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General Atomics

General Atomics

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.06.2022 Ликбез RnD.CNews: в чем разница между ядерным, гиперзвуковым и кинетическим оружием 1
03.06.2015 Гиперзвуковые снаряды рейлгана полетят в следующем году 1
21.06.2013 Радар научили снимать HD-видео 1
18.06.2013 Блог Сергея Меднова: Знают ли дроны о милосердии? 1
26.04.2012 Найдено решение главной проблемы термоядерного синтеза 1
02.03.2012 Испытания предсерийного рельсотрона: известны параметры пушки 1
10.02.2012 Новый ударный беспилотник отправился в первый полет 1
15.12.2011 США отправят в Афганистан непроверенный беспилотник 1
26.07.2011 Американцев вооружат боевым авиалазером 2
19.04.2011 Рельсовая пушка почти готова к бою. ВИДЕО 1
31.03.2011 США получат беспилотный истребитель к 2018 году 1
17.12.2010 Первый запуск самолета с электрокатапульты состоится в декабре 1
10.12.2010 Морфлот США испытывает рельсовую электромагнитную пушку 1
28.10.2010 Лазерное оружие скоро появится на поле боя 1
07.06.2010 Создан холодильник для боевых лазеров 1
14.05.2010 Налёт радара SAR/GMTI Lynx Block 30 в Ираке превысил 1 тыс. часов 1
16.02.2010 Водоросли переработают в авиатопливо для военных 1
06.03.2009 Совокупный налёт БПЛА Predator ВВС США превысил 500 тыс. часов 1
30.11.2007 МГД-гиперзвук: заманчивые перспективы 1
19.03.2007 Разработан МГД-генератор для гиперзвуковых ракет 2
22.09.2006 RFID-метки для солдат: гениальная идея Пентагона 1
22.09.2006 RFID-метки для солдат: гениальная идея Пентагона 1
15.09.2006 Американский беспилотник-штурмовик получил имя Reaper 2
15.09.2006 Американский беспилотник-штурмовик получил имя Reaper 2
22.05.2006 Близится финал ядерной эпохи? 1
22.05.2006 Близится финал ядерной эпохи? 1
27.01.2004 Создан новый стандарт передачи сигнала для кабельного ТВ 1
27.01.2004 Создан новый стандарт передачи сигнала для кабельного ТВ 1

Публикаций - 29, упоминаний - 33

General Atomics и организации, системы, технологии, персоны:

BAE Systems 179 5
Samsung Electronics 11065 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
TI - Texas Instruments Incorporated 848 2
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 2
Microsoft Corporation 25775 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 1
Thales Group 143 1
Boeing 1031 3
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 2
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - AFRL - Air Force Research Laboratory - Научно-исследовательская лаборатория ВВС США 45 2
General Atomics Aeronautical Systems 8 1
NASA Glenn Research Center - Центр космических исследования NASA имени Джона Х. Гленна 21 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 6
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 6
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 7
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 4
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 3
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 730 2
Флуоресценция - Флюоресценция - Флюорофор - Люминофор - Люминесцировать - вещество, способное преобразовывать поглощаемую им энергию в световое излучение - Люминесцентная лампа 138 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 2
OFDM - OFDMA - Orthogonal frequency-division multiplexing - Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов 164 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 2
UWB - Ultra-Wide Band - ultra wideband - ultraband - Технология сверхширокополосной связи 110 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 2
Пропускная способность - Bandwidth 1907 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 2
Атомная энергетика - ТОКАМАК - тороидальная камера с магнитными катушками - Tokamak 42 2
Stealth - Стелс-технология 205 2
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 259 2
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 840 2
Плазма - Plasma - Плазмон - Плазмоид - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 397 2
Подводные беспилотники - Подводный робот - Underwater Robot - Подводный дрон - Underwater drone - Телеуправляемые необитаемые подводные аппараты, ТНПА - Remotely operated underwater vehicle, ROV - Автономные необитаемые подводные аппараты, АНПА 27 1
МГД - Магнитная гидродинамика - Magnetic hydrodynamics - МГД-генератор - Магнитогидродинамический генератор 3 1
Bypass - Байпас 46 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 1
Acer Predator 224 6
Northrop Grumman - X серия БПЛА 40 3
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - Boeing LJDAM - Laser Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 58 3
General Atomics - Predator MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный БПЛА - Sea Avenger Predator 22 3
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 2
Apple iPhone 6 4861 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Космодром Байконур 1072 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 144 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 1
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 56 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
Lockheed Martin - RQ Sentinel - БПЛА 6 1
Boeing Hummingbird БПЛА 7 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - UCLASS - Unmanned Carrier-Launched Airborne Surveillance and Strike - программа беспилотных ударных самолетов авианосного базирования 7 1
Bush George - Буш Джордж 336 3
Evans Todd - Эванс Тодд 2 2
Sheckley Robert - Шекли Роберт 3 1
Hurn Tom - Харн Том 1 1
Simonyi Charles - Симони Чарльз 26 1
Panetta Leon - Панетта Леон 7 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 17
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
США - Калифорния 4829 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Ирак - Республика 709 3
Афганистан - Кандагар 29 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Япония 13807 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Канада 5082 2
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 2
США - Калифорния - Сан-Диего 370 2
США - Нью-Мексико - Альбукерке 35 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Израиль 2856 1
США - Нью-Джерси 307 1
Иран - Исламская Республика Иран 1155 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 1
США - Вирджиния - Виргиния 288 1
США - Мэриленд 299 1
США - Калифорния - Беркли 286 1
США - Нью-Мексико 249 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Уран - планета Солнечной системы 550 1
Япония - Хиросима 14 1
Япония - Нагасаки 35 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Новая Земля архипелаг (Матка) 21 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 16
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 14
Аэрогазодинамика - Звуковой барьер - Гиперзвук - Гиперзвуковая скорость - ГПВРД - гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель 133 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 3
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 2
Число Маха - скорость 61 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 2
Парашют - Прыжки с парашютом 119 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Плутоний 40 1
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 298 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 1
Уран - Uranium - химический элемент 20 1
ОПК - Ядерный оружейный комплекс - ядерные боеприпасы - атомное оружие 201 1
Физика - Бозон - Конденсат Бозе—Эйнштейна - Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица 118 1
Россия - ЦФО - Московская область - Шатура 35 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 209 1
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 389 1
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 357 1
Зоология - Энтомология - Насекомые - Insects 239 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 531 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 632 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
TerraDaily 141 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Space Daily 528 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Flight Global 79 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
РАН ОИВТ - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 24 1
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 1
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