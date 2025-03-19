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Thrive Capital
Thrive Capital и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 24718 3
|Meta Platforms - Facebook 4448 3
|Google LLC 11866 2
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4003 2
|X Corp - Twitter 2869 2
|Telegram Group 2070 1
|Vodafone Group 1384 1
|PayPal 656 1
|Coinbase 58 1
|Bison Trails 1 1
|Sandvine 12 1
|VK - Mail.ru Group 3463 1
|AOL Inc - America Online 1868 1
|OpenAI 237 1
|Nvidia Corp 3521 1
|Salesforce.com 428 1
|Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 116 1
|Wiz 14 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52332 3
|США - Калифорния 4635 2
|Россия - РФ - Российская федерация 146308 2
|Израиль 2743 1
|Израиль - Тель-Авив 112 1
|Швейцария - Женева 326 1
|США - Нью-Йорк 3102 1
|США - Калифорния - Сан-Франциско 1416 1
|Франция - Французская Республика 7871 1
|Forrester Research 821 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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