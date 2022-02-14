Получите все материалы CNews по ключевому слову
За рулем
СОБЫТИЯ
|14.02.2022
|Дмитрий Исаев, Softline: Облака из новшества превращаются в стандарт ИТ-инфраструктуры, и мы к этому готовы 1
За рулем и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8904 3
|Softline - Софтлайн 3231 2
|ТехИндустрия 2 1
|Broadcom - VMware 2487 1
|Basis - Tionix - Тионикс - 83 1
|Yandex - Яндекс 8347 1
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 896 1
|Ростелеком 10265 1
|Apple Inc 12582 1
|AT&T Inc 1697 1
|Snapchat 138 1
|EA - Electronic Arts 1299 1
|Новый диск 960 1
|Creative Technology 271 1
|VK - Mail.ru Group 3522 1
|Пильников Дмитрий 2 2
|Сурков Дмитрий 1 1
|Григорьев Юрий 3 1
|Дьяков Филипп 1 1
|Григорьев Алексей 7 1
|Исаев Дмитрий 49 1
|Казаков Александр 60 1
|Рыжков Алексей 6 1
|Хереш Игорь 25 1
|Зайцева Анна 69 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Городецкий Петр 26 1
|CNews - ZOOM.CNews 1853 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1399666, в очереди разбора - 732437.
Создано именных указателей - 185831.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.