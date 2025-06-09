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U.S. FAA The Federal Aviation Administration Федеральное управление гражданской авиации США Федеральная авиационная комиссия США
СОБЫТИЯ
|09.06.2025
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США взялись менять системы управления самолетами. Многие из них непрерывно эксплуатировались 60 лет
Лучше поздно, чем никогда Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) откажется от использования дискет в системах управления воздушным движением. Древняя опе
|31.10.2019
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DJI создала беспилотник для обмана и троллинга Росавиации и FAA
тории страны в Федеральном управлении гражданской авиации США (The Federal Aviation Administration, FAA). Мал золотник да дорог Еще до сегодняшнего официального анонса Mavic Mini, новинка уже «
|10.02.2009
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Хакеры взломали управление гражданской авиации США
Неизвестные хакеры взломали компьютерную сеть Федерального управления гражданской авиации США (Federal Aviation Administration - FAA) на пр
|30.06.2006
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Космический рынок: Россия уступает Европе
Американская федеральная авиационная администрация (Federal Aviation Administration — FAA) опубликовала отчет по итогам коммерческих запусков 2005 года. В соответствии с американс
|30.06.2006
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Космический рынок: Россия уступает Европе
Американская федеральная авиационная администрация (Federal Aviation Administration — FAA) опубликовала отчет по итогам коммерческих запусков 2005 года. В соответствии с американс
U.S. FAA и организации, системы, технологии, персоны:
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