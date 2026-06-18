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|Дуров Павел 324 3
|Жаров Александр 181 3
|Кулин Филипп 53 3
|Сергеев Михаил 114 2
|Мельникова Анастасия 438 2
|Клименко Герман 51 1
|Козлюк Артем 39 1
|Лютиков Виталий 25 1
|Федоров Михаил 30 1
|Здольников Владимир 5 1
|Щеглов Петр 80 1
|Медведев Дмитрий 1664 1
|Munsell Andrew - Манселл Эндрю 1 1
|Turing Alan Mathison - Тьюринг Алан Мэтисон 22 1
|Тощаков Алексей 1 1
|Searles Andrew - Сирлз Эндрю 1 1
|Путин Владимир 3441 1
|Давыдов Денис 48 1
|Носков Константин 239 1
|Пак Олег 112 1
|Чернышенко Дмитрий 578 1
|Никифоров Николай 1138 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 403 1
|Волин Алексей 122 1
|Песков Дмитрий 125 1
|Дворкович Аркадий 216 1
|Яровая Ирина 72 1
|Манджиков Очир 56 1
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