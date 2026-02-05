«Воруют все». В мире бешеный спрос на пиратские ТВ-приставки – цены на онлайн-кинотеатры и стриминги стали слишком высоки м и постоянно растущих цен на подписку на стриминговые сервисы и онлайн-кинотеатры. Теперь они с большим удовольствием используют ТВ-приставки, открывающие доступ к пиратским видеосервисам. Как пишет The Verge, теперь «телевидение воруют все» (Everyone is stealing TV). По информации издания, купить «заряженную» ТВ-приставку в США проще простого – их продают, к примеру на продуктовых рынках

Началась революция в мире антивирусов. Microsoft навсегда закрывает им доступ к ядру Windows льно меняет принцип работы антивирусных систем на компьютерах под управлением ОС Windows. Как пишет The Verge каждый из них в обозримом будущем лишится доступа к ядру этой операционной системы,

Беспилотные такси начали ездить по встречке и игнорировать светофоры. Видео акси Waymo за проезд на красный свет и движение по встречке. Об этом в начале июля 2024 г. сообщило The Verge. Беспилотный транспорт заблудился в незнакомом районе, его алгоритм сбили временные

«Переворот» в главной ИИ-компании мира с треском провалился. Уволенный гендиректор вернулся, зачинщики бунта лишены должностей ост в знак солидарности с отправленным в отставку CEO, также продолжит свою карьеру в OpenAI, пишет The Verge. Во вторник, 21 ноября 2023 г., OpenAI объявила о том, что ей удалось «достигнуть п

При попытке найти Chrome через браузер Microsoft пользователям подсовывали рекламу Bing Нам лучше знать, что вам искать Издание The Verge обратило внимание на то, что браузер Microsoft Edge при поиске в нем браузера Googl

Суперпроект Google по созданию «убийц» MacBook провалился. Команда распущена, разработка прекращена в прошлом Интернет-гигант Google свернул разработку ноутбука Pixelbook следующего поколения, пишет The Verge. Это флагманский продукт в общемировой линейке хромбуков, при помощи которого Googl

Весной 2022 г. Twitter чуть не превратился в настоящий порносайт. Помешали только две вещи намеревались превратить ее в полноценный порносайт, нацеленный на конкуренцию с Onlyfans. Как пишет The Verge, реализации этого плана помешало всего два аспекта, один из которых – это «сырые» а

Samsung заставляет продажников работать бесплатно и заменять собой техподдержку. За это им тоже не платит ь, и проконсультировать Торговые представители Samsung зачастую вынуждены работать бесплатно, пишет The Verge. У них нет зарплаты как таковой, и весь их заработок – это комиссия с продаж, но за

«Яндекс» уволил десятки сотрудников в США ись тестированием беспилотных автомобилей и роботов-курьеров. Об этом сообщает американское издание The Verge. По данным издания, «Яндекс» объяснил свои действия приостановкой лицензий для испы

Google оживляет свой мертворожденный гаджет в погоне за Apple и Meta изни свой проект Glass, в рамках которого велась разработка пользовательских смарт-очков. Как пишет The Verge, Google работает над новым устройством дополненной реальности в стремлении побороть

Полезное приложение для iPhone запускается, только если написать о нем хороший отзыв с высокой оценкой жение, которое не запустится до тех пор, пока пользователь не поставит ей высокую оценку. Как пишет The Verge, программа под названием UPNP Xtreme при первом же запуске выводит окно отправки от