групп 282 2
Stripe 34 2
Edwin 3 1
Acumatica - Акуматика 23 1
Смартфин - 2can&ibox 48 1
AlterGeo - АльтерГео 29 1
Brightcove 14 1
Indels - Индэлс - InDrive - ИнДрайв 4 1
Yahoo! - Maven Networks 4 1
Google - ITA Software 6 1
AEON Corporation - АЕОН ИК - АЕОН Инфраструктурная корпорация - AEON Development - АЕОН Девелопмент - Новапорт - Аэропортовая сеть 12 1
МегаФон 10901 1
SAP SE 5625 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16018 1
IBM - International Business Machines Corp 9717 1
Oracle Corporation 7099 1
Acronis - Акронис 490 1
Dropbox 528 1
Yahoo! 3729 1
Prisma - Нейронные сети 42 1
Cerevrum - Цереврум 7 1
Prisma Labs 2 1
AOL Inc - America Online 1883 1
Blizzard Entertainment 343 1
ИнДрайв - InDrive - inDriver 17 1
GridGain Systems - Гридгаин Рус 32 1
Cisco Systems - IronPort Systems 54 1
Tencent - Riot Games 21 1
Novakid - Новакид Рус 6 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 6
FF Angel - Founders Fund 18 5
Sequoia Capital 116 5
Accel Partners 49 4
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 4
Y Combinator - венчурный фонд 57 3
Runa Capital 158 3
Airbnb 102 3
Greylock Partners 38 2
Y Ventures - Youniversity Ventures 4 2
Khosla Ventures - венчурный фонд 16 2
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 76 2
Expedia Group 151 2
Uber 364 2
Островок.ру - Ostrovok.ru 145 2
Learn Capital 2 2
Oscar Health Insurance 1 1
Dragoneer Investment Group 5 1
Expedia Group - Travelocity 60 1
RTP Ventures - Ru-Net Technology Partners 5 1
Bond Capital Partners 2 1
Naspers - Prosus Ventures 21 1
Korea Investment Partners - KIP 1 1
Expedia Group - Orbitz 28 1
SVB Financial Group - Silicon Valley Bank - SVB Capital - SVB Securities - SVB Leerink - SVB Financial 12 1
Thrive Capital 11 1
Allen & Company 23 1
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 1
Maverick Capital 5 1
Charles River Ventures 11 1
Battery Ventures 12 1
Steamboat Ventures 6 1
Lerer Ventures 5 1
Atomico Ventures 4 1
TPG Capital 18 1
CrunchFund 7 1
First Round Capital 14 1
Медлейн - ВитаПортал - VitaPortal 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8982 1
eBay Inc 1642 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2343 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18290 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13088 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26498 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23441 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6668 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26203 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9532 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения - онлайн-образование 2311 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13123 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3624 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4678 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 911 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2356 1
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 907 1
OSCAR - Open System for CommunicAtion in Realtime - открытая система для общения в реальном времени 33 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18467 1
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 386 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2803 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6571 1
Бронирование - Booking 1024 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2610 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1186 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 358 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2342 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5310 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35589 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22745 1
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 225 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10453 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26709 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5555 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7294 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4655 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5244 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7304 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5906 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24644 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11907 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2192 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5416 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 4
Google Android 15325 3
Apple iOS 8629 3
Apple - App Store 3140 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2126 2
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 2
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 11 2
Mybuddy.ai 2 1
Adobe Macromedia ColdFusion 36 1
Kayak - SideStep 8 1
Google YouTube - Видеохостинг 3015 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 932 1
Apple iPad 4023 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 311 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3123 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1293 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 710 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 515 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 123 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 81 1
Adobe Animate - Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe FutureSplash Animator - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst - Adobe Flash Media Server - Adobe Macromedia Flash Communication Server 607 1
Google - Flutter 64 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 261 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 770 1
Мильнер Юрий 137 7
Breyer Jim - Брейер Джим 8 3
Махаринский Кирилл 9 2
Фаге Сергей 10 2
Kutcher Ashton - Катчер Эштон 19 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 2
Zennstroem Niklas - Зеннстрем Никлас 46 1
Stoppelman Jeremy - Стоппельман Джереми 2 1
Кауфман Эдуард 1 1
Kushner Josh - Кушнер Джош 1 1
Троценко Роман 5 1
Allaire Jeremy - Аллер Джереми 5 1
Borkowski Michal - Борковски Михал 4 1
Shpilman Felix - Шпилман Феликс 6 1
Федяев Артем 2 1
Ребенок Дарья 1 1
Dyson Esther - Дайсон Эстер 40 1
Rabois Keith - Рабойс Кейт 4 1
Banister Scott - Банистер Скотт 3 1
Gil Elad - Джил Элад 1 1
Conway Ron - Конвей Рон 13 1
Pincus Mark - Пинкус Марк 10 1
Gebbia Joe - Гебиа Джо 1 1
Молдавская Диана 1 1
Lonsdale Joe - Лонсдейл Джо 4 1
Martocci Steve - Марточчи Стив 2 1
Pishevar Shervin - Пишевар Шервин 5 1
Белоусов Сергей 255 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 1
Галицкий Александр 123 1
Чачава Александр 124 1
Львов Евгений 11 1
Губарев Александр 1 1
Моисеенков Алексей 2 1
Губарев Алексей 5 1
Бурков Олег 2 1
Гурский Юрий 3 1
Крюков Иван 1 1
Харди Арам 1 1
Thiel Peter - Тиль Питер 38 1
Россия - РФ - Российская федерация 167751 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54991 11
Европа 25016 5
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1099 4
США - Калифорния 4839 4
Азия - Азиатский регион 5946 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19306 2
Южная Корея - Республика 7088 2
Беларусь - Белоруссия 6334 2
США - Нью-Йорк 3188 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14844 2
Украина 7947 2
Казахстан - Республика 6089 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47929 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13852 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1273 1
Япония 13843 1
Ирландия - Республика 1055 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19699 1
Польша - Республика 2036 1
Америка Южная 884 1
Германия - Федеративная Республика 13281 1
Бразилия - Федеративная Республика 2529 1
Великобритания - Лондон 2434 1
Индонезия - Республика 1069 1
Чехия - Чешская Республика 1351 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3420 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1946 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1464 1
Румыния 753 1
Таиланд - Королевство 936 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 569 1
Ливан - Ливанская Республика 203 1
Ирландия - Дублин 164 1
США - Массачусетс - Бостон 384 1
США - Массачусетс 520 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18319 20
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5830 14
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2316 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34128 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53900 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7655 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11445 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11738 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1795 2
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 142 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5831 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6593 2
Волонтёрство - Добровольная деятельность - Волонтёр - это человек, который добровольно оказывает безвозмездную помощь 12 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 1
Английский язык 7059 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7569 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3896 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5674 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2201 1
Аренда 2717 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1654 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 1003 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3809 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5892 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3844 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10488 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2148 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1684 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 123 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1319 7
Forbes - Форбс 1014 3
РБК Инновации 47 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6123 2
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 76 1
iVillage 32 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11585 1
Bloomberg 1642 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1344 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1148 1
Crunchbase 75 1
VentureBeat 90 1
NBC News 188 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1006 1
University of Oxford - Оксфордский университет 212 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
GESA - Global Edtech Startup Award 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473122, в очереди разбора - 724488.
Создано именных указателей - 201440.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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