Холодильник Морозильник Замораживание устройство, поддерживающее низкую температуру
|27.11.2023
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Tele2 замораживает цены на тарифы
Tele2, российский оператор мобильной связи, защищает клиентов от повышения стоимости тарифов. Новым абонентам и перешедшим на открытые тарифные линейки оператор замораживает цену до конца 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Постоянные изменения в мире влияют на трансформацию и обновление многих процессов. Во время турбулентности людям о
|04.07.2023
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Tele2 замораживает цены на тарифы
Tele2, российский оператор мобильной связи, защитит своих клиентов от повышения стоимости тарифов. Новым абонентам и перешедшим на открытые тарифные линейки «Мой Tele2», Black и Premium оператор замораживает цену до конца 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Постоянные изменения в мире влияют на трансформацию и обновление многих процессов. В турбулентные времена людям ос
|12.01.2022
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Полезные функции современных холодильников, за которые стоит платить
ная и часто встречающаяся опция из существующих. Напомним, что в холодильниках с капельной системой морозилка все равно размораживается вручную. Холодильник Hotpoint-Ariston RFI 20 с No Frost в
|04.07.2019
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Лучшие морозильные камеры: хиты продаж
заморозить ягоды или морепродукты, можно воспользоваться «суперзаморозкой» — функцией моментального замораживания. При забытой открытой двери или повышении температуры выше заданной пользовател
|13.01.2015
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Eset замораживает цены на персональные антивирусы в России
Международная антивирусная компания Eset замораживает цены на персональные антивирусные продукты. Об этом CNews сообщили в Eset. В декабре 2014 г. ряд международных вендоров объявил о повышении цен на программное обеспечение в России.
|25.11.2011
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Лучшие холодильники side-by-side. Выбор ZOOM
алконы, четыре стационарных, для разных мелочей (впрочем, балконы довольно вместительные). Мощность замораживания — до 10 кг продуктов в сутки. Есть режим Super Freeze («Суперзамораживание») с
|22.04.2011
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Выбор ZOOM: холодильники side-by-side, french door, многодверные
ем углу». Слева морозильное отделение холодильника Siemens KA 58 NA 75, его объём — 175 л. Мощность замораживания — до 10 кг продуктов в сутки. Здесь для удобства пользователя также применена т
|03.02.2010
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Выбор ZOOM: лучшие двухкамерные холодильники
фруктов. Морозильное отделение – три пластиковых ящика с прозрачной лицевой стороной, отделение для замораживания ягод. Рекомендуемая производителем стоимость этой модели – около 19 тыс. Но, ск
|14.08.2008
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Три толстяка: новинки холодильников side-by-side
. В холодильникх с системой «No Frost» продукты инеем не покрываются Для замораживания продуктов предусмотрены два ящика и три полки. Мощность морозильной камеры — до
|10.04.2008
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Холодильники side-by-side: великолепное трио
олларов. Основные модификации современных холодильников: с морозилкой сверху, снизу и side-by-side (морозилка сбоку) При ширине 80—125 см высота у моделей этого форм-фактора обычно варьируется
|14.01.2008
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Выбор ZOOM.CNews: 5 лучших морозильников
амой морозильной камерой. При этом они так же, как и продукты обычных размеров, полностью и глубоко замораживаются. Кроме того, в процессе заморозки они не повреждаются, не теряют пищевую ценно
Холодильник и организации, системы, технологии, персоны:
|Головин Даниил 34 7
|Измайлов Максим 8 5
|Толстобров Михаил 10 5
|Рашид Карим 6 3
|Ершова Элеонора 67 3
|Рейман Леонид 1037 3
|Муравьев Олег 27 3
|Серова Елена 319 3
|Цыганов Андрей 6 3
|Зайцева Анна 69 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 383 2
|Калинин Александр 146 2
|Дробышевский Михаил 53 2
|Катрич Алексей 43 2
|Сотин Денис 189 2
|Северов Дмитрий 41 2
|Медведев Дмитрий 1642 2
|Карпинский Алексей 37 2
|Путин Владимир 2953 2
|Фомичев Андрей 69 2
|Noguchi Soichi - Ногучи Соичи - Ногути Соити 25 2
|Агуреева Ольга 9 2
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 324 2
|Мучник Евгения 2 2
|Оганесян Артак 31 2
|Camarda Charlie - Камарда Чарли 13 2
|Шашкин Дмитрий 6 2
|Лебедев Артемий 97 2
|Корчивой Станислав 15 2
|Филимонов Сергей 46 2
|Коваль Игорь 13 2
|Носик Антон 106 2
|Коптелов Андрей 109 2
|Collins Eileen - Коллинз Эйлин 17 2
|Наскидаев Олег 9 2
|Солонин Виталий 89 2
|Аншина Марина 78 2
|Кадощук Игорь 19 2
|Локоть Андрей 8 1
|Самойленко Иван 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2024 годы.
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