Все категории 185831
ИКТ 14414
Организации 11173
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3527
Системы 26370
Персоны 80137
География 2982
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2737
Мероприятия 876

За рулем


СОБЫТИЯ


14.02.2022 Дмитрий Исаев, Softline: Облака из новшества превращаются в стандарт ИТ-инфраструктуры, и мы к этому готовы 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

За рулем и организации, системы, технологии, персоны:

8904 3
Softline - Софтлайн 3231 2
ТехИндустрия 2 1
Broadcom - VMware 2487 1
Basis - Tionix - Тионикс - 83 1
Yandex - Яндекс 8347 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 896 1
Ростелеком 10265 1
Apple Inc 12582 1
AT&T Inc 1697 1
Snapchat 138 1
EA - Electronic Arts 1299 1
Новый диск 960 1
Creative Technology 271 1
VK - Mail.ru Group 3522 1
Росатом - ТВЭЛ - Рэнера 11 1
Deutsche Bahn AG 26 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 63 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 371 1
Лента - Сеть розничной торговли 2250 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1141 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 134 1
Цезарь Сателлит 40 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 142 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 220 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 264 1
Востокцемент 13 1
INARCTICA - Русское море ГК - Русская аквакультура 11 1
Нарьянмарнефтегаз 10 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 165 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 175 1
Renault Groupe 164 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 491 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1476 1
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 22 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72434 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17007 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56679 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5607 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22862 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22808 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7227 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27041 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31773 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33699 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8631 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12265 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11468 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 945 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 404 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1863 1
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 152 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1378 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1156 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1039 1
Транспорт - Подушка безопасности - Supplemental Restraint System, SRS - система пассивной безопасности в транспортных средствах. 77 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1117 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1158 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3041 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 767 1
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 241 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 180 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2829 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1267 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11900 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1234 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12283 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2080 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17016 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 183 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2150 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6641 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1993 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 813 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2939 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 127 2
Softline - ActiveCloud - ActivePlatform 4 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 628 1
Docker - Платформа распределённых приложений 424 1
Softline vCloud 7 1
Broadcom - VMware vCloud Suite 98 1
Google Android 14616 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 642 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7324 1
Google Play - Google Store - Android Market 3414 1
Apple iOS 8206 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 982 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1311 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 1
Microsoft Dynamics 1185 1
Apple - App Store 2989 1
Apple Siri - Голосовой помощник 415 1
Apple FaceTime 179 1
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 78 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 247 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 864 1
NVision Барьер 724 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2013 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 304 1
Пильников Дмитрий 2 2
Сурков Дмитрий 1 1
Григорьев Юрий 3 1
Дьяков Филипп 1 1
Григорьев Алексей 7 1
Исаев Дмитрий 49 1
Казаков Александр 60 1
Рыжков Алексей 6 1
Хереш Игорь 25 1
Зайцева Анна 69 1
Ершова Элеонора 67 1
Городецкий Петр 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 155696 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45493 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53335 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2176 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13545 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 509 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3338 1
Германия - Федеративная Республика 12918 1
США - Калифорния 4769 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2404 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1321 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 807 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 377 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18460 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 389 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1690 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3169 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18085 1
Индия - Bharat 5665 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8058 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1555 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1174 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 257 1
Турция - Турецкая республика 2479 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50997 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5578 5
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2577 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20227 3
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1729 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2530 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25802 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5360 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11380 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7239 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31608 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17299 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8036 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2053 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6342 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2851 1
Аренда 2573 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2680 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2930 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4340 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1624 1
Инди - independent 60 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1961 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3189 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 439 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 586 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8207 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 764 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 696 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1300 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14964 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6196 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10127 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6745 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3356 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7529 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2753 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3750 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 559 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1699 1
CNews - ZOOM.CNews 1853 1
IDC - International Data Corporation 4942 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8345 2
