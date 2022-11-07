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Airbus A3XXX семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости
СОБЫТИЯ
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|07.11.2022
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После громкого ухода Intel из России в магазинах тихо и тайно появились ее недоделанные видеокарты
Новинка Intel для российского рынка В российских магазинах появились видеокарты на чипах компании Intel, спешно покинувшей Россию весной 2022 г. Речь о карте базового уровня Intel Arc A380, которая на момент публикации материала была доступна в ассортименте сети DNS. Своим покупателям DNS предложила карту производства тайваньской компании MSI. Как указано в описании, срок га
|22.08.2022
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Программисты Intel узнали о десятках багов в своих видеокартах из обзора на YouTube
ыявить несколько десятков недочетов в драйверах для ее новых видеокарт, пишет портал TechCrunch. В частности, силами пользователей она нашла свыше 40 багов в программном обеспечении своей карты Arc 3 A380. Это бюджетный видеоускоритель, призванный помочь Intel хотя бы немного закрепиться на мировом рынке видеокарт, давно поделенном между AMD и Nvidia. Intel решила отнять у них часть доли за
|11.10.2018
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Orange Business Services и Global Eagle обеспечат связь на борту самолетов Air France
тавление услуг связи и установку спутниковых систем интернет-подключения на 113 самолетах семейства Airbus A320. В число самолетов семейства Airbus A320 входят модели A318, A319, A320 и
|13.01.2017
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Интернет появился на коротких и средних рейсах Lufthansa и Austrian Airlines
hansa дополнительный сертификат на предоставление услуги (STC), распространяющийся на флот лайнеров Airbus A320, и к настоящему моменту все необходимые подготовительные работы завершены. Теперь
|30.06.2016
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Lufthansa предоставит доступ в интернет на рейсах короткой и средней протяженности
ется, что к середине 2018 г. этой инновационной технологией будут оборудованы все лайнеры семейства А320 авиакомпании Lufthansa. Один из ключевых рубежей уже достигнут: Lufthansa Technik стала
|07.06.2012
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Explay A320 - телефон и навигатор
ch. В модель встроен Wi-Fi модуль, который обеспечивает доступ в интернет. Находясь в любом месте, можно без труда найти нужную информацию или же просто общаться в социальных сетях. Мобильный телефон A320 совмещает в себе функции телефона и навигатора. Любителям путешествовать и автомобилистам пригодится функция GPS навигации. В A320 есть мегапиксельная камера с фотовспышкой, а так ж
|02.02.2011
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Lenovo предложит на российском рынке несколько моноблоков IdeaCentre
Компания Lenovo анонсирует новые модели компактных моноблоков IdeaCentre: A320, B520, B320 и Lenovo C205. Среди них есть самый тонкий моноблок - толщина IdeaCentre A320 составляет 18.5 мм. IdeaCentre A320 оснащен широкоформатным дисплеем высокой четкост
|21.07.2010
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Новая "зеркалка" Sony DSLR-A390: равная среди лучших
я представила новые модели серии Alpha - DSLR-A200, DSLR-A300 и DSLR-A350. Камеры пользовались успехом у начинающих фотолюбителей, и в мае 2009 года были заменены моделями DSLR-A230, DSLR-A330 и DSLR-A380 соответственно. Очередное обновление линеек произошло в июне 2010, когда DSLR-A230 была заменена на Sony DSLR-A290, а DSLR-A390 стала обобщающим продолжением и DSLR-A330, и DSLR-A380
|16.10.2009
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Airbus A380 совершил свой первый рейс на территорию РФ
Крупнейший в мире пассажирский лайнер Airbus A380 совершил свой первый рейс на территорию РФ. Самолет приземлился в международном а
|13.10.2009
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Самолет Airbus A340-600 совершил первый полет на газовом топливе
ресс-релизе катарской авиакомпании, новое топливо произведено с использованием сжиженного природного газа, пишет РБК. Рейс Qatar Airways Лондон - Доха занял более шести часов и был совершен самолетом Airbus A340-600 с двигателями Rolls-Royce Trent 556. Топливо для этого рейса было разработано компанией Shell. Оно состоит из смеси (50 на 50) обычного авиакеросина и так называемого GTL-кероси
|10.10.2008
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Проект конвертации А320 вступил в технологическую фазу
сообщает пресс-служба корпорации "Иркут", 10 октября 2008 года первый фюзеляж пассажирского лайнера А320 (заводской серийный номер 004) был доставлен из Тулузы в центр конвертации EADS Elbe Flu
|17.07.2008
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Самолеты A-320 и А-321 конвертируют в грузовые версии
азавод EADS в Дрездене — Elbe Flugzeugwerke GmbH (32%). Данное СП создано для конвертации самолетов А320/А321 в грузовые версии, сообщает пресс-служба корпорации "Иркут". Проектные работы были
|05.06.2008
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"Иркут" подписывает пакет документов по конвертации самолетов А320/А321
В Берлине подписан пакет документов, конкретизирующих дальнейшее сотрудничество российских и западноевропейских авиастроителей в рамках проекта по конвертации самолетов А320/А321 в грузовые версии. Соглашение о реализации проекта конвертации самолетов А320/А321 в грузовые версии было достигнуто 22 марта 2007 г. Участниками проекта с российской стороны я
|11.04.2008
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Ural Airlines установит на свои самолеты Airbus A320 двигатели CFM56-5B/3
Авиакомпания Ural Airlines выбрала двигатели CFM56-5B/3 для установки на свои новые семь самолетов Airbus A320, поставка которых начнется в 2012 году. Двигатели CFM56-5B производятся компанией
|26.03.2008
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Avianca приобрела первый самолет Airbus A320, оснащенный двигателем CFM
стное предприятие компаний Snecma (группа компаний SAFRAN) и General Electric Company. Все самолеты А320 компании Avianca будут оснащены новейшими двигателями CFM56-5B, разработанными в рамках
|18.03.2008
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Крупнейший в мире авиалайнер впервые летит в Европу
Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, крупнейший в мире пассажирский самолет Airbus A380, принадлежащий авиакомпании Singapore Airlines, отправился сегодня в свой первый
|07.03.2008
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Двигатель CFM56-5B установят на самолеты A320 авиакомпании Узбекистана
ной авиакомпании Узбекистана Uzbekistan Airways двигатели CFM56-5B для установки на шесть самолетов Airbus A320. Начало поставки самолетов A320 авиакомпании Узбекистана запланировано на 2011 го
|29.01.2008
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Вирутальная экскурсия по кабине Airbus A380
Гиганта Airbus A380 и детали его интерьера многие уже видели на фотографиях, которыми заполнена Сеть. Но вот виртуальная экскурсия по кабине пилотов, позволяющая в подробностях рассмотреть элементы упр
|22.11.2007
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При летных испытаниях самолета Airbus A330 произошла разгерметизация
При летных испытаниях самолета Airbus A330 в результате разгерметизации ранения получили 6 человек, сообщает РБК со ссылкой
|25.10.2007
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"Иркут" начинает производство комплектующих для Airbus A320
орпорации «Иркут» Олег Демченко объявил о начале серийных поставок компонентов для самолетов Airbus А320. Первыми изделиями, произведенными на Иркутском авиационном заводе для европейского зака
|25.10.2007
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Гигант Airbus A380 начал первый коммерческий рейс
лаготворительном аукционе и стоили от $560 до $100 тыс. Компания Singapore Airlines получила первый Airbus A380 15 октября с.г., с опозданием почти на 1,5 года. Поставки самолета несколько раз
|12.10.2007
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Airbus осуществит первую поставку самолета A380 15 октября
Авиастроительная компания Airbus осуществит первую поставку самолета нового поколения Airbus A380 15 октября с.г. Заказчиком выступает сингапурская авиакомпания Singapore Airlines
|26.01.2007
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Airbus: получен заказ на пятитысячный A320
Компания Airbus 25 января сообщила о том, что число заказов на авиалайнеры семейства А320 превысило 5 тыс. Число заказов только за 2 последние года составило около 1600 машин, то есть в среднем два заказа на самолеты в сутки. Владельцем юбилейного самолета станет американская к
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