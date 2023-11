«Переворот» в главной ИИ-компании мира с треском провалился. Уволенный гендиректор вернулся, зачинщики бунта лишены должностей

Сэм Альтман возвращается в OpenAI

Сэм Альтман (Sam Altman) вернется к исполнению своих обязанностей в должности генерального директора (CEO) OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, после конфликта с советом директоров, который привел к его увольнению. Экс-президент ИИ-стартапа Грег Брокман (Greg Brockman), покинувший свой пост в знак солидарности с отправленным в отставку CEO, также продолжит свою карьеру в OpenAI, пишет The Verge.

Во вторник, 21 ноября 2023 г., OpenAI объявила о том, что ей удалось «достигнуть принципиальной договоренности» с Альтманом о его возвращении. Одно из условий, предусмотренных соглашением, – переформатирование совета директоров, отправившего топ-менеджера в отставку. В состав обновленного управляющего органа компании войдут ранее не принимавшие участие в его работе Брет Тейлор (Bret Taylor) – бывший CEO Salesforce, экс-министр финансов США Ларри Саммерс (Larry Summers), а также сохранивший свою прежнюю позицию глава Quora Адам Д’Анджело (Adam D’Angelo). Последний будет представлять интересы членов совета, исключенных из него ранее, отмечает издание.

Согласно источникам The Verge, близким к переговорам, основной функцией нового совета директоров в «усеченном» формате станет формирование расширенного состава управленческой структуры, который в общей сложности будет насчитывать девять членов.

Microsoft хочет стабилизировать ситуацию за счет своих представителей

Корпорация Microsoft, в статусе одного из ключевых инвесторов OpeanAI, вложившая в разработчика технологий генеративного искусственного интеллекта несколько миллиардов долларов, рассчитывает добиться включения собственного представителя в расширенный состав совета директоров организации, отмечает The Verge. Планирует попасть в него и сам Альтман.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) комментируя скандал, ранее заявил, что возглавляемой им компании хотелось бы избежать каких-либо «сюрпризов» в OpenAI в дальнейшем.

Грядет независимое расследование. Конфликт еще не исчерпан

Источники рассказали The Verge, что стороны конфликта в OpenAI договорились провести независимое расследование и установить причины, которые привели к «перевороту» в компании. Изучить ситуацию «под микроскопом», предположительно, доверят сторонней юридической фирме. Журналисты издания, пытавшиеся разобраться в сложившейся ситуации, считают, что борьба за власть в одной из главной ИИ-компаний на сегодняшний день еще не окончена.

Все основные стороны конфликта отметились в публичном информационном поле по поводу решения, принятого в отношении Альтмана. Оно, как ожидается, вступит в силу сразу после того, как будут улажены небольшие формальности, связанные с оформлением документов.

Сам восстановленный в должности гендиректор OpenAI свое переназначение прокомментировал в соцсети X (ранее – Twitter) следующим образом: «…все, что я делал в течение последних нескольких дней, было направлено на сохранение единства этой команды и ее миссии».

В инвестиционной компании Thrive Capital, другом крупном инвесторе OpenAI, назвали возвращение Альтмана «наилучшим исходом для компании, ее сотрудников, тех, кто использует ее технологии и мира в целом».

Хелен Тоунер (Helen Toner), одна из тех, кто выступил инициатором изгнания Альтмана, давать оценку событию не стала, ограничившись репликой: «А теперь мы все немного поспим» (“And now, we all get some sleep”).

«Переворот» в OpenAI

Сэм Альтман был уволен со своего поста в пятницу, 17 ноября 2023 г. В качестве временной замены ему была выбрана действующий технический директор Мира Мурати (Mira Murati).

Объяснения совета директоров OpeanAI касательно этого решения назвать убедительными и внятно сформулированными было сложно. В компании ограничивались малоинформативными заявлениями о недостаточной откровенности экс-гендиректора и необходимости «защищать миссию OpenAI по разработке ИИ во благо человечества».

Увольнение Альтмана не вызвало понимания ни у инвесторов, ни у сотрудников компании, численность которых перевалила за 700 человек. Большая часть из них пригрозила покинуть компанию и перейти в Microsoft, если Альтман и Брокман не будут восстановлены в должностях.

В воскресенье, 19 ноября 2023 г., первоначально поддержавший увольнение Альтмана Илья Суцкевер, который также занимает в OpenAI должность главного научного сотрудника, вернулся в лагерь Альтмана – как отмечает The Verge, якобы после уговоров супруги Брокмана. После чего позиции троих оставшихся «заговорщиков» стали максимально шаткими.

В этот же день на должность временного CEO компании был назначен бывший гендиректор стриминговой платформы Twitch Эммет Шир (Emmett Shear). Он, по данным издания, в определенный момент пригрозил подать в отставку, если совет директоров не предоставит ему документы, свидетельствующие о проступках Альтмана, которые привели к его отстранению от должности.

OpenAI начала свою деятельность в 2015 г. Ее учредители, в числе которых американский предприниматель с южноафриканскими корнями Илон Маск (Elon Musk) и собственно Альтман – планировали ее как открытую организацию, работающую в интересах общества, а не отдельных корпораций или государств, которая не допустит концентрации возможностей, предоставляемых ИИ, в одних руках.

Разработанная OpenAI большая языковая модель GPT и построенный на ее основе быстро набравший невероятную популярность диалоговый бот ChatGPT привели к буму в сфере искусственного интеллекта, который продолжается до сих пор.

Возможности генеративного ИИ в свои сервисы внедрили международные ИТ-гиганты, такие как Microsoft, Google и Zoom. Спрос на оборудование для обучения нейросетей и их дальнейшего инференса кратно взлетел, обеспечив производителям GPU, в частности, Nvidia рекордные продажи.

Такое развитие событий могло спровоцировать возникновение противоречий между условными сторонниками ответственного использования технологий ИИ в OpenAI и теми, кто выступает за ее коммерциализацию.