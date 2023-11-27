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Холодильник Морозильник Замораживание устройство, поддерживающее низкую температуру



27.11.2023 Tele2 замораживает цены на тарифы

Tele2, российский оператор мобильной связи, защищает клиентов от повышения стоимости тарифов. Новым абонентам и перешедшим на открытые тарифные линейки оператор замораживает цену до конца 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Постоянные изменения в мире влияют на трансформацию и обновление многих процессов. Во время турбулентности людям о
04.07.2023 Tele2 замораживает цены на тарифы

Tele2, российский оператор мобильной связи, защитит своих клиентов от повышения стоимости тарифов. Новым абонентам и перешедшим на открытые тарифные линейки «Мой Tele2», Black и Premium оператор замораживает цену до конца 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Постоянные изменения в мире влияют на трансформацию и обновление многих процессов. В турбулентные времена людям ос
12.01.2022 Полезные функции современных холодильников, за которые стоит платить

ная и часто встречающаяся опция из существующих. Напомним, что в холодильниках с капельной системой морозилка все равно размораживается вручную. Холодильник Hotpoint-Ariston RFI 20 с No Frost в
04.07.2019 Лучшие морозильные камеры: хиты продаж

заморозить ягоды или морепродукты, можно воспользоваться «суперзаморозкой» — функцией моментального замораживания. При забытой открытой двери или повышении температуры выше заданной пользовател
13.01.2015 Eset замораживает цены на персональные антивирусы в России

Международная антивирусная компания Eset замораживает цены на персональные антивирусные продукты. Об этом CNews сообщили в Eset. В декабре 2014 г. ряд международных вендоров объявил о повышении цен на программное обеспечение в России.
25.11.2011 Лучшие холодильники side-by-side. Выбор ZOOM

алконы, четыре стационарных, для разных мелочей (впрочем, балконы довольно вместительные). Мощность замораживания — до 10 кг продуктов в сутки. Есть режим Super Freeze («Суперзамораживание») с

22.04.2011 Выбор ZOOM: холодильники side-by-side, french door, многодверные

ем углу». Слева морозильное отделение холодильника Siemens KA 58 NA 75, его объём — 175 л. Мощность замораживания — до 10 кг продуктов в сутки. Здесь для удобства пользователя также применена т
03.02.2010 Выбор ZOOM: лучшие двухкамерные холодильники

фруктов. Морозильное отделение – три пластиковых ящика с прозрачной лицевой стороной, отделение для замораживания ягод. Рекомендуемая производителем стоимость этой модели – около 19 тыс. Но, ск
14.08.2008 Три толстяка: новинки холодильников side-by-side

. В холодильникх с системой «No Frost» продукты инеем не покрываются Для замораживания продуктов предусмотрены два ящика и три полки. Мощность морозильной камеры — до
10.04.2008 Холодильники side-by-side: великолепное трио

олларов. Основные модификации современных холодильников: с морозилкой сверху, снизу и side-by-side (морозилка сбоку) При ширине 80—125 см высота у моделей этого форм-фактора обычно варьируется

14.01.2008 Выбор ZOOM.CNews: 5 лучших морозильников

амой морозильной камерой. При этом они так же, как и продукты обычных размеров, полностью и глубоко замораживаются. Кроме того, в процессе заморозки они не повреждаются, не теряют пищевую ценно

Публикаций - 294, упоминаний - 649

Холодильник и организации, системы, технологии, персоны:

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Toshiba Corporation 2908 10
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5057 14
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Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
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IDC Customer Insights&Analysis 1 1
Analysys Mason 26 1
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Forrester Research 819 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 109 1
РАН - Российская академия наук 1771 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 773 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 50 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 713 2
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IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 2
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 31 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 31 1
МГУПП - Московский государственный университет пищевых производств - Московский государственный университет прикладной биотехнологии имени академика РАН И. А. Рогова 1 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 26 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1393 1
МГГУ им. М. А. Шолохова - Московский государственный гуманитарный университет имени М. А. Шолохова 13 1
University of Oxford - Said Business School 6 1
University of Chicago - Чикагский университет 97 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 63 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 150 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 91 1
ESRF - European Synchrotron Radiation Facility - Европейский центр синхротронного излучения 10 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 48 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 1
University of Bristol - Бристольский университет 80 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 50 1
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U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 70 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 34 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 67 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 74 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 532 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 43 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 138 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 326 1
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