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Apple прислала хозяину iPhone 36-килограммовый чемодан инструментов, чтобы самостоятельно заменить батарейку

Пользователь iPhone взялся починить свой смартфон в рамках недавно запущенной Apple в США программы по самостоятельному ремонту. Мероприятие оказалось дорогостоящим, затратным по времени и сопряженным с рядом непредвиденных обстоятельств. Несмотря на итоговый успех, экспериментатор счел невозможным рекомендовать самостоятельный ремонт техники Apple кому бы то ни было и заподозрил, что «яблочные», всегда выступавшие против так называемого права на ремонт, именно такого результата и добиваются.

Ремонт iPhone своими силами

Журналист издания The Verge Шон Холлистер (Sean Hollister) проверил в деле программу самостоятельного ремонта техники, недавно запущенную Apple в США. Банальная замена батареи смартфона iPhone 13 mini собственными силами обошлась ему дороже, чем обращение в сервисный центр с аналогичной проблемой.

Новый аккумулятор Apple оценила в $69, недельную аренду специального комплекта инструментов – еще в $49. Кроме того, компания требует внести залог за инструменты в размере $1,2 тыс. (необходимая сумма замораживается на банковской карте) на случай, если арендатор не вернет комплект в срок. При этом, по словам Холлистера, он получил посылку с батареей на два дня позже набора инструментов, то есть два дня аренды просто были потрачены впустую.

Примечательно, что, если бы энтузиаст решил воспользоваться услугой замены батареи в официальном американском Apple Store, она бы обошлась ему в $69, с учетом выполнения всех работы – ровно в ту же сумму, которую купертиновцы просят за элемент питания в рамках программы самостоятельного ремонта.

Как проходила замена батареи в домашних условиях

Особое внимание журналиста привлек уже упомянутый комплект инструментов Apple. По его собственному признанию, он ожидал получить небольшую коробочку с отвертками, лопатками и плоскогубцами – в конце концов, ему предстояло всего лишь заменить аккумулятор весьма компактного устройства. Каково же было его удивление, когда у своего порога он увидел пару ящиков для инструментов Pelican внушительного размера и общей массой почти 36 кг.

Внутри находились, в частности, руководство по ремонту iPhone 13 mini и прибор для демонтажа дисплея смартфона, который представляет из себя нагревательную станцию промышленного класса.

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Набор для ремонта iPhone

При этом с первого раза снять экран у автора The Verge не вышло: машина выдала ошибку, а в инструкции не было сказано, как поступить в сложившейся ситуации. Впрочем, проблему удалось быстро решить, и экран после двукратного прогрева скрепляющего экран и корпус смартфона клея поддался. Оставалось лишь окончательно отделить его с помощью специального режущего инструмента, что также вызвало у энтузиаста некоторые трудности.

Далее инструкция Apple рекомендовала удалить остатки клея, прилипшие к рамке аппарата при помощи щипчиков, которых в комплекте не оказалось. Спустя 10 минут выковыривания мелких комочков Холлистер, по собственному признанию, сдался и решил перейти к следующему этапу – непосредственно извлечению старой и установке новой батареи.

Первая задача не вызвала у журналиста особых проблем, однако заставила выругаться по поводу хрупкости материалов, использованных в оригинальном аккумуляторе. Установка новой батареи потребовала применения еще одного инструмента из набора Apple – специального пресса. По словам Холлистера, особой необходимости в нем не было, он бы спокойно установил батарею собственными руками, а вот приспособление для выравнивания элемента питания внутри соответствующего углубления в корпусе, так чтобы правильно уложить шлейфы, ведущие к экрану и динамику, смартфона пришлось бы весьма кстати.

Затем пришла пора вернуть дисплей на место. Для этого потребовалось нанести новую порцию клея и «утопить» экран в рамке при помощи другого пресса с выдающейся рукоятью, напомнившей автору The Verge об игровом автомате типа «Однорукий бандит». Здесь не обошлось без помарок – экран не «сел» идеально, предположительно из-за недостаточно тщательной очистки корпуса от остатков старого клея.

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Собрав гаджет, Холлистер решил проверить его работоспособность, но тот не реагировал на нажатие кнопки питания. Худшие опасения – возможное повреждение коннекторов внутри аппарата – не оправдались. Выяснилось, что батарея смартфона была полностью разрежена, и тот заработал при подключении Lightning-кабеля.

Однако и на этом страдания экспериментатора не закончились. К его разочарованию iPhone не счел батарею оригинальной. Как выяснилось, при самостоятельном ремонте необходимо связаться с партнером Apple, который проведет процедуру валидации узла, подвергшегося замене. Для этого потребуется компьютер и Wi-Fi-подключение к интернету, поскольку в процессе iPhone нужно перезагрузить в режиме диагностики и передать компании удаленное управление устройством.

Против «Права на ремонт»

Apple в течение долгих лет выступает против «Права на ремонт» — законодательного акта США, позволяющего владельцам различной техники самостоятельно ее ремонтировать. Кроме того, ранее компания прибегала к тактике запугивания пользователей, желающих сэкономить на ремонте устройств.

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Шон Холлиндер никак не ожидал такого объема инструментов для ремонта миниатюрного iPhone

В апреле 2022 г. Apple запустила программу по самостоятельному ремонту гаджетов под названием Self Service Repair. На старте она распространяется на iPhone 12 и iPhone 13, но в дальнейшем запланировано расширение, первые на очереди – компьютеры Mac с чипом M1. Заказать новые запчасти можно прямо на сайте Apple в США. В перспективе программа должна заработать и в других странах.

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По мнению Шона Холлистера, в действительности Apple не стремится угодить DIY-энтузиастам, а всего лишь хочет продемонстрировать свою поддержку права на ремонт. На практике же компания делает все, чтобы отпугнуть желающих им воспользоваться – огромными ценами, сложностью процедур и высокими рисками. При этом формально придраться потребителю как будто не к чему – «яблочные» по запросу предоставляют все необходимые инструменты и документацию, которыми располагают специалисты в официальных сервисных центрах компании.

В качестве доказательства своей правоты журналист приводит обстоятельство с доставкой монструозных ящиков с инструментами, которую Apple осуществляет совершенно бесплатно. Компания явно не рассчитывает на массовый спрос на данную услугу по всей стране, поскольку логистика в таком случае стоила бы ей огромных денег.

Дмитрий Степанов

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