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Airbus A3XXX семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.11.2022 После громкого ухода Intel из России в магазинах тихо и тайно появились ее недоделанные видеокарты

Новинка Intel для российского рынка В российских магазинах появились видеокарты на чипах компании Intel, спешно покинувшей Россию весной 2022 г. Речь о карте базового уровня Intel Arc A380, которая на момент публикации материала была доступна в ассортименте сети DNS. Своим покупателям DNS предложила карту производства тайваньской компании MSI. Как указано в описании, срок га
22.08.2022 Программисты Intel узнали о десятках багов в своих видеокартах из обзора на YouTube

ыявить несколько десятков недочетов в драйверах для ее новых видеокарт, пишет портал TechCrunch. В частности, силами пользователей она нашла свыше 40 багов в программном обеспечении своей карты Arc 3 A380. Это бюджетный видеоускоритель, призванный помочь Intel хотя бы немного закрепиться на мировом рынке видеокарт, давно поделенном между AMD и Nvidia. Intel решила отнять у них часть доли за
11.10.2018 Orange Business Services и Global Eagle обеспечат связь на борту самолетов Air France

тавление услуг связи и установку спутниковых систем интернет-подключения на 113 самолетах семейства Airbus A320. В число самолетов семейства Airbus A320 входят модели A318, A319, A320 и

13.01.2017 Интернет появился на коротких и средних рейсах Lufthansa и Austrian Airlines

hansa дополнительный сертификат на предоставление услуги (STC), распространяющийся на флот лайнеров Airbus A320, и к настоящему моменту все необходимые подготовительные работы завершены. Теперь
30.06.2016 Lufthansa предоставит доступ в интернет на рейсах короткой и средней протяженности

ется, что к середине 2018 г. этой инновационной технологией будут оборудованы все лайнеры семейства А320 авиакомпании Lufthansa. Один из ключевых рубежей уже достигнут: Lufthansa Technik стала

07.06.2012 Explay A320 - телефон и навигатор

ch. В модель встроен Wi-Fi модуль, который обеспечивает доступ в интернет. Находясь в любом месте, можно без труда найти нужную информацию или же просто общаться в социальных сетях. Мобильный телефон A320 совмещает в себе функции телефона и навигатора. Любителям путешествовать и автомобилистам пригодится функция GPS навигации. В A320 есть мегапиксельная камера с фотовспышкой, а так ж
02.02.2011 Lenovo предложит на российском рынке несколько моноблоков IdeaCentre

Компания Lenovo анонсирует новые модели компактных моноблоков IdeaCentre: A320, B520, B320 и Lenovo C205. Среди них есть самый тонкий моноблок - толщина IdeaCentre A320 составляет 18.5 мм. IdeaCentre A320 оснащен широкоформатным дисплеем высокой четкост
21.07.2010 Новая "зеркалка" Sony DSLR-A390: равная среди лучших

я представила новые модели серии Alpha - DSLR-A200, DSLR-A300 и DSLR-A350. Камеры пользовались успехом у начинающих фотолюбителей, и в мае 2009 года были заменены моделями DSLR-A230, DSLR-A330 и DSLR-A380 соответственно. Очередное обновление линеек произошло в июне 2010, когда DSLR-A230 была заменена на Sony DSLR-A290, а DSLR-A390 стала обобщающим продолжением и DSLR-A330, и DSLR-A380

16.10.2009 Airbus A380 совершил свой первый рейс на территорию РФ

Крупнейший в мире пассажирский лайнер Airbus A380 совершил свой первый рейс на территорию РФ. Самолет приземлился в международном а
13.10.2009 Самолет Airbus A340-600 совершил первый полет на газовом топливе

ресс-релизе катарской авиакомпании, новое топливо произведено с использованием сжиженного природного газа, пишет РБК. Рейс Qatar Airways Лондон - Доха занял более шести часов и был совершен самолетом Airbus A340-600 с двигателями Rolls-Royce Trent 556. Топливо для этого рейса было разработано компанией Shell. Оно состоит из смеси (50 на 50) обычного авиакеросина и так называемого GTL-кероси
10.10.2008 Проект конвертации А320 вступил в технологическую фазу

сообщает пресс-служба корпорации "Иркут", 10 октября 2008 года первый фюзеляж пассажирского лайнера А320 (заводской серийный номер 004) был доставлен из Тулузы в центр конвертации EADS Elbe Flu
17.07.2008 Самолеты A-320 и А-321 конвертируют в грузовые версии

азавод EADS в Дрездене — Elbe Flugzeugwerke GmbH (32%). Данное СП создано для конвертации самолетов А320/А321 в грузовые версии, сообщает пресс-служба корпорации "Иркут". Проектные работы были

05.06.2008 "Иркут" подписывает пакет документов по конвертации самолетов А320/А321

В Берлине подписан пакет документов, конкретизирующих дальнейшее сотрудничество российских и западноевропейских авиастроителей в рамках проекта по конвертации самолетов А320/А321 в грузовые версии. Соглашение о реализации проекта конвертации самолетов А320/А321 в грузовые версии было достигнуто 22 марта 2007 г. Участниками проекта с российской стороны я
11.04.2008 Ural Airlines установит на свои самолеты Airbus A320 двигатели CFM56-5B/3

Авиакомпания Ural Airlines выбрала двигатели CFM56-5B/3 для установки на свои новые семь самолетов Airbus A320, поставка которых начнется в 2012 году. Двигатели CFM56-5B производятся компанией
26.03.2008 Avianca приобрела первый самолет Airbus A320, оснащенный двигателем CFM

стное предприятие компаний Snecma (группа компаний SAFRAN) и General Electric Company. Все самолеты А320 компании Avianca будут оснащены новейшими двигателями CFM56-5B, разработанными в рамках

18.03.2008 Крупнейший в мире авиалайнер впервые летит в Европу

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, крупнейший в мире пассажирский самолет Airbus A380, принадлежащий авиакомпании Singapore Airlines, отправился сегодня в свой первый

07.03.2008 Двигатель CFM56-5B установят на самолеты A320 авиакомпании Узбекистана

ной авиакомпании Узбекистана Uzbekistan Airways двигатели CFM56-5B для установки на шесть самолетов Airbus A320. Начало поставки самолетов A320 авиакомпании Узбекистана запланировано на 2011 го
29.01.2008 Вирутальная экскурсия по кабине Airbus A380

Гиганта Airbus A380 и детали его интерьера многие уже видели на фотографиях, которыми заполнена Сеть. Но вот виртуальная экскурсия по кабине пилотов, позволяющая в подробностях рассмотреть элементы упр
22.11.2007 При летных испытаниях самолета Airbus A330 произошла разгерметизация

При летных испытаниях самолета Airbus A330 в результате разгерметизации ранения получили 6 человек, сообщает РБК со ссылкой

25.10.2007 "Иркут" начинает производство комплектующих для Airbus A320

орпорации «Иркут» Олег Демченко объявил о начале серийных поставок компонентов для самолетов Airbus А320. Первыми изделиями, произведенными на Иркутском авиационном заводе для европейского зака
25.10.2007 Гигант Airbus A380 начал первый коммерческий рейс

лаготворительном аукционе и стоили от $560 до $100 тыс. Компания Singapore Airlines получила первый Airbus A380 15 октября с.г., с опозданием почти на 1,5 года. Поставки самолета несколько раз

12.10.2007 Airbus осуществит первую поставку самолета A380 15 октября

Авиастроительная компания Airbus осуществит первую поставку самолета нового поколения Airbus A380 15 октября с.г. Заказчиком выступает сингапурская авиакомпания Singapore Airlines
26.01.2007 Airbus: получен заказ на пятитысячный A320

Компания Airbus 25 января сообщила о том, что число заказов на авиалайнеры семейства А320 превысило 5 тыс. Число заказов только за 2 последние года составило около 1600 машин, то есть в среднем два заказа на самолеты в сутки. Владельцем юбилейного самолета станет американская к

Публикаций - 144, упоминаний - 191

Airbus A3XXX и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10672 10
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 9
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 6
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 133 6
AeroMobile AS - AeroMobile Communications 17 5
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 132 5
ST Engineering - Airbus Group - Elbe Flugzeugwerke 4 4
Intel Corporation 12795 4
AMD - Advanced Micro Devices 4628 4
Dassault Systemes 235 4
Nvidia Corp 3971 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2691 3
BAE Systems 179 2
GE Aerospace - GE Aviation Systems - Smiths Aerospace - General Electric Capital Aviation Services 7 2
Аэрофлот - А-Техникс 4 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1826 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5623 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3447 2
Microsoft Corporation 25729 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15647 2
Lenovo Group 2437 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2166 2
Autodesk 639 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9490 2
Canon 1438 2
Sony 6727 2
Honeywell 309 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 732 2
Этлас Софт - Atlas Soft 136 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 360 2
Pegatron - ASRock 60 2
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 132 2
Deutsche Lufthansa Systems 26 2
Ciena 221 2
STC 106 2
Datadvance - Датадванс 22 2
Thales Group 142 2
Stelia Aerospace 1 1
SDI Solution - ЭсДиАй Солюшен 19 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 1
Airbus Group - Airbus Industries 247 59
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 910 28
Boeing 1031 20
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 13
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 59 12
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 10
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 9
Deutsche Lufthansa AG 121 9
Qantas Airways - Queensland and Northern Territory Aerial Services 18 6
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 368 6
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 5
Deutsche Lufthansa Technik AG - Lufthansa Engineering - LHT - Люфтганза Техник АГ 11 5
Ростех - ОАК - ИФК - Ильюшин Финанс Ко 19 4
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 144 4
Air France–KLM - Air France - KLM 81 4
Трансаэро - авиакомпания 59 4
Deutsche Lufthansa AG - SWISS International Air Lines 53 4
Finnair - Авиакомпания 34 3
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 3
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 48 3
Safran - Safran Landing Systems - Messier-Bugatti-Dowty 9 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 508 3
American Airlines 90 3
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 2
Технология здоровья 8 2
Prudential Financial 52 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 2
Airbus Freighter Conversion GmbH, AFC 2 2
CIT Group - CIT Aerospace 2 2
Awad Asset Management 8 2
AerCap 3 2
ГПБ - Газпромбанк 1265 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2920 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2788 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1972 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 57 2
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 2
Шоуду - Международный аэропорт Пекин - Beijing Capital International Airport - BJS ZBAA 2 1
Композит 99 1
EASA - European Aviation Safety Agency - Европейское агентство по безопасности полетов 12 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2868 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6520 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1891 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4939 3
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 3
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 665 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5619 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3857 2
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 524 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 1
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 36 1
ATSB - Australian Transport Safety Bureau - Австралийское бюро транспортной безопасности 2 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5946 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5621 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 755 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 380 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3191 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 719 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 303 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3424 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 120 1
ОЭЗ ТРТ Бирюзовая Катунь - Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 11 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 5
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1515 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64630 17
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9247 16
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9778 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29610 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13829 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13436 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16063 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22826 12
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2626 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27290 10
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7369 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35955 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25415 9
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13196 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12126 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26204 7
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1469 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22480 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18266 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10235 5
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1686 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22088 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6449 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17924 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25994 5
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3654 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9427 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4567 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10718 4
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 612 4
Композит - композитный материал - композиционный материал 393 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10568 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13036 4
Оцифровка - Digitization 5163 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28144 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16938 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4191 4
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4888 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4369 4
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 4
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 36
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 97 9
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 65 8
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-154 - советский и российский трёхдвигательный реактивный пассажирский авиалайнер и транспортный самолет 35 5
Microsoft Windows 16842 5
Як - серия одномоторных самолётов-истребителей 34 4
Boeing - Connexion by Boeing (CBB) 53 4
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-96 - советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолёт 21 4
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 3
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-134 - советский пассажирский самолёт 12 3
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-86 - советский четырёхдвигательный широкофюзеляжный пассажирский самолёт 8 3
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-204 - советский и российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 34 3
Microsoft Office 4148 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2388 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5233 3
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 2
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 2
Intel Arc - Intel Arc Graphics 25 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force FCA - Future Cargo Aircraft 4 2
Deutsche Lufthansa Flynet 3 2
Inmarsat Global Xpress 2 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-62 - первый советский турбореактивный дальнемагистральный пассажирский самолёт 2 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-72 11 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7598 2
Apple iPad 4001 2
Google Android 15191 2
Apple iOS 8555 2
Apple macOS 2406 2
Kaspersky OS 156 2
Apple - App Store 3094 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 629 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1369 2
Этлас Софт - Этлас ЭДО - Этлас СЭД 163 2
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 251 2
Технология здоровья - Медкарта 24 6 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1072 1
SNCF TGV - Train à Grande Vitesse - французская сеть скоростных электропоездов 11 1
Савельев Виталий 55 7
Демченко Олег 29 3
Путин Владимир 3450 3
Колтович Сергей 2 2
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Sanchot Philippe - Саншо Филипп 2 2
McManus Thomas - МакМанус Томас 8 2
Awad James - Оуэд Джеймс 8 2
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Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 1
Буров Олег 25 1
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Захаркина Ольга 24 1
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Гарринчев Сергей 5 1
Лях Семен 1 1
Абрамов Владимир 14 1
Васильев Олег 2 1
Власов Вадим 2 1
Текучева Екатерина 1 1
Бондарев Владислав 6 1
Heinemann Klaus - Хайнеманн Клаус 1 1
Simonyi Charles - Симони Чарльз 26 1
Violante Francesco - Виоланте Франческо 10 1
Савченков Алексей 2 1
Лукашевич Вадим 2 1
Барвинский Владимир 42 1
Мацкевич Антон 12 1
Prabhakar Binny - Прабхакар Бинни 2 1
Sarkozy Nicolas - Саркози Николя 26 1
Sheckley Robert - Шекли Роберт 3 1
Hohmeister Harry - Хомайстер Харри 2 1
Chupka Karen - Чупка Карен 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165270 70
Европа 24920 27
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47415 23
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Земля - планета Солнечной системы 10843 9
Франция - Тулуза 78 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3653 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19024 6
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Россия - Сибирь - Сибирский регион 2818 5
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1344 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3130 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19444 4
Сингапур - Республика 1948 4
США - Нью-Йорк 3176 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14789 4
Европа Западная 1496 4
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1086 4
Германия - Гамбург 185 4
Германия - Саксония - Дрезден 104 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13784 3
Япония 13776 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3561 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1709 3
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