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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 171307
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Thrive Capital


19.03.2025 Управляющая компания Google хочет купить стартап в сфере кибербезопасности за $32 млрд наличными 1
22.11.2023 «Переворот» в главной ИИ-компании мира с треском провалился. Уволенный гендиректор вернулся, зачинщики бунта лишены должностей 1
18.06.2019 Facebook запускает криптовалюту, которая может заменить деньги 1
25.07.2014 Google покупает за $1 млрд помощника для YouTube 1
15.05.2014 Создатель системы поиска врачей на карте привлек $80 млн 1
06.06.2013 Билл Гейтс вложил $35 млн в развитие «открытой науки» 1
28.10.2011 Юрий Мильнер вложился в американский стартап Codecademy 1
03.06.2011 Юрий Мильнер вложился в стартап, адаптирующий сайты для планшетов 1
20.05.2011 Рекрутинговый стартап Jibe получил $6 млн инвестиций 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Thrive Capital и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24718 3
Meta Platforms - Facebook 4448 3
Google LLC 11866 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4003 2
X Corp - Twitter 2869 2
Telegram Group 2070 1
Vodafone Group 1384 1
PayPal 656 1
Coinbase 58 1
Bison Trails 1 1
Sandvine 12 1
VK - Mail.ru Group 3463 1
AOL Inc - America Online 1868 1
OpenAI 237 1
Nvidia Corp 3521 1
Salesforce.com 428 1
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 116 1
Wiz 14 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 248 2
DST Global - Digital Sky Technologies 220 2
eBay Inc 1622 1
Visa International 1952 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 1
Uber 331 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 66 1
Khosla Ventures - венчурный фонд 16 1
General Catalyst 23 1
Oscar Health Insurance 1 1
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 40 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 78 1
Dragoneer Investment Group 5 1
FF Angel - Founders Fund 16 1
Microsoft - LinkedIn 652 1
Airbnb 90 1
Spark Capital 19 1
Union Square Ventures 13 1
O'Reilly AlphaTech Ventures - OATV 5 1
Unsplash 882 1
Draper Fisher Jurvetson Growth 22 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3374 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10633 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5142 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2979 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17184 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1509 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 542 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7189 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7769 1
PoA - Proof of Authority - Алгоритм достижения консенсуса валидации 8 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1479 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20842 1
OSCAR - Open System for CommunicAtion in Realtime - открытая система для общения в реальном времени 32 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2940 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7436 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6338 1
Data monetization - Монетизация данных 1658 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16241 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12284 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2917 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14042 1
Микроскоп - Microscope 325 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4335 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3801 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2005 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 394 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 777 2
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 135 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7127 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 593 1
WhatsApp Messenger 1096 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 655 1
TON coin - Telegram Gram - криптовалюта 38 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 170 1
Meta - Facebook Libra - Криптовалюта - GlobalCoin 16 1
Meta - Facebook Calibra - криптокошелек 1 1
Google YouTube - Видеохостинг 2775 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1833 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4043 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1802 1
WordPress Foundation - WordPress 226 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 876 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 217 1
Yelp 44 1
Automattic - WordPress.com 17 1
OpenAI ChatGPT 368 1
Amazon - Twitch - Justin.tv 7 1
Мильнер Юрий 134 2
Altman Sam - Альтман Сэм 29 2
Дуров Павел 295 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 912 1
Marcus David - Маркус Дэвид 9 1
Weil Kevin - Уэйл Кевин 4 1
Kushner Josh - Кушнер Джош 1 1
Brin Sergey - Сергей Брин 188 1
Wojcicki Susan - Войжитски Сюзан 20 1
Gates Melinda - Гейтс Мелинда 49 1
Madisch Ijad - Мадиш Иджад 1 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 349 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 201 1
Sutskever Ilya - Суцкевер Илья 8 1
Morin Dave - Морин Дэйв 4 1
Breyer Jim - Брейер Джим 8 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52332 3
США - Калифорния 4635 2
Россия - РФ - Российская федерация 146308 2
Израиль 2743 1
Израиль - Тель-Авив 112 1
Швейцария - Женева 326 1
США - Нью-Йорк 3102 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1416 1
Франция - Французская Республика 7871 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16485 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5142 6
Инвестиции венчурные - Venture investments 2144 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48550 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 426 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5064 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18821 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24380 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1269 1
Cryptocurrency - Stablecoin - Стейблкойн - общее название криптовалют, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров (золота, нефти) 22 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5898 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2958 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9960 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1460 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2432 1
Физика - Physics - область естествознания 2664 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29512 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6207 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11034 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4895 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7693 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51717 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1220 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5935 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 199 1
Forbes - Форбс 840 1
РБК Инновации 47 1
VentureBeat 90 1
Variety 23 1
The Verge - Издание 563 1
AOL Inc - Joystiq 22 1
Forrester Research 821 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2458 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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