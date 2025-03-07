Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms

Магнитное поле Земли отклоняет от планеты солнечный ветер и не даёт ему «бомбардировать» атмосферу. Солнечный ветер действует на Землю аналогично радиоактивному излучению: пропади магнитное поле на долгий срок, уровень радиации на поверхности планеты стал бы смертельно опасным для большинства существующих сейчас организмов. Магнитное поле создаёт вращение жидкого ядра в центре Земли - пока есть жидкое ядро, магнитное поле существует.



Анимация демонстрирующая взаимодействие Солнечного ветра и магнитного поля Земли.

Магнитные бури — это из ряда вон выходящее явление?

Частота магнитных бурь связана с солнечной активностью. Ничего сверхъестественного в этом нет. Солнце является звездой, на нем постоянно происходят термоядерные реакции, выброс коронарной массы. Солнечный ветер доходит до Земли. Это совершенно нормально, это происходит много-много лет и пока никаким критическим образом на человечество не повлияло. Критически важно — это электронная аппаратура, особенно электронная аппаратура на космических станциях, в силу того, что космический ветер связан с потоком, в том числе ионизирующего излучения. Оно наиболее опасно, может быть, и электромагнитные поля сильные для приборов и, соответственно, для космонавтов, которые работают на орбите.



Как магнитные бури могут повлиять на здоровье:

Ухудшение работы сердечно-сосудистой системы: возможно повышение артериального давления, учащённое сердцебиение, перебои в работе сердца, повышенный риск инфарктов и инсультов у предрасположенных людей.

Нарушения со стороны нервной системы: головные боли, особенно мигрени, повышенная тревожность, раздражительность, нарушения сна (бессонница, тревожные сны).

Проблемы с общим самочувствием: усталость, снижение работоспособности, обострение хронических заболеваний, боли в суставах и мышцах.

Как можно снизить влияние магнитных бурь?

Соблюдать общие рекомендации здорового образа жизни: следить за режимом сна, избегать перегрузок и стрессов в дни бурь, принимать предписанные препараты, особенно при гипертонии, больше пить воды, сократить кофеин, исключить курение и алкоголь.