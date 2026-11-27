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Kushner Josh Кушнер Джош
СОБЫТИЯ
|27.11.2026
|После срыва скандальной продажи прав на чемпионаты мира ФИФА взломали хакеры и украли 12 ГБ данных 1
|15.05.2014
|Создатель системы поиска врачей на карте привлек $80 млн 3
Публикаций - 2, упоминаний - 4
Kushner Josh и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 25976 1
|Oscar Health Insurance 1 1
|General Catalyst 25 1
|Thrive Capital 12 1
|Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 310 1
|Khosla Ventures - венчурный фонд 18 1
|РБК Инновации 47 1
|Forbes - Форбс 1044 1
|Walt Disney Company - ESPN 57 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1489492, в очереди разбора - 720616.
Создано именных указателей - 205108.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1489492, в очереди разбора - 720616.
Создано именных указателей - 205108.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.