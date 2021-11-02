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U.S. FAA
The Federal Aviation Administration
Федеральное управление гражданской авиации США
Федеральная авиационная комиссия США



02.11.21 Власти США не могут определиться, способна ли связь 5G убивать людей и ронять самолеты 2
13.07.21 Грузовые дроны и воздушные такси: какой будет Москва будущего 1
31.10.19 DJI создала беспилотник для обмана и троллинга Росавиации и FAA 2
14.08.19 Macbook'и запрещают возить в самолетах: Они горят и взрываются 4
09.08.19 В бортсистеме Boeing 787 найдена «дыра», через которую можно атаковать самолет 1
04.05.17 Спутниковый интернет Илона Маска появится через два года 2
30.09.16 Готовится запрет на перевозку смартфонов в самолетах 1
16.03.15 В России могут разрешить использование мобильников в самолетах 1
16.03.15 «Трансаэро» предлагает отменить запрет на использование мобильных устройств во время взлета и посадки воздушных судов 1
19.11.14 Беспилотный вертолет придет на помощь пожарным 1
24.06.14 Рынок ДЗЗ вырастет благодаря Amazon 2
04.12.13 Магистральный путь развития авиации – «облака» 1
02.12.13 Amazon будет доставлять товары с помощью дронов 2
06.11.13 Первый летающий автомобиль выйдет на массовый рынок в 2016 году. ВИДЕО 1
16.09.13 Пентагон отобрал дешевое топливо у самолетов Google 1
12.04.13 Хакер научился угонять самолеты с помощью Android-смартфона 1
07.11.12 Club.CNews: Можно ли привыкнуть к киберпреступности? 1
09.07.12 БПЛА пустили в гражданское небо 1
05.09.11 Американцам разрешили строить частные космопорты 3
10.08.10 Одноместный реактивный вертолет появился в продаже 1
30.06.10 Летающий автомобиль может появиться на рынке к концу 2011 года 2
15.03.10 Ранцевый вертолёт доведен до серийного производства 1
04.12.09 ICAO переходит на новый стандарт авиационных тренажеров 1
25.09.09 Стратосферный комплекс ДЗЗ обошёлся студентам в $150 1
10.02.09 Хакеры взломали управление гражданской авиации США 10
21.11.08 В Китае началась разработка турбовинтового самолета нового поколения 1
05.05.08 Операционные системы реального времени для авионики: обзор 1
10.01.08 США требуют проверки компьютерной системы Boeing-787 4
25.12.07 Eclipse 500 получит "виртуального пилота" 1
01.06.07 Создан негорючий полимер 1
25.04.07 NASA: переход на Vista откладывается 1
26.02.07 Eclipse Aviation решила сменить прежнего поставщика дисплеев и ПО 1
06.10.06 Авиация ищет путь к бесшумному сверхзвуку 1
06.10.06 Авиация ищет путь к бесшумному сверхзвуку 1
31.07.06 Eclipse 500 получил первый сертификат 1
31.07.06 Eclipse 500 получил первый сертификат 1
30.06.06 Космический рынок: Россия уступает Европе 5
30.06.06 Космический рынок: Россия уступает Европе 7
26.01.06 Eclipse 500 начнет крушить авиарынок 1
26.01.06 Eclipse 500 начнет крушить авиарынок 1

Публикаций - 62, упоминаний - 107

U.S. FAA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 9366 3
Microsoft Corporation 20922 3
Samsung Electronics 8903 2
Honeywell 229 2
DJI 45 2
Raytheon 284 2
Amazon Inc - Amazon.com 2500 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 550 1
Буревестник ИЦ НПП 12 1
Deutsche Telekom 886 1
Verizon 824 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 164 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1274 1
Amadeus IT Group 79 1
General Electric - Дженерал электрик 390 1
Астерос - Asteros 583 1
СВД Встраиваемые Системы - SWD Software 22 1
РТСофт - RTSoft 77 1
Comindware - Колловэар 55 1
T-Systems - Т-Системс 128 1
Virgin Group 88 1
IOActive 11 1
ARINC - Aeronautical Radio - Авиационное радио 8 1
Verizon - WorldCom 416 1
3D Robotics 3 1
Ланит ГК 1489 1
SEC Consult Services 1267 1
Apple Inc - Эппл Рус 10060 1
Meta - Facebook 4102 1
Newegg 12 1
SAP SE 4354 1
АйТи 1063 1
4990 1
Oracle Corporation 5752 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3721 1
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 363 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7716 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6165 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7432 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8485 1
Boeing 895 4
Lockheed Martin 659 4
Bombardier Inc 24 2
Трансаэро - авиакомпания 56 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 168 2
United Airlines - авиакомпания 87 2
Deutsche Lufthansa AG 99 2
Arianespace 83 2
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 11 1
Scaled Composites 31 1
Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 29 1
Air France 48 1
Славнефть НГК 29 1
Самолёт ГК 18 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 339 1
Alaska Airlines 12 1
IAI - Israel Aerospace Industries 44 1
BAE Systems 159 1
American Airlines 76 1
Волга-Днепр - Авиакомпания 26 1
ЮКОС НК 101 1
British Airways - British Midland International 119 1
Askona Life Group - Аскона 68 1
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 38 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 106 1
Алроса АК 95 1
Вертолеты России 123 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 231 1
BMW 370 1
Аэрофлот 612 1
Норникель - Норильский никель 254 1
Tesla Motors 258 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3236 6
U.S. Department of Defense - Министерство обороны США - Пентагон 1424 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 520 4
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 53 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 373 2
U.S. Navy - Военно-морские силы США 422 2
World Bank Group - Всемирный банк 237 2
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 10 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2692 1
Министерство обороны Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 65 1
МКС - Международная космическая станция 1381 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1863 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 405 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 367 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 550 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 79 1
Правительство РФ 2616 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 68 3
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 183 4
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 299 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3900 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2386 1
NextGen - Next Generation - консоли - игровые приставки 140 1
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных 10 1
POSIX - Portable Operating System Interface - переносимый интерфейс операционных систем 32 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 45 1
ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 49 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12077 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 626 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12010 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10031 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1454 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4177 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1861 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 567 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3483 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2009 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1172 4
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 187 3
Samsung Galaxy Note 584 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 111 2
Wind River Systems VxWorks 32 2
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 179 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 402 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2046 2
Microsoft Windows 10 10058 2
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 370 2
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 178 2
АН-124 Руслан 16 1
SpaceX Falcon - ракета-носитель 109 1
Google Dragonfly 18 1
Google Earth - Google Планета Земля 446 1
Scaled Composites - SpaceShipOne 39 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 57 1
IFS Applications 39 1
Apple iPad 3529 1
Oracle APEX - Oracle Application Express 42 1
SpaceX 168 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 316 1
Intel x86 - архитектура процессора 1259 1
Microsoft Windows 1328 1
Linux OS 7134 1
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 101 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1434 1
Microsoft Windows XP 2205 1
DJI Mavic Mini 3 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 406 1
Apple iPhone 6 577 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 558 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 835 2
Столяров Дмитрий 4 2
Зайцев Михаил 149 1
Santamarta Ruben - Сантамарта Рубен 2 1
Ireland Bradley - Айленд Брэдли 3 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 332 1
Savage Stefan - Сэвидж Стефан 3 1
Gagne Steve - Ганье Стива 1 1
Brin Sergey - Сергей Брин 179 1
Larry Page - Ларри Пейдж 173 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 134 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 123 1
Dourvaris Daniel - Доурварис Дэниел 2 1
Атаманов Александр 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33779 46
Россия - Российская федерация - РФ 81551 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10809 9
Япония 7875 7
Земля - планета Солнечной системы 6382 7
Европа 7221 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11505 5
Канада 2834 4
США - Невада 193 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26456 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9374 4
Бразилия - Федеративная Республика 1891 4
Австралия - Австралийский Союз 2484 4
Индия - Республика 4051 4
США - Нью-Мексико 212 3
США - Калифорния 3039 3
Германия - Федеративная Республика 7754 3
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 153 2
Россия - ПФО - Казань 1875 2
Америка 989 2
США - Аляска 232 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1677 2
Франция - Французская Республика 4912 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1917 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2124 2
США - Колумбия - Вашингтон 1074 2
США - Флорида - Майами 158 2
США - Нью-Йорк 2581 2
Украина 5496 2
Нидерланды - Амстердам 487 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1051 2
Китай - Шанхай 583 1
Россия - Кубань 66 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 354 1
Южная Корея - Республика 3238 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 347 1
Великобритания - Лондон 1834 1
Новая Зеландия 580 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1223 1
США - Юта 174 1
Холодная война 62 2
Федеральные авиационные правила - Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации 2 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1149 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 364 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 775 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1863 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1050 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 101 1
Space Daily 528 4
Thomson Reuters - Рейтер 5602 3
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 559 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10232 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 2
New Scientist 1444 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 207 2
Wired - Издание 158 1
РИА Новости 712 1
Business Insider 183 1
23ABC News 126 1
WSJ - The Wall Street Journal 1193 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 818 1
InformationWeek 175 1
InterNetNews - InternetNews.com 198 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2518 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 770 2
CSU - Cal State - California State University - Университета штата Калифорния 7 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 116 1
ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 107 1
Black Hat - Конференция 67 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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