DJI создала беспилотник для обмана и троллинга Росавиации и FAA 2

Спутниковый интернет Илона Маска появится через два года 2

Готовится запрет на перевозку смартфонов в самолетах 1

В России могут разрешить использование мобильников в самолетах 1

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Одноместный реактивный вертолет появился в продаже 1

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ICAO переходит на новый стандарт авиационных тренажеров 1

Хакеры взломали управление гражданской авиации США 10

В Китае началась разработка турбовинтового самолета нового поколения 1

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Eclipse Aviation решила сменить прежнего поставщика дисплеев и ПО 1

Авиация ищет путь к бесшумному сверхзвуку 1

Авиация ищет путь к бесшумному сверхзвуку 1

Eclipse 500 получил первый сертификат 1

Eclipse 500 получил первый сертификат 1

Eclipse 500 начнет крушить авиарынок 1