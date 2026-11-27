В 2026 году в законодательстве РФ в сфере производства и поставок ИТ-продукции появились нововведения. ИТ-бизнес учится работать с «Честным знаком», новым порядком заполнения карточек на маркетплейсах и прочим. ИТ-дистрибьютор OCS рассказал, как участники ИТ-рынка перестраивают свои процессы и вырабатывают отраслевые подходы и стандарты

Технология месяца

Биометрия как сервис: как «Росатом» использует отдельную платформу и зачем это другим компаниям

Для биометрической аутентификации уже недостаточно установить камеру и софт для распознавания лица. Нужно учитывать требования к обработке биометрии, работать с Единой биометрической системой (ЕБС), интегрироваться с СКУД и корпоративными системами, обеспечивать защищённые контуры. Коммерческая биометрическая система (КБС) «Атом.Био» от «Гринатома» создаётся именно как такой сервис — единое окно взаимодействия предприятий «Росатома» с ЕБС. О том, как менялась роль биометрии, какие задачи решает КБС и как распределяется ответственность, CNews поговорил с экспертами «Гринатома».