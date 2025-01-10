Sutskever Ilya Суцкевер Илья
Sutskever Ilya и организации, системы, технологии, персоны:
|OpenAI 217 7
|Microsoft Corporation 24625 5
|Google LLC 11775 5
|Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 2
|X Corp - Twitter 2845 2
|PayPal 654 2
|Salesforce.com 427 2
|Nvidia Corp 3487 2
|Samsung Electronics 10254 1
|Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
|Apple Inc 12100 1
|Meta Platforms - Facebook 4438 1
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
|Red Hat 1305 1
|EA - Electronic Arts 1286 1
|ServiceNow 88 1
|Epic Games 154 1
|SpaceX - Space Exploration Technologies 229 1
|Snap Inc 96 1
|Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 114 1
|Stripe 28 1
|Nvidia DLI - Nvidia Deep Learning Institute - Институт глубокого обучения 1 1
|Stability AI 10 1
|Google DeepMind 46 1
|Tesla Motors 396 2
|Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
|BMW Group 446 1
|Volvo Cars 253 1
|Ford 411 1
|AstraZeneca - АстраЗенека 53 1
|BMW - Rolls-Royce Motor Cars 73 1
|Unsplash 763 1
|Thrive Capital 8 1
|LinkedIn 635 1
|Y Combinator - венчурный фонд 51 1
|Getty Images 28 1
|The Verge - Издание 554 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
|The Guardian - Британская газета 361 1
|Daily Mail 55 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 240 1
|The Information 60 1
|New York Post 46 1
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