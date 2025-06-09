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U.S. FAA The Federal Aviation Administration Федеральное управление гражданской авиации США Федеральная авиационная комиссия США

СОБЫТИЯ


09.06.2025 США взялись менять системы управления самолетами. Многие из них непрерывно эксплуатировались 60 лет

Лучше поздно, чем никогда Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) откажется от использования дискет в системах управления воздушным движением. Древняя опе
31.10.2019 DJI создала беспилотник для обмана и троллинга Росавиации и FAA

тории страны в Федеральном управлении гражданской авиации США (The Federal Aviation Administration, FAA). Мал золотник да дорог Еще до сегодняшнего официального анонса Mavic Mini, новинка уже «
10.02.2009 Хакеры взломали управление гражданской авиации США

Неизвестные хакеры взломали компьютерную сеть Федерального управления гражданской авиации США (Federal Aviation Administration - FAA) на пр
30.06.2006 Космический рынок: Россия уступает Европе

Американская федеральная авиационная администрация (Federal Aviation Administration — FAA) опубликовала отчет по итогам коммерческих запусков 2005 года. В соответствии с американс
30.06.2006 Космический рынок: Россия уступает Европе

Американская федеральная авиационная администрация (Federal Aviation Administration — FAA) опубликовала отчет по итогам коммерческих запусков 2005 года. В соответствии с американс

Публикаций - 108, упоминаний - 155

U.S. FAA и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25778 8
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 5
DJI 96 5
Google LLC 12696 5
Samsung Electronics 11068 4
Amazon Inc - Amazon.com 3279 4
Apple Inc 13162 3
Honeywell 310 3
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 3
ARINC - Aeronautical Radio - Авиационное радио 22 2
Samsung SDI 84 2
Ц1 - ЦИКАДА 12 2
Primera Technology 6 2
DP Technology - Hexagon - NovAtel - NovAtel Wireless 32 2
IBM - International Business Machines Corp 9701 2
AT&T Inc 1726 2
Галактика - Корпорация 1545 2
Garmin - Гармин 233 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 2
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 2
Trimble 51 2
CrowdStrike Holdings 62 2
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 52 2
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 134 1
IOActive 15 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
X Development LLC - Google X - Alphabet X - The Moonshot Factory 36 1
Verizon - WorldCom 501 1
3D Robotics 3 1
Буревестник ИЦ НПП 18 1
BAE Systems 179 1
WindRiver - Wind River Systems 40 1
Duracell - Дюраселл 24 1
ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 75 1
Интелком 22 1
АВД Системс 2 1
Lynx Software Technologies - LynuxWorks 14 1
Hubsan 3 1
Ростелеком 10953 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 1
Boeing 1031 12
Lockheed Martin 777 7
XCOR Aerospace 15 6
United Airlines - авиакомпания 95 4
Delta Air Lines - авиакомпания 90 4
Eclipse Aviation 22 4
Air France–KLM - Air France - KLM 81 4
American Airlines 90 4
Arianespace 87 3
Alaska Airlines 14 3
Amazon Prime Air 5 3
Deutsche Lufthansa AG 121 3
Northrop Grumman - Scaled Composites 31 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Трансаэро - авиакомпания 59 2
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 75 2
All Nippon Airways 11 2
Southwest Airlines - авиакомпания 17 2
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 2
CSXT - Civilian Space Xploration Team 2 2
XCOR Aerospace - EZ-Rocket - ракетоплан 7 2
NASA AFRC - Armstrong Flight Research Center - Лётно-исследовательский центр имени Армстронга - NASA Dryden Flight Research Center - Исследовательский центр НАСА имени Драйдена 29 2
Qantas Airways - Queensland and Northern Territory Aerial Services 18 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 916 2
Ростех - Вертолеты России 180 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 2
Bombardier Inc 27 2
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 59 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 1
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 35 1
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 35 1
JetBlue Airways - авиакомпания 5 1
Atlas Air - авиакомпания 2 1
СБ Банк - Судостроительный банк 59 1
Ростех - Калашников ГК - Zala Aero Group - Зала Аэро - Беспилотные системы 46 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 11
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3442 11
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1688 6
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5971 5
EASA - European Aviation Safety Agency - Европейское агентство по безопасности полетов 12 5
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5432 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3201 4
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 3
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6548 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 196 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 648 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 289 2
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 2
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 22 1
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 36 1
ATSB - Australian Transport Safety Bureau - Австралийское бюро транспортной безопасности 2 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Аграрный департамент США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 31 1
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 29 1
Евросоюз - ENISA - European Network and Information Security Agency - European Union Agency for Cybersecurity - Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности 20 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3585 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5666 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3905 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2880 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2858 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 4
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10259 22
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7388 17
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3713 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35031 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13927 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29709 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16982 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36231 7
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1316 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10706 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16268 6
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26813 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26325 5
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 615 5
Композит - композитный материал - композиционный материал 395 5
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БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4441 4
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6477 4
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7466 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3069 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28293 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26265 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9796 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25827 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24427 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7607 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8661 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3667 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11539 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1691 3
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 3
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3321 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6692 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22585 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5253 13
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 10
Eclipse Aviation - Eclipse 500 - лёгкий реактивный пассажирский самолёт 23 6
Microsoft Windows 16893 6
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 228 6
Microsoft Windows 2000 8678 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2976 5
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7625 4
Samsung Galaxy Note 702 4
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 525 4
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 144 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 3
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 3
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 93 3
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 3
FreePik 1847 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 3
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 123 3
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 2
IMO GMDSS COSPAS-SARSAT - Search And Rescue Satellite-Aided Tracking - КоСПАС-САРСАТ - Космическая Система Поиска Аварийных Судов - международная спутниковая поисково-спасательная система 27 2
Apple MacBook Pro 559 2
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 2
AMD Phenom 127 2
NASA Helios Prototype 2 2
EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service - европейская геостационарная служба навигационного покрытия 43 2
GPS WAAS - Wide Area Augmentation System - система распространения поправок к данным 7 2
VNPT VinaSat 7 2
Linux OS 11539 2
Samsung Galaxy 1035 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5734 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 1082 2
Apple iPhone 6 4861 2
Apple iPhone 4 800 2
Huawei nova - Серия смартфона 115 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 2
WindRiver - VxWorks Hypervisor 38 2
DJI Mavic 16 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 290 2
Michaelson Ky - Майклсон Кай 4 4
Diamandis Peter - Диамандис Питер 7 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 458 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
Столяров Дмитрий 4 2
Рахманов Максим 47 2
Wright (brothers) - Райт (братья) 33 2
Raburn Vern - Рабурн Верн 6 2
Rutan Burt - Рутан Барт 12 2
Clague Randall - Клаг Рэндалл 2 2
Hegseth Pete - Хегсет Пит 10 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 2
Allen Paul - Аллен Пол 125 2
Dourvaris Daniel - Доурварис Дэниел 2 1
Crail Anna - Крейл Анна 2 1
Атаманов Александр 5 1
Перминов Анатолий 131 1
Андронов Алексей 28 1
Бендин Сергей 10 1
Calderón Felipe - Кальдерона Фелипе 3 1
Суханов Валерий 2 1
Волошин Владимир 18 1
Шибаев Владимир 1 1
Klein Stefan - Кляйн Штефан 1 1
Лукашевич Вадим 2 1
Ronaldo Cristiano - Роналдо Криштиано 12 1
Gates Robert - Гейтс Роберт 34 1
Stefanik Elise - Стефаник Элиз 2 1
Баутин Георгий 3 1
Jung-Hoon Park - Юн-Хун Парк 3 1
Plichta Marcel - Плихта Марсель 1 1
Sirait Edward - Сираит Эдвард 1 1
White Andrew - Уайт Эндрю 4 1
Carr Brendan - Карр Брендан 6 1
Brin Sergey - Сергей Брин 193 1
Larry Page - Ларри Пейдж 197 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Зайцев Михаил 345 1
Циолковский Константин 47 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54760 95
Земля - планета Солнечной системы 10867 30
Россия - РФ - Российская федерация 166314 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19150 18
Европа 24968 18
Япония 13808 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13822 11
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 10
Германия - Федеративная Республика 13222 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47624 8
Канада 5082 8
США - Калифорния 4829 8
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 7
Америка - Американский регион 2206 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5493 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
США - Невада 214 4
США - Нью-Мексико 249 4
США - Мохаве (пустыня) 53 4
Индия - Bharat 5871 4
Франция - Французская Республика 8178 4
Украина 7928 4
США - Колумбия - Вашингтон 1487 4
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 3
США - Вашингтон штат 128 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4203 3
Южная Корея - Республика 7053 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3468 3
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 316 3
США - Нью-Йорк 3181 3
Нидерланды - Амстердам 630 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 2
США - Пуэрто-Рико - Свободно ассоциированное государство - Puerto Rico 126 2
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 178 2
Бразилия - Рио-де-Жанейро 93 2
США - Мичиган - Детройт 88 2
США - Вашингтон - округ Колумбия 78 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6178 85
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21663 26
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57728 23
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9111 21
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1908 20
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3171 14
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33778 12
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6067 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8988 8
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6779 6
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Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2121 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16077 4
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5514 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1487 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2013 3
Усталость материала, металла - Испытания на усталостную прочность - Fatigue of materials 7 3
Профсоюз - Профессиональный союз 290 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4517 3
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6534 3
Атмосфера - Noctilucent cloud - Серебристые облака - атмосферное явление 30 2
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11568 6
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Daily Mail 58 1
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Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
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The Engineer 79 1
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