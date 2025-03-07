Получите все материалы CNews по ключевому слову
Геомагнитная активность Геомагнитное поле Geomagnetic activity Магнитные бури Magnetic storms
Магнитное поле Земли отклоняет от планеты солнечный ветер и не даёт ему «бомбардировать» атмосферу. Солнечный ветер действует на Землю аналогично радиоактивному излучению: пропади магнитное поле на долгий срок, уровень радиации на поверхности планеты стал бы смертельно опасным для большинства существующих сейчас организмов. Магнитное поле создаёт вращение жидкого ядра в центре Земли - пока есть жидкое ядро, магнитное поле существует.
Анимация демонстрирующая взаимодействие Солнечного ветра и магнитного поля Земли.
Магнитные бури — это из ряда вон выходящее явление?
Частота магнитных бурь связана с солнечной активностью. Ничего сверхъестественного в этом нет. Солнце является звездой, на нем постоянно происходят термоядерные реакции, выброс коронарной массы. Солнечный ветер доходит до Земли. Это совершенно нормально, это происходит много-много лет и пока никаким критическим образом на человечество не повлияло. Критически важно — это электронная аппаратура, особенно электронная аппаратура на космических станциях, в силу того, что космический ветер связан с потоком, в том числе ионизирующего излучения. Оно наиболее опасно, может быть, и электромагнитные поля сильные для приборов и, соответственно, для космонавтов, которые работают на орбите.
Как магнитные бури могут повлиять на здоровье:
Ухудшение работы сердечно-сосудистой системы: возможно повышение артериального давления, учащённое сердцебиение, перебои в работе сердца, повышенный риск инфарктов и инсультов у предрасположенных людей.
Нарушения со стороны нервной системы: головные боли, особенно мигрени, повышенная тревожность, раздражительность, нарушения сна (бессонница, тревожные сны).
Проблемы с общим самочувствием: усталость, снижение работоспособности, обострение хронических заболеваний, боли в суставах и мышцах.
Как можно снизить влияние магнитных бурь?
Соблюдать общие рекомендации здорового образа жизни: следить за режимом сна, избегать перегрузок и стрессов в дни бурь, принимать предписанные препараты, особенно при гипертонии, больше пить воды, сократить кофеин, исключить курение и алкоголь.
СОБЫТИЯ
|07.03.2025
|
Российские нефтяники создали математическую геомагнитную модель с одним из самых высоких разрешений в мире
можно верно определить положение ствола в скважине для бурения. Магнитное поле Земли, известное как геомагнитное поле, постоянно изменяется как во времени, так и в пространстве. Его принято дел
|25.03.2021
|
Почему магнитное поле Земли меняется? Ответ даст древнее дерево
Новой Зеландии. Велика вероятность, что эти знания помогут отыскать и причины, по которым меняется геомагнитное поле земли. Гигантские деревья каури могут жить тысячи лет и хорошо сохраняются
|24.11.2015
|
Ложная тревога — магнитное поле Земли стабильно
ческой радиацией По данным нового исследования Массачусетского технологического университета (MIT), геомагнитное поле вне опасности и не будет менять полярность еще по крайней мере 5 млн лет. П
|27.03.2012
|
Новый плащ-невидимка выравнивает магнитные поля
Европейские исследователи из Словакии и Испании создали устройство, которое позволяет скрыть статическое магнитное поле объекта. Изобретение может найти широкое применение в военном деле и медицине. Устройство представляет собой постоянный магнит и катушку, к которой подводится ток. Прибор состоит
|02.03.2012
|
Дрожжи "научили" чувствовать магнитные поля
нал многим другим видам клеток, что можно использовать в медицинских, исследовательских и промышленных целях. Птицы, черепахи, бабочки и некоторые другие виды животных могут воспринимать - "видеть" - магнитные поля, которые их окружают. Свою способность они используют как компас - для ориентирования в пространстве, что особенно важно при длительных миграциях. Американским исследовательницам
|30.01.2012
|
Ученые раскрыли природу магнитного поля галактики
условиях процессы, происходящие в протогалактиках, и показать, каким образом в галактиках возникает магнитное поле. Считается, что любая галактика, равно как и галактическое скопление, имеет св
|16.11.2011
|
Коровы и магнитное поле: что решили ученые?
стя три года после появления сенсационной новости о том, что коровы, оказывается, умеют чувствовать магнитное поле, ученые "опомнились" и стали по этому поводу ожесточенно спорить. Восприимчиво
|25.08.2011
|
Создано магнитное поле в 10 раз сильнее Солнца
С помощью неразрушаемого магнита ученые 18 августа получили магнитное поле силой 92,5 Тл, а на следующий день превзошли этот показатель и достигли рекордной величины - 97,4 Тл. Для сравнения – магнитное поле Земли составляет 0,0004 Тл, магнитный
|01.07.2011
|
Рекорд: создано сильнейшее магнитное поле
Для этого работающий в Германии Сергей Жерлицин и его коллеги разработали специальную катушку весом в 200 килограмм. Мощный импульс тока создает гигантское магнитное поле всего на несколько миллисекунд, но этого вполне достаточно для исследования свойств различных материалов и в лабораторию уже "выстроилась" очередь желающих провести исследования.
|23.06.2011
|
Человек может "видеть" магнитное поле Земли?
Человек, подобно перелетным птицам и морским черепахам, может чувствовать магнитное поле Земли - об этом сообщают исследователи из Массачусетского университета. Мигрирующие птицы "видят" магнитное поле Земли благодаря светочувствительному белку криптохрому (CR
|21.01.2011
|
Жизнь на Марсе погубили астероиды
Аркани-Хамед обратил внимание на то, что примерно 4 млрд лет назад магнитное поле, характерное для всех каменных планет, включая даже Луну, на Марсе представлен
|01.12.2010
|
У юной звезды найдено магнитное поле
IRAS 18162-2048, находящейся от нас на расстоянии 5500 световых лет, испанские астрономы обнаружили магнитное поле. Это на первый взгляд не слишком значительное событие дает ученым уникальную в
|23.09.2010
|
Ученые обнаружили магнитное поле Большого взрыва
ия "универсального вездесущего магнитного поля", которое живет в пространстве между галактиками со времен Большого взрыва. На протяжении многих лет физики высказывали предположения, что универсальное магнитное поле должно проникать глубоко в пространство между галактиками, но до сих пор его не могли найти. Астрономы изучали изображения 170-и сверхмассивных черных дыры, которые испускают изл
|03.06.2008
|
Ученые засняли магнитные поля (видео)
Умники из NASA смогли снять магнитные поля, как говорится, "в движении". Выглядит красиво, но не совсем понятно, как это было сделано технически.
|02.11.2007
|
Магнитные поля препятствуют саморазрушению звезды
ания, проведенного группой ученых под руководством д-ра Филипа Лукаса (Philip Lucas), показали, что магнитное поле звезды помогает ей избавляться от наиболее быстро вращающихся частиц, выбрасыв
|26.09.2007
|
Птицы видят магнитное поле Земли
ночном перелете у птицы наблюдается повышенная активность сетчатки глаза и участка в переднем мозге, называемого кластер N (Cluster N). Немецкие исследователи также выяснили, что при этом птицы видят магнитное поле, сообщает Spiegel. Для того, чтобы ориентироваться по магнитным силовым линиям, птицы задействуют зоны мозга, которые также отвечают за зрение. К такому выводу пришли Доминик Хей
|05.09.2006
|
Сверхсильные магнитные поля: установлен новый рекорд
Американские ученые завершили испытания новой лабораторной установки, в которой магнитное поле достигало интенсивности 35 Тл в катушке с внутренним диаметром 225 мм. Это рек
|05.09.2006
|
Сверхсильные магнитные поля: установлен новый рекорд
Американские ученые завершили испытания новой лабораторной установки, в которой магнитное поле достигало интенсивности 35 Тл в катушке с внутренним диаметром 225 мм. Это рек
|30.06.2006
|
NASA собирается раскрыть тайну лунных магнитных спиралей
напротив Моря Дождей (Mare Imbrium) и Восточного Моря (Mare Orientale). В 1972 году было обнаружено магнитное поле спиралей – для каждой из них оно составляет несколько сотен нT (для сравнения
|30.06.2006
|
NASA собирается раскрыть тайну лунных магнитных спиралей
напротив Моря Дождей (Mare Imbrium) и Восточного Моря (Mare Orientale). В 1972 году было обнаружено магнитное поле спиралей – для каждой из них оно составляет несколько сотен нT (для сравнения
|23.06.2006
|
Магнитные поля заставляют черные дыры светиться
Jon Miller), руководитель исследования. Энергия газа в аккреционном диске при его вращении вокруг черной дыры должна каким-либо образом преобразовываться в энергию излучения. Ученые предположили, что магнитные поля могут приводить к потере энергии за счет трения в газе и создавать поток излучения, направленного от диска. Импульс этого потока, или «ветра», согласно закону сохранения момента
|23.06.2006
|
Магнитные поля заставляют черные дыры светиться
Jon Miller), руководитель исследования. Энергия газа в аккреционном диске при его вращении вокруг черной дыры должна каким-либо образом преобразовываться в энергию излучения. Ученые предположили, что магнитные поля могут приводить к потере энергии за счет трения в газе и создавать поток излучения, направленного от диска. Импульс этого потока, или «ветра», согласно закону сохранения момента
|08.06.2006
|
Магнитные поля благотворно влияют на работу мозга
Ученые утверждают, что магнитное поле может придать мозгу обычного человека необычные способности. Совместное исследование Национального университета Австралии (Australian National University) и Университета Сиднея (
|08.06.2006
|
Магнитные поля благотворно влияют на работу мозга
Ученые утверждают, что магнитное поле может придать мозгу обычного человека необычные способности. Совместное исследование Национального университета Австралии (Australian National University) и Университета Сиднея (
|16.12.2002
|
Фрактальные магниты изменят современные представления о высоких технологиях
состоянии 1,6-мерности и температурном режиме -269° C. Магнит в форме бруска создает упорядоченное магнитное поле, идущее с северного полюса к южному, однако в созданном материале поля распола
|16.12.2002
|
Фрактальные магниты изменят современные представления о высоких технологиях
состоянии 1,6-мерности и температурном режиме -269° C. Магнит в форме бруска создает упорядоченное магнитное поле, идущее с северного полюса к южному, однако в созданном материале поля распола
|29.03.2002
|
Магнит-рекордсмен выдерживает магнитное поле в пять Тесла
В Гренобле (Франция) построен магнит, позволяющий создавать магнитное поле напряженностью 5 Тесла при комнатной температуре. Тем самым поставлен новый мировой рекорд. Автор магнита - докторант Фредерик Блох (Frederic Bloch), использовавший в своей работ
|29.03.2002
|
Магнит-рекордсмен выдерживает магнитное поле в пять Тесла
В Гренобле (Франция) построен магнит, позволяющий создавать магнитное поле напряженностью 5 Тесла при комнатной температуре. Тем самым поставлен новый мировой рекорд. Автор магнита - докторант Фредерик Блох (Frederic Bloch), использовавший в своей работ
Геомагнитная активность и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.