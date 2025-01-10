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Sutskever Ilya Суцкевер Илья



10.01.2025 Знания кончились. Искусственный интеллект выучил все, что известно человечеству 2
30.11.2023 Разработка OpenAI может угрожать человечеству: сотрудники били тревогу в закрытом письме 2
22.11.2023 «Переворот» в главной ИИ-компании мира с треском провалился. Уволенный гендиректор вернулся, зачинщики бунта лишены должностей 1
12.07.2023 Создатель ChatGPT собрался уходить из Европы из-за очень неудобного закона 2
24.04.2023 Илон Маск назначил главным по искусственному интеллекту хулигана с российским именем 1
04.10.2021 Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг представит новые технологии ИИ на осенней GTC. Сотни бесплатных сессий от экспертов индустрии 2
14.12.2015 Основатель Tesla потратит $1 млрд на спасение человечества от злобного искусственного интеллекта 2

Публикаций - 7, упоминаний - 12

Sutskever Ilya и организации, системы, технологии, персоны:

OpenAI 217 7
Microsoft Corporation 24625 5
Google LLC 11775 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 2
X Corp - Twitter 2845 2
PayPal 654 2
Salesforce.com 427 2
Nvidia Corp 3487 2
Samsung Electronics 10254 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Apple Inc 12100 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Red Hat 1305 1
EA - Electronic Arts 1286 1
ServiceNow 88 1
Epic Games 154 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 229 1
Snap Inc 96 1
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 114 1
Stripe 28 1
Nvidia DLI - Nvidia Deep Learning Institute - Институт глубокого обучения 1 1
Stability AI 10 1
Google DeepMind 46 1
Tesla Motors 396 2
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
BMW Group 446 1
Volvo Cars 253 1
Ford 411 1
AstraZeneca - АстраЗенека 53 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 73 1
Unsplash 763 1
Thrive Capital 8 1
LinkedIn 635 1
Y Combinator - венчурный фонд 51 1
Getty Images 28 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 71 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 7
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 2
Искусственный интеллект - AGI - Artificial General Intelligence - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 71 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 428 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
Data Engineering - Инжиниринг данных - Digital Engineering - Цифровой инжиниринг 48 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 865 1
Калькулятор - Calculator 341 1
Микроскоп - Microscope 325 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 340 1
GPU-computing -  GPGPU - GPGP - GP²U - General-purpose computing on graphics processing units - Неспециализированные вычисления на графических процессорах - Accelerated Computing - Ускоренные вычисления - CPU+GPU - гибридная гетерогенная 79 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 1
OpenAI ChatGPT 338 4
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 132 1
Baidu 283 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 157 1
Nvidia Inception Program - Инкубатор стартапов 6 1
C/C++ - Язык программирования 755 1
Quora - сайт вопросов и ответов 16 1
OpenAI DALL-E 23 1
Google Brain 7 1
Altman Sam - Альтман Сэм 27 5
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 3
Водясов Алексей 222 2
Brockman Greg - Брокман Грег 4 2
Thiel Peter - Тиль Питер 30 2
Hoffman Reid - Хоффман Рейд 17 2
Livingston Jessica - Ливингстон Джессика 5 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 199 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 101 1
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 31 1
Anandkumar Anima - Анандкумар Анима 3 1
Levine Sergey - Ливайн Сергей 1 1
Карпатый Андрей 3 1
Бабушкин Игорь 3 1
Philip Brian - Филип Брайан 1 1
Karpathy Andrej - Карпаты Андрей 3 1
Kay Alan - Кай Алан 1 1
Ramanathan Venkatesh - Раманатан Венкатеш 1 1
Zaremba Wojciech - Заремба Войцех 1 1
Blackwell Trevor - Блэквел Тревор 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 4
США - Калифорния 4625 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Европа 21767 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Великобритания - Лондон 2386 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 1
США - Калифорния - Санта-Клара 180 1
США - Делавэр 169 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 165 1
США - Невада 209 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 1
Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 16 1
Английский язык 6634 1
Физика - Physics - область естествознания 2642 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
The Verge - Издание 554 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
The Guardian - Британская газета 361 1
Daily Mail 55 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 240 1
The Information 60 1
New York Post 46 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 1
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Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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