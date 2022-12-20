Intel и AMD больше не нужны. Выпущены домашние квантовые ПК дешевле Lada Granta

Китайский стартап создал три квантовых компьютера – два размером с системный блок и один, своими очень напоминающий обычный принтер. Базовая модель стоит в пределах 590 тыс. руб., что почти на 100 тыс. дешевле самой базовой Lada Granta. Она умеет работать с двумя кубитами, а старшая оперирует уже тремя. Разработчики смогли уменьшить компьютеры до столь компактных размеров за счет применения постоянных магнитов и явления ядерного магнитного резонанса.

Квантовый компьютер для домашнего использования

Китайская компания SpinQ Technology выпустила три модели квантовых компьютеров, которые не только не занимают половину обычной двухкомнатной квартиры, но еще и стоят дешевле самого доступного автомобиля семейства Lada. Как пишет портал PC Watch, цены на компьютеры начинаются приблизительно с $8900 или 590,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 20 декабря 2022 г. Для сравнения, машина Lada Granta, та самая, которая без подушек безопасности и других обязательных к наличию в современном автомобиле функций, стоит более 678 тыс. руб. в базовой комплектации.

За 590,5 тыс. руб. SpinQ Technology предлагает квантовый компьютер Gemini Mini. Он позиционируется модель как базовое решение для ознакомления с тонкостями квантовых вычислений. По задумке разработчиков, компьютер предназначен для размещения в учебных заведениях, однако стоит он дешевле многих топовых ПК на базе обычных кремниевых процессоров и с обычной ОС Windows, а иногда и вовсе без нее.

Gemini Mini действительно очень легко спутать с принтером

Компьютер Gemini Mini умещается в корпусе размерами 200х350х260 мм и весит в пределах 14 кг. Он тяжелее большинства обычных системных блоков современности, но в то же время значительно компактнее и экономичнее – он потребляет лишь 60 Вт энергии, подключаясь к обычной электросети с напряжением 100-240 В.

Lada Granta и дороже, и кубитами не оперирует

По умолчанию Gemini Mini способен оперировать лишь двумя кубитами. Но, как пишет PC Watch, в него интегрирован симулятор восьми кубитов, по всей видимости, тоже для образовательных целей. В стоимость входит встроенный дисплей.

В восемь раз дороже

Следующая новинка SpinQ Technology, готовая к конвейеру, известна под названием Gemini (без приставки Mini). Строго говоря, именно новым этот квантовый компьютер назвать нельзя – разработчики впервые показали его еще в феврале 2021 г., но на тот момент о сколько-нибудь массовом производстве речи не было.

В отсутствии оригинального дизайна Gemini упрекнуть нельзя

Вполне может оказаться, что выпустить Gemini два года назад разработчики не смогли из-за слишком низкой цены, установленной на этот компьютер. Как сообщал CNews, первоначально они просили за него $5000 или в пределах 331,8 тыс. руб., но в итоге его цена выросла более чем в восемь раз

Сейчас Gemini оценивается приблизительно в $43 тыс. (2,853 млн руб.) при этом ни о каком восьмикратном росте производительности никто не говорит – это все те же два кубита, как и двумя годами ранее.

Куда же без подсветки в китайском компьютере, пусть даже он и квантовый

Стремительное удорожание Gemini разработчики никак не комментируют. Компьютер не изменился ни внешне, ни внутренне – как и Gemini Mini, это тоже настольное решение, размеры которого составляют 600х280х530 мм. Весит компьютер 44 кг, потребляет 100 Вт энергии и подключается к обычной розетке.

Три лучше двух

Третье творение SpinQ Technology носит название Triangulum («Треугольник») и визуально лишь едва отличается от Gemini. Цена его составляет в районе $58 тыс. (3,85 млн руб.).

Разница в стоимости по сравнению с Gemini при условно одинаковом дизайне корпуса и размерах (610х330х550 мм) обусловлена способностью оперировать тремя кубитами. На это указывает и название компьютера.

Triangulum. Как Gemini, только Triangulum

За счет этого, по всей вероятности, Triangulum потребляет больше энергии, 330 Вт, но по-прежнему работает от стандартной розетки. При этом он легче Gemini – 40 кг вместо 44.

Внутреннее исполнение

Все три квантовых компьютера китайского стартапа основываются на явлении ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Она широко используется, например, в химии для изучения структуры вещества, а также в медицине для проведения неинвазивного исследования внутренних органов пациентов.

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Идея SpinQ Technology построить свои компьютеры на базе этой технологии самой компании не принадлежит. Именно ЯМР лежал в основе первых квантовых компьютеров, построенных 30 лет назад.

Как работают Gemini Mini и Triangulum, компания не раскрывает, но вот внутреннее убранство модели Gemini было известно еще два года назад. Судя по тому, что весь секрет компактности Gemini кроется именно во внутренней конструкции, аналогичный принцип она применила и в двух других моделях.

Итак, рабочее вещество внутри Gemini – это диметилфосфит (dimethylphosphite). Оно представляет собой тетраэдрическую молекулу, в состав которой входят по одному атому фосфора, водорода кислорода, а также две группы CH3O. При комнатной температуре это вещество принимает форму бесцветной жидкости.

Разработчики смогли грамотно использовать идеи 30-летней давности

Эксперты издания Discover Magazine считают, что диметилфосфит – это оптимальное вещество для компактных квантовых компьютеров, потому что атомы фосфора и водорода связаны друг с другом и достаточно близки, чтобы взаимодействовать, плюс ими также можно управлять независимо друг от друга.

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В Gemini несколько капель диметилфосфита в жидком виде помещены в небольшую герметичную емкость, которая находится в центре магнитного поля. Это поле силой до 1 тесла генерируют постоянные магниты. Также в компьютере применяется так называемый «шимминг» – метод, при котором внутри компьютера создается дополнительное небольшое магнитное поле для нейтрализации любых неоднородностей в более сильном поле.

Постоянные магниты и диметилфосфит – это две ключевые составляющие миниатюрности китайских настольных квантовых компьютеров. Для примера, в устройствах 30-летней давности на базе диметилфосфита ученые применяли сверхпроводящие магниты, в результате чего им пришлось городить гигантскую систему охлаждения для отвода от них тепла. О компактности при такой конструкции можно было лишь мечтать.