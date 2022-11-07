После громкого ухода Intel из России в магазинах тихо и тайно появились ее недоделанные видеокарты Новинка Intel для российского рынка В российских магазинах появились видеокарты на чипах компании Intel, спешно покинувшей Россию весной 2022 г. Речь о карте базового уровня Intel Arc A380, которая на момент публикации материала была доступна в ассортименте сети DNS. Своим покупателям DNS предложила карту производства тайваньской компании MSI. Как указано в описании, срок га

Программисты Intel узнали о десятках багов в своих видеокартах из обзора на YouTube ыявить несколько десятков недочетов в драйверах для ее новых видеокарт, пишет портал TechCrunch. В частности, силами пользователей она нашла свыше 40 багов в программном обеспечении своей карты Arc 3 A380. Это бюджетный видеоускоритель, призванный помочь Intel хотя бы немного закрепиться на мировом рынке видеокарт, давно поделенном между AMD и Nvidia. Intel решила отнять у них часть доли за

Orange Business Services и Global Eagle обеспечат связь на борту самолетов Air France тавление услуг связи и установку спутниковых систем интернет-подключения на 113 самолетах семейства Airbus A320. В число самолетов семейства Airbus A320 входят модели A318, A319, A320 и

Интернет появился на коротких и средних рейсах Lufthansa и Austrian Airlines hansa дополнительный сертификат на предоставление услуги (STC), распространяющийся на флот лайнеров Airbus A320, и к настоящему моменту все необходимые подготовительные работы завершены. Теперь

Lufthansa предоставит доступ в интернет на рейсах короткой и средней протяженности ется, что к середине 2018 г. этой инновационной технологией будут оборудованы все лайнеры семейства А320 авиакомпании Lufthansa. Один из ключевых рубежей уже достигнут: Lufthansa Technik стала

Explay A320 - телефон и навигатор ch. В модель встроен Wi-Fi модуль, который обеспечивает доступ в интернет. Находясь в любом месте, можно без труда найти нужную информацию или же просто общаться в социальных сетях. Мобильный телефон A320 совмещает в себе функции телефона и навигатора. Любителям путешествовать и автомобилистам пригодится функция GPS навигации. В A320 есть мегапиксельная камера с фотовспышкой, а так ж

Lenovo предложит на российском рынке несколько моноблоков IdeaCentre Компания Lenovo анонсирует новые модели компактных моноблоков IdeaCentre: A320, B520, B320 и Lenovo C205. Среди них есть самый тонкий моноблок - толщина IdeaCentre A320 составляет 18.5 мм. IdeaCentre A320 оснащен широкоформатным дисплеем высокой четкост

Новая "зеркалка" Sony DSLR-A390: равная среди лучших я представила новые модели серии Alpha - DSLR-A200, DSLR-A300 и DSLR-A350. Камеры пользовались успехом у начинающих фотолюбителей, и в мае 2009 года были заменены моделями DSLR-A230, DSLR-A330 и DSLR-A380 соответственно. Очередное обновление линеек произошло в июне 2010, когда DSLR-A230 была заменена на Sony DSLR-A290, а DSLR-A390 стала обобщающим продолжением и DSLR-A330, и DSLR-A380

Airbus A380 совершил свой первый рейс на территорию РФ Крупнейший в мире пассажирский лайнер Airbus A380 совершил свой первый рейс на территорию РФ. Самолет приземлился в международном а

Самолет Airbus A340-600 совершил первый полет на газовом топливе ресс-релизе катарской авиакомпании, новое топливо произведено с использованием сжиженного природного газа, пишет РБК. Рейс Qatar Airways Лондон - Доха занял более шести часов и был совершен самолетом Airbus A340-600 с двигателями Rolls-Royce Trent 556. Топливо для этого рейса было разработано компанией Shell. Оно состоит из смеси (50 на 50) обычного авиакеросина и так называемого GTL-кероси

Проект конвертации А320 вступил в технологическую фазу сообщает пресс-служба корпорации "Иркут", 10 октября 2008 года первый фюзеляж пассажирского лайнера А320 (заводской серийный номер 004) был доставлен из Тулузы в центр конвертации EADS Elbe Flu

Самолеты A-320 и А-321 конвертируют в грузовые версии азавод EADS в Дрездене — Elbe Flugzeugwerke GmbH (32%). Данное СП создано для конвертации самолетов А320/А321 в грузовые версии, сообщает пресс-служба корпорации "Иркут". Проектные работы были

"Иркут" подписывает пакет документов по конвертации самолетов А320/А321 В Берлине подписан пакет документов, конкретизирующих дальнейшее сотрудничество российских и западноевропейских авиастроителей в рамках проекта по конвертации самолетов А320/А321 в грузовые версии. Соглашение о реализации проекта конвертации самолетов А320/А321 в грузовые версии было достигнуто 22 марта 2007 г. Участниками проекта с российской стороны я

Ural Airlines установит на свои самолеты Airbus A320 двигатели CFM56-5B/3 Авиакомпания Ural Airlines выбрала двигатели CFM56-5B/3 для установки на свои новые семь самолетов Airbus A320, поставка которых начнется в 2012 году. Двигатели CFM56-5B производятся компанией

Avianca приобрела первый самолет Airbus A320, оснащенный двигателем CFM стное предприятие компаний Snecma (группа компаний SAFRAN) и General Electric Company. Все самолеты А320 компании Avianca будут оснащены новейшими двигателями CFM56-5B, разработанными в рамках

Крупнейший в мире авиалайнер впервые летит в Европу Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, крупнейший в мире пассажирский самолет Airbus A380, принадлежащий авиакомпании Singapore Airlines, отправился сегодня в свой первый

Двигатель CFM56-5B установят на самолеты A320 авиакомпании Узбекистана ной авиакомпании Узбекистана Uzbekistan Airways двигатели CFM56-5B для установки на шесть самолетов Airbus A320. Начало поставки самолетов A320 авиакомпании Узбекистана запланировано на 2011 го

Вирутальная экскурсия по кабине Airbus A380 Гиганта Airbus A380 и детали его интерьера многие уже видели на фотографиях, которыми заполнена Сеть. Но вот виртуальная экскурсия по кабине пилотов, позволяющая в подробностях рассмотреть элементы упр

При летных испытаниях самолета Airbus A330 произошла разгерметизация При летных испытаниях самолета Airbus A330 в результате разгерметизации ранения получили 6 человек, сообщает РБК со ссылкой

"Иркут" начинает производство комплектующих для Airbus A320 орпорации «Иркут» Олег Демченко объявил о начале серийных поставок компонентов для самолетов Airbus А320. Первыми изделиями, произведенными на Иркутском авиационном заводе для европейского зака

Гигант Airbus A380 начал первый коммерческий рейс лаготворительном аукционе и стоили от $560 до $100 тыс. Компания Singapore Airlines получила первый Airbus A380 15 октября с.г., с опозданием почти на 1,5 года. Поставки самолета несколько раз

Airbus осуществит первую поставку самолета A380 15 октября Авиастроительная компания Airbus осуществит первую поставку самолета нового поколения Airbus A380 15 октября с.г. Заказчиком выступает сингапурская авиакомпания Singapore Airlines