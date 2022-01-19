Обновления ПО Nvidia «разбудили» на ее видеокартах секретный чип. Системам это пошло на пользу

«Пробуждение» неизвестного GSP

Компания Nvidia без лишнего шума активировала скрытые возможности ряда видеокарт корпоративного и потребительского сегментов, благодаря которым повышается общая производительность и отзывчивость системы.

Как пишет Tom’s Hardware, на некоторых графических ускорителях (GPU) Nvidia присутствует так называемый системный процессор GPU (GPU System Processor, GSP), который до настоящего момента никак себя не проявлял. Драйверы видеокарты версии 510.39.01 и более свежие автоматически запускают GSP.

GSP представляет собой отельный блок (наподобие аппаратного кодировщика видео NVENC), который ведет себя как сопроцессор и способен взять на себя некоторые функции центрального процессора (CPU) компьютера, в результате несколько разгрузив последний и ускорив работу системы в целом.

Чем именно занимается GSP

На данный момент всеобъемлющую информацию о функциях GSP Nvidia не представила. Неизвестно и то, насколько существенен прирост производительности системы при использовании GSP и в каких задачах он может наблюдаться.

Красным цветом выделен командный процессор GPU Nvidia, он же, вероятно, GSP

Ограниченные сведения о GSP и его назначении можно найти в официальной документации к новой версии проприетарных драйверов Nvidia для операционных систем семейства Linux. В ней же приводится и перечень графических ускорителей, поддерживающих cопроцессор на аппаратном и программном уровне.

Так, среди текущих возможностей сопроцессора – инициализация и управление GPU. Передача данной функциональности центральному процессору позволяет не только высвободить часть его ресурсов, но и ускорить работу самой видеокарты за счет уменьшения времени отклика на очередную команду благодаря физически близкому расположению GSP и GPU. В будущем перечень возможностей GSP может быть расширен.

Какие GPU поддерживают новую возможность

Согласно документации Nvidia, доступной на момент публикации данного материала, перечень графических процессоров, которые оснащены GSP с поддержкой на уровне драйверов, включает в общей сложности 22 профессиональных устройства, построенных на базе архитектур Turing и Ampere. Это, в частности, ускорители Tesla T4 и T10, различные модификации A100.

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Специалисты Nvidia также отмечают, что это не единственные GPU, которые имеют GSP, и компания планирует разблокировать данный сопроцессор на остальных устройствах по мере обновления драйверов. Конкретные модели видеокарт в документации, впрочем, не упомянуты.

Вчера, 18 января 2022 г. Nvidia объявила о том, что видеокарты компании под маркой Max-Q, которыми будут комплектоваться ноутбуки в 2022 г., оснащены неким «командным процессором», который перекладывает ответственность за выполнение некоторых низкоуровневых операций с плеч центрального процессора на графический ускоритель. Журналисты Tom’s Hardware считают, что «командный процессор» и GSP суть одно и то же.

Напомним, что на основе чипов микроархитектуры Ampere построены видеокарты Nvidia текущего поколения, в частности дефицитные потребительские RTX 30.

GPU на архитектуре Turing выпускаются с 2018 г. На базе одного из таких чипов, в частности, построена видеокарта Geforce GTX 1650, которая, как писал CNews, на фоне колоссального роста цен на наиболее современные графические ускорители стараниями майнеров неожиданно стала бестселлером на площадках Amazon и NewEgg. Примечательно, что данная модель трехлетней давности на старте продаж проигрывала своим основным конкурентам как по производительности, так и по розничной цене.