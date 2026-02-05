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Индексная книга (каталог) CNews*
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The Verge Издание

СОБЫТИЯ


05.02.2026 «Воруют все». В мире бешеный спрос на пиратские ТВ-приставки – цены на онлайн-кинотеатры и стриминги стали слишком высоки

м и постоянно растущих цен на подписку на стриминговые сервисы и онлайн-кинотеатры. Теперь они с большим удовольствием используют ТВ-приставки, открывающие доступ к пиратским видеосервисам. Как пишет The Verge, теперь «телевидение воруют все» (Everyone is stealing TV). По информации издания, купить «заряженную» ТВ-приставку в США проще простого – их продают, к примеру на продуктовых рынках

27.06.2025 Началась революция в мире антивирусов. Microsoft навсегда закрывает им доступ к ядру Windows

льно меняет принцип работы антивирусных систем на компьютерах под управлением ОС Windows. Как пишет The Verge каждый из них в обозримом будущем лишится доступа к ядру этой операционной системы,
08.07.2024 Беспилотные такси начали ездить по встречке и игнорировать светофоры. Видео

акси Waymo за проезд на красный свет и движение по встречке. Об этом в начале июля 2024 г. сообщило The Verge. Беспилотный транспорт заблудился в незнакомом районе, его алгоритм сбили временные
22.11.2023 «Переворот» в главной ИИ-компании мира с треском провалился. Уволенный гендиректор вернулся, зачинщики бунта лишены должностей

ост в знак солидарности с отправленным в отставку CEO, также продолжит свою карьеру в OpenAI, пишет The Verge. Во вторник, 21 ноября 2023 г., OpenAI объявила о том, что ей удалось «достигнуть п
08.06.2023 При попытке найти Chrome через браузер Microsoft пользователям подсовывали рекламу Bing

Нам лучше знать, что вам искать Издание The Verge обратило внимание на то, что браузер Microsoft Edge при поиске в нем браузера Googl
13.09.2022 Суперпроект Google по созданию «убийц» MacBook провалился. Команда распущена, разработка прекращена

в прошлом Интернет-гигант Google свернул разработку ноутбука Pixelbook следующего поколения, пишет The Verge. Это флагманский продукт в общемировой линейке хромбуков, при помощи которого Googl
31.08.2022 Весной 2022 г. Twitter чуть не превратился в настоящий порносайт. Помешали только две вещи

намеревались превратить ее в полноценный порносайт, нацеленный на конкуренцию с Onlyfans. Как пишет The Verge, реализации этого плана помешало всего два аспекта, один из которых – это «сырые» а
15.04.2022 Samsung заставляет продажников работать бесплатно и заменять собой техподдержку. За это им тоже не платит

ь, и проконсультировать Торговые представители Samsung зачастую вынуждены работать бесплатно, пишет The Verge. У них нет зарплаты как таковой, и весь их заработок – это комиссия с продаж, но за
30.03.2022 «Яндекс» уволил десятки сотрудников в США

ись тестированием беспилотных автомобилей и роботов-курьеров. Об этом сообщает американское издание The Verge. По данным издания, «Яндекс» объяснил свои действия приостановкой лицензий для испы
21.01.2022 Google оживляет свой мертворожденный гаджет в погоне за Apple и Meta

изни свой проект Glass, в рамках которого велась разработка пользовательских смарт-очков. Как пишет The Verge, Google работает над новым устройством дополненной реальности в стремлении побороть
26.05.2021 Полезное приложение для iPhone запускается, только если написать о нем хороший отзыв с высокой оценкой

жение, которое не запустится до тех пор, пока пользователь не поставит ей высокую оценку. Как пишет The Verge, программа под названием UPNP Xtreme при первом же запуске выводит окно отправки от
27.11.2017 Из универсального криптокошелька необъяснимо похитили $655 тысяч

Хак или не хак? Пользователи приложения для электронных валют CoinPouch, хранившие у себя криптовалюту XVG Verge, потеряли в общей сложности около $655 тыс. (в пересчете по текущему отношению Verge к американской валюте). CoinPouch поддерживает сразу несколько типов криптовалют, но пострадали

Публикаций - 619, упоминаний - 810

The Verge и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 270
Google LLC 12690 170
Apple Inc 13156 166
Samsung Electronics 11065 85
Meta Platforms - Facebook 4621 63
X Corp - Twitter 2938 63
Intel Corporation 12811 51
Amazon Inc - Amazon.com 3277 48
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 41
Qualcomm Technologies 1974 30
LG Electronics 3735 29
Sony 6739 26
Huawei 4677 25
Lenovo Group 2447 25
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 25
Yandex - Яндекс 9216 24
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 23
Microsoft Corporation - GitHub 1075 22
Nvidia Corp 4002 22
AMD - Advanced Micro Devices 4641 21
HP Inc. 5883 20
HTC Corporation 1512 20
Acer Group - Acer Inc 2776 15
OpenAI 542 15
Xiaomi - Сяоми 2232 14
Dell EMC 5180 14
AT&T Inc 1726 12
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 11
Lenovo Motorola 3566 11
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 10
Telegram Group 2940 10
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 10
Alphabet 177 10
ZTE Corporation 800 9
MediaTek - Ralink 595 9
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 9
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 8
Oracle Corporation 7074 7
Microsoft - LinkedIn 699 10
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 10
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
Hyundai Motor Company 436 6
Tesla Motors 461 6
UPS 216 6
EPIC Telecom Invest 212 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Kickstarter 136 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 5
Uber 357 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
Royal Dutch Shell - Шелл 233 4
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 49 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
eBay Inc 1640 4
Связной ГК 1401 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Carl Zeiss AG 307 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 3
Walt Disney Company 647 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Bank of America - Банк Америки 271 3
Block - Square 203 3
Метиз завод 27 3
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 38 3
Moor Insights & Strategy 13 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
BMW Group 482 2
Visa International 1993 2
Volvo Cars 262 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 77 2
Expedia Group 136 2
SoftBank Group 284 2
Nike 195 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 42
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 24
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 20
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 13
Судебная власть - Judicial power 2500 10
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 8
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 6
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 5
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 5
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 3
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 3
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 3
GSMA All IP Interconnect Russia 5 2
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 2
Церковь Вечности 11 2
NLRB - National Labor Relations Board - Национальный совет по трудовым отношениям США 5 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
Демократическая политическая партия США 122 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
CWA - Communications Workers of America - Профсоюз работников связи и средств массовой информации в Соединенных Штатах 7 1
Alpha Global 1 1
UNI Global Union - Union Network International 1 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 211
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 211
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 130
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 113
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 102
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 96
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 89
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 87
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 83
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 81
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 73
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 69
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 62
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 62
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 55
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 54
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 47
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 47
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 46
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 45
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 43
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 42
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 40
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 39
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 37
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 37
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 37
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 35
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 35
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 34
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 34
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 34
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 33
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 33
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 32
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 32
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1276 32
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 31
Оповещение и уведомление - Notification 5943 30
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 28
Microsoft Windows 16882 191
Google Android 15243 142
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 94
Microsoft Windows 10 1938 93
Apple iOS 8583 86
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 63
Apple iPad 4011 56
Microsoft Windows 11 827 51
Google Chrome - браузер 1701 46
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 41
Microsoft Windows 7 2007 38
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 38
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 37
Microsoft Surface - Планшет 450 36
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 35
Google YouTube - Видеохостинг 3002 35
Linux OS 11533 35
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 34
StatCounter 478 34
Microsoft Office 4170 30
Apple iPhone 6 4861 30
Apple - App Store 3109 28
Microsoft Office 365 1042 28
Mozilla Firefox - браузер 1951 28
Apple macOS 2419 26
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 25
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 24
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 23
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 433 23
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 22
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 21
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 20
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 365 19
Opera Browser - Браузер 1050 19
Samsung Galaxy 1035 17
Microsoft Teams - MS Teams 670 17
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 16
Apple Safari - браузер 896 16
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 16
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 16
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 31
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 13
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 12
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 10
Warren Tom - Уоррэн Том 9 9
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 8
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 7
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 7
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 7
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 6
Altman Samuel - Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 64 5
Patel Nilay - Патель Нилай 10 5
Свердлов Денис 201 4
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 4
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 4
Panay Panos - Панай Панос 21 4
Myerson Terry - Майерсон Терри 65 4
Blass Evan - Бласс Эван 36 4
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 4
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 4
Gruber John - Грубер Джон 18 4
Pogue David - Пог Дэвид 16 4
Путин Владимир 3454 4
Водясов Алексей 222 3
Мельникова Анастасия 440 3
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 3
Rubin Andy - Рубин Энди 63 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Foley Mary Jo - Фоли Мэри Джо 20 3
Floyd George - Флойд Джордж 9 3
Gurman Mark - Гурман Марк 22 3
Перов Евгений 97 3
Moorhead Patrick - Мурхед Патрик 17 3
Sutskever Ilya - Суцкевер Илья 14 3
Mossberg Walter - Моссберг Уолтер 25 3
Weston David - Вестон Дэвид - Уэстон Дэвид 7 3
Ahtisaari Marko - Ахтисаари Марко 8 3
Hollister Sean - Холлистер Шон 3 3
Larry Page - Ларри Пейдж 197 3
Meredith Whittaker - Мередит Уиттакер 12 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 248
Россия - РФ - Российская федерация 166168 167
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 99
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 52
Южная Корея - Республика 7052 50
Европа 24964 39
Япония 13807 32
Германия - Федеративная Республика 13221 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 25
США - Калифорния 4829 24
Канада 5082 21
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