Транспорт Подушка безопасности Supplemental Restraint System, SRS система пассивной безопасности в транспортных средствах.


18.12.2025 Wildberries запустил комплексную страховку для пунктов выдачи заказов 1
Бизнесу нужны не отдельные ИТ-продукты, а комплексная миграция с иностранных платформ на российские 1
21.07.2025 Авторитетный экономист: ИИ это рыночный пузырь, который лопнет громче, чем пузырь доткомов 1
25.10.2024 Эксперт АО «ГЛОНАСС» назвал число выявленных автомобильных киберугроз с начала 2024 года 1
18.10.2024 В «Контур.Фокусе» можно оценить риск блокировки счета по ЗСК 1
09.10.2024 В GNOME Foundation полетели головы. Создатели знаменитой графической оболочки для Linux живут не по средствам 1
31.07.2024 Рассекречены новые внешний вид и интерьер российского электромобиля «Атом». Фото 1
12.03.2024 ОАК тестирует отечественный предиктивный сервис для станков 1
03.10.2023 Ирина Сенг, Vectorly, — о том, как AI влияет на управление и развитие ИТ-специалистов 1
22.09.2023 Что выгоднее — внедрить одну интеллектуальную систему или интегрировать несколько ИИ-сервисов? 1
11.05.2023 Что выгоднее – внедрить одну интеллектуальную систему, или интегрировать несколько ИИ-сервисов? 1
15.03.2023 Электромобили Evolute: обзор моделей 2
20.12.2022 Intel и AMD больше не нужны. Выпущены домашние квантовые ПК дешевле Lada Granta 1
18.11.2022 Начались продажи российского электромобиля Evolute i-JOY. Цена 1
20.05.2022 Новые масштабные проекты в ритейле появятся в 2023-2024 гг. 1
25.06.2021 «Сбер» изучил, на что тратит и копит молодежь 1
17.06.2021 Softline помогла онлайн-порталу «За рулем» перейти на облачную платформу Softline Cloud 1
13.05.2021 «Инфосистемы джет» подвела итоги 2020 года 1
09.03.2021 На заводе Bosch в Дрездене выпущены первые кремниевые пластины для полупроводников 1
12.12.2020 Как технологии сглаживают последствия автоаварий 1
03.08.2018 Аналитики объявили взрывной рост мобильного интернета вещей 1
17.04.2018 Microsoft собирается покончить с паролями 1
15.06.2017 Юрий Бяков -

Мы стоим на пороге нового этапа диверсификации бизнеса

 1
28.02.2017 Ford оснастит автомобили встроенными Wi-Fi модемами 1
31.01.2017 Экс-разработчик Mozilla Firefox: Удаляйте все антивирусы, они только вредят 1
18.02.2016 Как догнать флагман: есть ли смысл в покупке топовых фотоаппаратов? 1
13.08.2015 Новинки от Xerox: МФУ Xerox WorkCentre 3225 и Xerox WorkCentre 6027 1
28.05.2015 Дистанционное управление функциями в автомобиле Volvo станет доступно через Apple Watch 1
20.10.2014 Автомобили-роботы поедут благодаря ГИС 1
14.11.2013 Невидимый шлем для модных велосипедистов 1
01.10.2013 Акселерометр смартфона может сообщить о землетрясении 1
14.06.2013 Роснано финансирует производство автодатчиков в Москве 1
29.05.2013 Mercedes ставит на автомобили QR-метки 1
27.11.2012 Chevrolet оснастит свои автомобили функцией Apple Siri 1
12.04.2012 Кокон против автокатастрофы 1
15.02.2012 Первый взгляд на ASUS B23E: самый ожидаемый субноутбук года 1
18.10.2011 Вышло приложение «Яндекс.Авто» для Android 1
12.09.2011 Продажи российского офиса Eaton за 8 месяцев 2011 г. выросли на 45% 1
01.09.2011 Микроспутник испытал газогенератор в действии 1
17.08.2011 В НАСА начинают купать космический корабль Orion 1

Microsoft Corporation 25249 6
Intel Corporation 12545 5
Apple Inc 12645 4
Nvidia Corp 3737 3
Cisco Systems 5224 3
Sony 6635 3
Google LLC 12274 2
Ростех - Автоматика Концерн 1746 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 483 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 680 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 2
Textron - Innovative Survivability Technologies 2 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2658 2
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 256 2
Vodafone Group 1394 2
Directum - Директум 1169 2
Vectorly - Векторли 2 1
Shenzhen SpinQ Technology 4 1
ФОРС - Центр разработки 680 1
Broadcom - VMware 2495 1
Dell EMC 5096 1
HP Inc. 5763 1
Huawei 4225 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
Softline - Софтлайн 3277 1
Крок - Croc 1815 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5286 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1026 1
Yandex - Яндекс 8462 1
Samsung Electronics 10634 1
AMD - Advanced Micro Devices 4472 1
X Corp - Twitter 2908 1
Canon 1422 1
SAP SE 5436 1
Crocus Technology - Крокус Технолоджи 15 1
Oracle Corporation 6873 1
Samsung - Harman - JBL 234 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1219 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 5
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 486 4
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 312 4
Textron - Textron Defense Systems 10 3
Продовольственная биржа - Форвард - Е-да! - Лайм - Полушка - Йомарт 14 2
Seres Group - Chongqing Sokon Industry Group 16 2
Лента - Сеть розничной торговли 2274 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8198 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 2
Моторинвест 14 2
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 45 2
Volvo Cars 257 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 288 2
Honda Motor Company - HND 238 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Nissan Technical Centre 2 2
Renault Groupe 164 2
Boeing 1017 2
Лента - Утконос 178 2
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 12 2
Apollo Global Management 8 1
Hyundai-KIA Motors 8 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
Новотранс 7 1
Saab AB - Saab Automobile AB 41 1
Xploration Capital 6 1
Diehl Group - Diehl Stiftung - Diehl Defence 3 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1657 1
Газпром нефть 670 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 979 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1026 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 478 1
BMW Group 465 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 274 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 686 1
Русагро Группа Компаний 340 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5249 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4917 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 639 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3452 2
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2255 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 550 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1485 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 102 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 419 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 602 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3253 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 37 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73396 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31817 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 13
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 11
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10063 11
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23223 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18270 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 9
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 7
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 662 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6160 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 6
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 6
Умные платформы 1869 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10339 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15017 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12343 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4836 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12277 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13087 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12991 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7033 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 12
Google Android 14712 4
Microsoft Windows 16349 4
OpenAI - ChatGPT 530 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2882 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1427 3
Intel Core - Семейство процессоров 1237 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7378 3
Intel Core i - Cерия процессоров 531 3
Microsoft Windows 2000 8663 3
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 3
Microsoft Windows 7 1994 2
Microsoft Windows 10 1878 2
Apple iOS 8260 2
Microsoft Office 3962 2
Linux OS 10928 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1356 2
Intel Turbo Boost Technology 215 2
Intel Sandy Bridge 145 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 287 2
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 504 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1536 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 519 2
Моторинвест Evolute - электромобиль 26 2
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 242 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 2
IBM FileNet 129 2
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 124 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 2
OpenText ECM Suite - OpenText Enterprise Content Management - OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 31 2
MSI WindPad 4 1
HPE StoreVirtual VSA - HPE StoreVirtual Virtual Storage Appliance 18 1
FreePik 1452 1
Citi Bike 1 1
Chevrolet Spark 5 1
MSI FX - серия ноутбуков 8 1
Panasonic BizPad 6 1
Prology HDTV 4 1
Беляк Игорь 15 2
Haupt Anna - Хаупт Анна 2 2
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 67 2
Антимонов Дмитрий 19 2
Чернышенко Дмитрий 575 2
Плеханов Алексей 2 1
Splinter Michael - Сплинтер Майкл 19 1
Сяров Атанас 2 1
Семьянов Артём 1 1
Педанов Владимир 3 1
Ионов Сергей 1 1
Поваразднюк Игорь 6 1
Kay Roger - Кэй Роджер 38 1
Клейман Никита 1 1
Leroux Paul - Леруа Поль 3 1
Splinter Mike - Сплинтер Майк 5 1
Million Holly - Миллион Холли 4 1
Анкудинов Алексей 25 1
Lisa Su - Лиза Су 55 1
Шмелев Евгений 7 1
Смирнов Дмитрий 99 1
Пчелинцева Юлия 5 1
Рыжков Алексей 6 1
Пильников Дмитрий 2 1
Бяков Юрий 42 1
Arsenault Brett - Арсено Брет 1 1
Романенко Андрей 92 1
Елисеев Владимир 20 1
Менькова Татьяна 62 1
Волков Егор 13 1
Члек Сергей 25 1
Шульман Александр 8 1
Скачков Юрий 51 1
Касперский Евгений 330 1
Маланов Алексей 5 1
Schuh Justin - Шух Джастин 3 1
Левкевич Михаил 60 1
Соколов Илья 4 1
Ануфриев Игорь 7 1
Сучков Роман 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157178 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53484 25
Германия - Федеративная Республика 12945 12
Европа 24649 11
Япония 13556 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 7
Швеция - Королевство 3716 6
Нидерланды 3635 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18247 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 5
Франция - Французская Республика 7980 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45788 5
Бельгия - Королевство 1169 4
Италия - Итальянская Республика 4430 3
Канада 4986 3
Земля - планета Солнечной системы 10662 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2423 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 2
Испания - Королевство 3761 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18621 2
Финляндия - Финляндская Республика 3658 2
США - Калифорния 4776 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1002 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1695 2
Великобритания - Лондон 2409 2
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 619 2
Израиль 2785 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5350 2
Бельгия - Брюссель 236 2
Греция - Греческая Республика 995 2
Афганистан - Кандагар 29 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Невская ратуша - административно-деловой квартал 4 1
США - Мичиган - Анн-Арбор 12 1
Китай - Тайвань 4138 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1620 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1820 1
Грузия 1285 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2539 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8130 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1075 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 36
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 29
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 7
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 6
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 5
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 905 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6250 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6256 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5868 4
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1160 4
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1172 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15160 3
Кремний - Silicium - химический элемент 1686 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1446 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5907 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2317 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2960 3
Спирты 74 2
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 524 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Мотоцикл - Мопед - Мотороллер 115 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1052 2
Парашют - Прыжки с парашютом 118 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 2
New Scientist 1448 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6021 1
Bloomberg 1419 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
EE Times 160 1
Inquirer 463 1
Wikipedia - Википедия 586 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 31 1
За рулем 1 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 7
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
INFOLine-Аналитика 67 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
Gartner - Гартнер 3613 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 25 1
Fortune Global 500 287 1
NPD DisplaySearch 284 1
Forbes Insights 18 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 2
NASA Langley Research Center 18 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 380 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
День молодёжи - 27 июня 1001 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
Web Summit 13 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 613 1
