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Google reCaptcha re:CAPTCHA NoCAPTCHA

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


18.06.2026 Параноиков выгоняют из интернета. Google внедряет новую капчу – для нее нужна включенная веб-камера 1
11.02.2025 Google заразила интернет шпионским ПО, ворующим данные под видом полезного сервиса. С ним сталкивался каждый, и каждого оно бесит 1
24.07.2024 Доказано: тесты CAPTCHA бесполезны. Они не защищают от ботов, зато отнимают у людей время, эквивалентное миллиардам долларов 3
28.10.2022 Госсайты используют зарубежные сервисы вопреки требованиям Минцифры 1
29.09.2022 Создан «убийца» ненавистной CAPTCHA. В нем не нужно вводить символы и искать картинки 1
31.08.2022 Власти потратят 240 млн руб. на красивую обратную связь с пользователями госуслуг. Сервисы Google и ReCAPTCHA запрещены 1
22.06.2022 «Яндекс» выпустил «убийцу» суперпопулярного сервиса Google. Новый вариант умнее и удобнее 2
22.06.2022 Облачная платформа Yandex Cloud сделала сервис SmartCaptcha доступным для российских компаний 1
25.03.2022 Госсайты пока не смогли отказаться от западных шрифтов, изгнанных из ГОСТов 1
02.03.2022 Госорганам России предписано удалить со своих сайтов Google Переводчик, Analytics, САРТСНА и чужие API 1
19.08.2021 Фальшивая CAPTCHA заставляет пользователя «добровольно» впустить хакеров на свой ПК 1
17.05.2021 Найден способ навсегда избавить мир от «безумия CAPTCHA» 1
13.08.2019 В Telegram встроили средства обхода блокировок нового типа 1
08.04.2019 Минкомсвязи переехало из Telegram в его разрешенный клон 1
06.12.2018 Найден способ взламывать любую CAPTCHA за долю секунды 1
01.11.2018 Власти России готовы к отмене блокировок в интернете? Итоги провальной охоты на Telegram 1
30.10.2018 Google запустил CAPTCHA, невидимую для пользователей 2
08.10.2018 Тест Тьюринга стал вне закона в США 1
17.08.2018 Россиянам запретили ходить на культовый ресурс с бесплатными лекциями 1
21.05.2018 Google запустила CAPTCHA, которую не нужно вводить 2
27.04.2018 Власти воюют с Telegram: Под блокировкой адреса «Яндекса», «Вконтакте», «Одноклассников» и «сердца Рунета» 1
21.02.2017 UMI представила новую версию системы управления сайтами UMI.CMS 15 1
04.12.2014 Конец CAPTCHA как мы ее знаем. Google отличит людей от роботов с помощью котиков 2
27.02.2008 Спамеры ломают Gmail Captcha 1
25.05.2007 Предложен метод распознавания трудночитаемых слов 1

Публикаций - 25, упоминаний - 31

Google и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12579 18
DigitalOcean 39 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 932 5
Telegram Group 2866 5
Yandex - Яндекс 9059 4
Apple Inc 13042 4
Microsoft Corporation 25670 3
Cloudflare 162 3
Barracuda Networks 20 2
Ростелеком 10841 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1673 2
Amazon Inc - Amazon.com 3241 2
Microsoft Corporation - GitHub 1048 2
VK - Mail.ru Group 3586 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4846 2
Snapchat 150 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 250 2
Zello 25 2
Дремучий лес - хостинг-провайдер 22 1
AltaVista Search Engine 202 1
SpyLOG 83 1
Apiship 4 1
Monotype Imaging - Bitstream - Linotype - Planetweb - Ascender - FontShop 23 1
ParaType - ПараТайп 9 1
CSC - Corporation 72 1
Forcepoint - Websense 127 1
Салаватстекло - Уфанет 21 1
Iliad SA 16 1
МегаФон 10561 1
X Corp - Twitter 2929 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15486 1
Meta Platforms - Facebook 4602 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1614 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 939 1
Новые облачные технологии (НОТ) 483 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2945 1
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 150 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9446 1
Selectel - Селектел 523 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 172 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1104 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8703 1
Walmart - Wal-Mart Stores 401 1
eBay Inc 1637 1
Microsoft - LinkedIn 693 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 318 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13581 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3044 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5915 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3599 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2315 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 866 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3269 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5382 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4920 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1297 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 184 2
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 45 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 75 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3560 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5573 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 291 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5514 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6488 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 90 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2856 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3177 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 752 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 971 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1583 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 614 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2828 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 776 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 149 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 93 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 130 1
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 125 14
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7308 10
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2696 10
Turing Test - Тест Тьюринга - эмпирический тест - может ли машина мыслить 53 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34185 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13014 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4513 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24056 6
Оцифровка - Digitization 5119 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3769 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16882 5
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9906 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9114 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33046 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14095 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27065 5
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21464 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26460 4
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Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 458 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12769 3
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25041 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11648 3
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Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2083 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15822 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22680 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1379 2
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 440 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17893 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4137 2
Nvidia GPU Turing 40 8
Google YouTube - Видеохостинг 2978 6
Rakuten Viber 664 5
Microsoft Azure 1513 5
Google - Gmail 1014 5
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1011 4
Apple iPhone 6 4861 4
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 356 4
Google Street View 105 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 119 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - SmartCaptcha 7 3
hCAPTCHA 4 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1950 3
Google Analytics - Google Universal Analytics 109 3
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 2
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 340 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 531 2
Google Translate - Google Переводчик 70 2
Google Chrome - браузер 1687 2
Новые облачные технологии - МойОфис 948 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1274 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6161 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 717 2
Google Maps - Карты Google - GMaps 706 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 684 2
DeepMasterPrints - нейросеть 4 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 349 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 318 1
Ericsson Erlang - язык телефонных коммутаторов 23 1
MTProto Proxy 9 1
BlackBerry Messenger - BBM and Social Communities - мессенджер - BBM Chat - BBM Groups - BBM Channels - BBM Video - BBM Voice 60 1
Google Global Cache 25 1
JQuery 43 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2343 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 424 1
Новые облачные технологии - XO_Fonts - свободный набор шрифтов 15 1
АИС Мониторинг государственных сайтов - Мониторинг Госсайтов - Госмонитор 4 1
Минэкономразвития РФ - МКГУ ИАС - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 31 1
Google Advanced Risk Analysis 1 1
Yahoo! Mail - @yahoo.com 106 1
Дуров Павел 324 3
Жаров Александр 181 3
Кулин Филипп 53 3
Сергеев Михаил 114 2
Мельникова Анастасия 438 2
Клименко Герман 51 1
Козлюк Артем 39 1
Лютиков Виталий 25 1
Федоров Михаил 30 1
Здольников Владимир 5 1
Щеглов Петр 80 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Munsell Andrew - Манселл Эндрю 1 1
Turing Alan Mathison - Тьюринг Алан Мэтисон 22 1
Тощаков Алексей 1 1
Searles Andrew - Сирлз Эндрю 1 1
Путин Владимир 3441 1
Давыдов Денис 48 1
Носков Константин 239 1
Пак Олег 112 1
Чернышенко Дмитрий 578 1
Никифоров Николай 1138 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 403 1
Волин Алексей 122 1
Песков Дмитрий 125 1
Дворкович Аркадий 216 1
Яровая Ирина 72 1
Манджиков Очир 56 1
Россия - РФ - Российская федерация 164108 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54374 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13747 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47201 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18912 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3640 2
Германия - Федеративная Республика 13137 2
Италия - Итальянская Республика 4489 2
Франция - Французская Республика 8125 2
Бразилия - Федеративная Республика 2497 2
США - Калифорния 4803 2
Нидерланды 3715 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1755 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4177 1
Европа 24886 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1418 1
Швеция - Королевство 3767 1
Великобритания - Лондон 2427 1
США - Нью-Джерси 307 1
Иран - Исламская Республика Иран 1152 1
Германия - Берлин 731 1
Австрия - Австрийская Республика 1353 1
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Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 446 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15807 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3003 3
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1875 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1156 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3771 3
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За Телеком - telegram-канал 42 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
TechSpot 179 1
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Times 656 1
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1235 1
FT - Financial Times 1284 1
Ведомости 1425 1
BleepingComputer - Издание 452 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 140 1
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 5 2
MalwareHunterTeam 14 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 4
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 37 2
TED Talks 35 1
Lancaster University - Ланкастерский университет - Университет Ланкастера 9 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2641 1
День молодёжи - 27 июня 1061 1
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