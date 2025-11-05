Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185249
ИКТ 14380
Организации 11160
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3526
Системы 26372
Персоны 79703
География 2978
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2733
Мероприятия 875

Newegg


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


05.11.2025 Оперативная память дорожает как автомобили при новом утильсборе. Рост цен почти трехкратный, впереди острый дефицит 1
26.08.2024 Грандиозный провал США. Гигантская компания из санкционного списка работает на американском рынке, найдя простейшую лазейку 1
14.03.2024 Криптошахтеры раскупили новейшие процессоры AMD из-за фишки, которая ускоряет добычу биткоинов. В чипах Intel такой нет 1
28.02.2024 Процессоры Intel преодолели барьер 6 ГГц. Это мировой рекорд 1
11.01.2024 В популярных интернет-магазинах продаются дорогущие видеокарты с выпаянными процессором и памятью. Полиция ничего не предпринимает. Опрос 1
31.03.2023 Китай завалил Россию и весь мир поддельными видеокартами GeForce. Nvidia начала жестоко мстить 1
19.01.2022 Обновления ПО Nvidia «разбудили» на ее видеокартах секретный чип. Системам это пошло на пользу 1
28.12.2021 Бестолковая видеокарта трехлетней давности внезапно стала всемирным хитом продаж 1
23.07.2021 Одна-единственная компания сумела за секунды обрушить пол-интернета. Поломались Google, Apple, Amazon 1
28.06.2021 В мире обвал цен на видеокарты. Ускорители теряют в цене десятки тысяч рублей. Россия не исключение 1
20.08.2020 Цены на SSD и оперативную память ждет оглушительный обвал 1
31.10.2019 DJI создала беспилотник для обмана и троллинга Росавиации и FAA 1
18.03.2019 «Самый дорогой процессор в мире» продается в 100 раз дешевле официальной цены 1
07.12.2018 Хакеры нацелились на праздники 1
01.06.2015 Обнародованы цены на Windows 10 1
18.07.2014 Seagate представила новую линейку NAS-систем для малого бизнеса 1
15.05.2014 Мировые эксперты Беллак и Штернбах расскажут о трендах e-commerce на мастер-классах ASTEX-2014 1
09.04.2014 Инноваторы Силиконовой долины выступят на выставке-конференции ASTEX-2014 1
07.11.2011 Жесткие диски подорожали на 180% из-за наводнений в Таиланде 1
21.02.2008 Nvidia запустила GeForce 9600 GT, AMD особо не переживает 1
16.08.2005 Скоростная флеш-память емкостью 4 Гб уже в продаже 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Newegg и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3112 10
Nvidia Corp 3701 7
AMD - Advanced Micro Devices 4448 5
Intel Corporation 12506 3
Зерде НИКХ - Zerde - Национальный инфокоммуникационный холдинг 22 2
Western Digital Corporation - WDC 572 2
Microsoft Corporation 25191 2
Seagate Technology 754 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 697 2
Gigabyte Technology 384 2
Apple Inc 12557 2
Zotac 22 1
Google LLC 12178 1
Shopify 29 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 330 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 318 1
Akamai Technologies - Limelight Networks 156 1
Stripe 29 1
Fastly 12 1
SMTsoft - Свежие решения - FreshSolutions 26 1
PDD Holdings - Pinduoduo 2 1
TeamGroup 19 1
Samsung Electronics 10579 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1570 1
Fortinet 404 1
Adobe Systems 1570 1
Magecart - Хакерская группировка 9 1
DJI 84 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 455 1
Magento Inc 37 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 864 1
Sony 6623 1
Yahoo! 3707 1
Toshiba Corporation 2953 1
GitHub 948 1
PayPal 661 1
SanDisk 325 1
Cloudflare 128 1
Ampere Computing 56 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2092 1
Cars.com 6 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 474 2
JD.com - Jingdong Mall 95 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 67 1
Blue Origin 22 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Fincraft - Инвестиционный дом - Fincraft Resources - БТА Секьюритис - SAT & Company 9 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 88 1
Delta Air Lines - авиакомпания 90 1
101Hotels.com 456 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1364 1
NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb 49 1
Sotheby's - Сотбис 26 1
Rustic Canyon Partners - Rustic Canyon Ventures 4 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 416 1
British Airways - British Midland International 127 1
UPS 208 1
McDonald’s - Макдоналдс 202 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 264 1
Airbnb 98 1
Expedia Group 135 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1903 1
eBay Inc 1629 1
Visa International 1969 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 968 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1605 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5178 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1349 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 106 1
Правительство Казахстана - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 12 1
Правительство Казахстана - Министерство культуры и информации Казахстана - Агентство по информатизации и связи Казахстана - Министерство связи и информации Казахстана 43 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6234 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 139 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5202 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 530 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4110 8
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21709 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12888 8
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 596 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25853 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16631 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8322 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12127 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31237 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5321 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13523 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25476 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14933 3
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1701 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5817 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1820 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4407 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1766 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3084 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4849 2
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1131 2
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1063 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5650 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31711 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56477 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9785 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4362 2
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 799 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2347 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 668 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8003 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1990 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13275 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 566 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 691 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10152 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1761 1
Clone - Клонирование 523 1
Classified - Классифайд - Доски объявлений - ресурс с объявлениями от физических и юридических лиц с предложениями по темам 97 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5602 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 854 5
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 334 5
Nvidia GeForce GTX 523 3
Nvidia GPU Turing 40 2
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 641 2
AMD Radeon 289 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 686 2
Microsoft Windows 16246 2
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 159 2
Intel x86 - архитектура процессора 1975 2
ASUS TUF Gaming - серия игровых ноутбуков 20 1
Intel ISSE - Internet Streaming SIMD Extensions - SIMD - Single Instruction Multiple Data - принцип компьютерных вычислений, позволяющий обеспечить параллелизм на уровне данных 35 1
Microsoft DirectX 717 1
Quora - сайт вопросов и ответов 18 1
Microsoft Windows 10 Enterprise - Microsoft Windows 10 Корпоративная 23 1
Hulu - онлайн-кинотеатр 98 1
Apple iCloud Backup 5 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 478 1
Intel AVX (AVX2) - Advanced Vector Extensions - расширение системы команд x86 для микропроцессоров Intel и AMD 28 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 420 1
ByteDance - Douyin 8 1
Western Digital - WD Blue - Серия HDD 17 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5112 1
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 174 1
Valve Software - Valve Steam 10 1
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 204 1
Nvidia GeForce GT 337 1
MSI GeForce GTX - MSI GeForce RTX 5 1
Gigabyte GeForce GTX 2 1
Gigabyte Nvidia GeForce RTX 5 1
Sony Playstation Network - PSN 201 1
AMD Radeon HD 281 1
Apple iPhone 14 145 1
Age of Kings 2 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent Sync - BitTorrent Shoot 6 1
Google Sites - Google Сайты 53 1
Seagate NAS OS 5 1
Seagate Surveillance HDD - Seagate Surveillance Manager 4 1
Seagate Sdrive 1 1
Seagate Antivirus 1 1
Захаров Юрий 14 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 594 1
Klijnsma Yonathan - Клинсма Йонатан 1 1
Bittner Mike - Биттнер Майк 1 1
Khosrowshahi Dara - Хосровшахи Дара 7 1
de Groot Willem - де Грот Виллем 4 1
Sternbach Eric - Штернбах Эрик 1 1
Kasturi Rangachar - Кастури Рангачар 1 1
Мухоряпов Рамиль 2 1
Ракишев Кенес 43 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 162 1
Россия - РФ - Российская федерация 155363 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53291 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18044 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13537 3
Япония 13505 2
Казахстан - Республика 5771 2
Германия - Федеративная Республика 12913 2
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 406 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 385 1
США - Нью-Йорк 3145 1
США - Калифорния 4768 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45413 1
Европа 24589 1
Польша - Республика 1998 1
Япония - Токио 1004 1
Таиланд - Королевство 855 1
Австрия - Австрийская Республика 1333 1
Южная Корея - Республика 6830 1
Китай - Тайвань 4115 1
Канада 4976 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1773 1
Америка - Американский регион 2186 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50898 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17267 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1554 2
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 829 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25752 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11653 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5819 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4909 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 314 1
Федеральные авиационные правила - Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации 2 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 239 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1065 1
Торговля розничная - Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 51 1
Blacklist - Чёрный список 663 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4889 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31544 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3663 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6892 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5917 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6848 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2676 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2493 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1738 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 860 1
Импортозамещение - параллельный импорт 563 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6472 1
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 224 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 1
Видеокамера - Видеосъёмка 703 1
MSRP - Manufacturer’s Suggested Retail Price - цена, по которой производитель продукта рекомендует продавать его в торговой точке 5 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3752 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1533 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6618 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20173 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5463 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5222 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7749 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1801 1
Tom’s Hardware 499 6
DigiTimes - Издание 1323 2
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 55 1
Internet Retailer Magazine 1 1
TechSpot 157 1
ComputerBase 12 1
DailyTech 96 1
Los Angeles Times - Лос-Анджелес Таймс 70 1
TNW - The Next Web 89 1
DRAMeXchange 41 1
NYT - The New York Times 1085 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 664 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2721 1
FT - Financial Times 1250 1
Reddit 350 1
Bloomberg 1388 1
The Guardian - Британская газета 382 1
ZDnet 662 1
Engadget - Блог о технологиях 424 1
WCCFTech - Издание 81 1
RiskIQ 9 1
Jon Peddie Research 42 1
TrendForce 130 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2584 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 654 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1397662, в очереди разбора - 732421.
Создано именных указателей - 185249.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/