Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196430
ИКТ 15138
Организации 11650
Ведомства 1503
Ассоциации 1103
Технологии 3575
Системы 26887
Персоны 85713
География 3091
Статьи 1577
Пресса 1296
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2806
Мероприятия 895

Nvidia GPU Turing

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


29.09.2022 Создан «убийца» ненавистной CAPTCHA. В нем не нужно вводить символы и искать картинки 1
22.06.2022 «Яндекс» выпустил «убийцу» суперпопулярного сервиса Google. Новый вариант умнее и удобнее 1
19.01.2022 Обновления ПО Nvidia «разбудили» на ее видеокартах секретный чип. Системам это пошло на пользу 1
28.12.2021 Бестолковая видеокарта трехлетней давности внезапно стала всемирным хитом продаж 1
20.12.2021 В эпоху космического взлета цен Nvidia внезапно выпустила дешевые видеокарты 1
07.12.2021 Palit представила серию видеокарт Geforce RTX 2060 12 GB Dual 1
17.05.2021 Найден способ навсегда избавить мир от «безумия CAPTCHA» 1
22.03.2021 Основатель Altair Capital запускает фонд для стартапов поздней стадии 1
23.12.2020 Лучшие ноутбуки 2020 года: выбор ZOOM 1
02.10.2020 Acer — надежные предложения для малого и среднего бизнеса 1
01.10.2020 Acer – надежные предложения для малого и среднего бизнеса 1
30.09.2020 ИТ-директор Центризбиркома уволился после скандала вокруг «капчи» 1
03.09.2020 Micron выпустил «самую быструю» в мире память 1
22.07.2020 Lenovo представила игровые ПК Lenovo Legion на процессорах AMD Ryzen 1
30.06.2020 Андрей Комогоров -

В период самоизоляции количество геймеров выросло более чем в два раза

 1
02.04.2020 Партнеры Nvidia представили более 100 новых ноутбуков с графикой GeForce 1
24.12.2019 Лучшие ноутбуки для игр и продуктивной работы: выбор ZOOM 1
16.12.2019 Идеи новогодних подарков: лучшие игровые ноутбуки 2019 1
24.09.2019 Asus начинает российские продажи ноутбуков ZenBook Pro Duo. Цены 1
22.02.2019 Nvidia представила новую видеокарту Geforce GTX 1660 Ti 2
29.01.2019 Выручка Nvidia упадет на полмиллиарда 1
22.01.2019 Asus представила новинки RoG на базе GeForce RTX в России 2
16.01.2019 Asus представила видеокарты ROG Strix, Dual и Turbo GeForce RTX 2060 1
06.12.2018 Найден способ взламывать любую CAPTCHA за долю секунды 1
03.12.2018 Nvidia представила «самый мощный в мире графический процессор» Titan RTX. Цена 2
30.10.2018 Google запустил CAPTCHA, невидимую для пользователей 1
08.10.2018 Тест Тьюринга стал вне закона в США 1
15.08.2018 Ray Tracing в реальном времени становится былью 1
14.08.2018 Nvidia представила новую архитектуру графических ускорителей Turing 2
21.05.2018 Google запустила CAPTCHA, которую не нужно вводить 1
07.09.2016 Представлен смартфон-монстр на 3 процессорах с памятью больше 1 ТБ 1
03.08.2015 Смартфон прочнее стали и титана подорожал до выхода в продажу 1
23.04.2015 Анонсирован смартфон прочнее стали и титана с чипом защиты данных. ФОТО 1
27.02.2008 Спамеры ломают Gmail Captcha 1
21.01.2008 Русские обошли «анти-бот»-систему Yahoo! 1
08.11.2007 Обзор RACE 07 - The Official WTCC Game. Гонка 1
07.11.2007 CAPTCHA-троян «охотится» на учетные записи Yahoo! 1
29.10.2007 Троян играет с пользователями в стриптиз 1
28.02.2003 Qualcomm представил свободный доступ к некоторым алгоритмам шифрования 1

Публикаций - 41, упоминаний - 45

Nvidia GPU Turing и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3930 20
Google LLC 12585 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2162 7
Intel Corporation 12762 6
Acer Group - Acer Inc 2753 5
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 724 4
Adobe Systems 1592 4
Yahoo! 3726 4
Turing Robotic Industries - QSAlpha 3 3
Apple Inc 13045 3
AMD - Advanced Micro Devices 4615 3
Cloudflare 163 3
Ampere Computing 61 3
EVGA 13 2
Palit Microsystems 44 2
Amazon Inc - Amazon.com 3243 2
Yandex - Яндекс 9068 2
Microsoft Corporation 25678 2
HP Inc. 5868 2
Trend Micro 649 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1596 2
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 411 2
Newegg 23 2
Bitmain 14 1
Zotac 22 1
AltaVista Search Engine 202 1
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 1
HyperPC - Хайпер ПК 6 1
ONYX International 157 1
Canaan 4 1
Altair Engineering 33 1
Forcepoint - Websense 127 1
Barracuda Networks 20 1
Ракурс НПФ 175 1
Monolith Productions 33 1
Palit Microsystems - Gainward 12 1
KW Automotive - KW Studios - SimBin Studios - Sector3 Studios 23 1
NETRACK 3 1
Samsung Electronics 10981 1
Ростелеком 10848 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Россети Ленэнерго 1698 1
AltaIR Capital 14 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 68 1
Schall Law 2 1
General Atlantic - GA 28 1
Iconiq Capital 5 1
Spark Capital 20 1
eBay Inc 1637 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Khosla Ventures - венчурный фонд 16 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 81 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 153 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 214 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5577 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3179 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4497 21
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18187 18
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22365 16
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 125 13
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13147 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15348 11
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10199 11
Turing Test - Тест Тьюринга - эмпирический тест - может ли машина мыслить 53 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21515 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26478 10
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1100 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7318 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6432 8
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3736 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14668 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10534 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16889 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10553 6
Трассирование - Трассировка 76 6
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3000 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13378 6
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3871 6
DDR - Double data rate 3052 6
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1638 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8663 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3118 5
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3936 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4975 5
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1726 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34229 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4176 5
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1200 5
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 390 5
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 500 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6653 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33082 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27079 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8432 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13030 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10690 4
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 439 18
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 863 11
Nvidia GeForce GTX 523 9
Google - reCaptcha - re:CAPTCHA - NoCAPTCHA 25 8
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1367 7
Apple iPhone 6 4861 6
Intel Core - Семейство процессоров 1246 5
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 292 5
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 196 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7558 4
Google Android 15132 4
Nvidia G-Sync 171 4
Pantone Validated 79 4
Nvidia Quadro GPU 279 4
Google Street View 105 3
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 424 3
Turing Phone 3 3
Microsoft Windows 10 1929 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2158 3
Intel Core i - Cерия процессоров 534 3
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 625 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 3
Asus ROG Zephyrus - серия ноутбуков 61 3
Asus ROG - Republic of Gamers 32 2
Asus ROG Strix - серия ноутбуков 24 2
Nvidia Optimus 194 2
Nvidia G-Sync Ultimate 10 2
Nvidia DLSS - Nvidia Deep Learning Super Sampling 45 2
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 2
Cyberpunk 2077 43 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 459 2
Nvidia Advanced Optimus 3 2
Asus Aura Sync 18 2
Acer Ezel Aero Hinge 12 2
Wacom EMR 15 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - SmartCaptcha 7 2
Pantone Matching System 6 2
hCAPTCHA 4 2
Linux OS 11403 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 566 2
Turing Alan Mathison - Тьюринг Алан Мэтисон 22 3
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 126 3
Fisher Jeff - Фишер Джефф 4 2
Рябенький Игорь 17 1
Памфилова Элла 7 1
Munsell Andrew - Манселл Эндрю 1 1
Комогоров Андрей 2 1
Davidson Jaxon - Дэвидсон Джексон 2 1
Сокольчук Александр 1 1
Heifetz Jascha - Хейфец Яша 1 1
Peddie Jon - Педди Джон 6 1
Rose Gregg - Роуз Грегг 3 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1029 1
Попов Михаил 55 1
Россия - РФ - Российская федерация 164222 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54397 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13751 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18927 3
США - Калифорния 4803 3
Сатурн - Титан (спутник) 529 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47225 2
Япония 13747 2
Швеция - Королевство 3769 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3643 2
Германия - Федеративная Республика 13141 2
Италия - Итальянская Республика 4490 2
США - Калифорния - Беркли 286 1
Европа 24893 1
Финляндия - Финляндская Республика 3690 1
Франция - Французская Республика 8131 1
Бразилия - Федеративная Республика 2498 1
Великобритания - Лондон 2427 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14750 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2224 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1455 1
Нидерланды 3719 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 208 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5452 8
Английский язык 6990 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33296 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26958 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11635 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3003 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1500 3
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15815 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52899 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17975 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8741 2
Металлы - Никель - Nickel 356 2
Металлы - Медь - Copper 854 2
Металлы - Серебро - Silver 820 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1387 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1160 2
Эротика - эротические изображения 32 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 660 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5505 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6957 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6438 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 791 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 793 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8153 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5966 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5071 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8762 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2147 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7378 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2548 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 381 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1787 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1710 1
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 220 1
Металлы - Платина - Platinum 497 1
Металлы - Золото - Gold 1238 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2165 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6650 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2287 1
Tom’s Hardware 585 3
The Register - The Register Hardware 1771 2
CNews - ZOOM.CNews 1864 2
New Scientist 1448 1
VideoCardz 43 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2730 1
The Verge - Издание 611 1
Wikipedia - Википедия 639 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
Jon Peddie Research 46 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
КГБ СССР Высшая школа 5 1
Lancaster University - Ланкастерский университет - Университет Ланкастера 9 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Единый день голосования 141 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451718, в очереди разбора - 728144.
Создано именных указателей - 196430.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще