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Параноиков выгоняют из интернета. Google внедряет новую капчу – для нее нужна включенная веб-камера

Google разработала новый вид капчи – теста на робота. Для него потребуется веб-камера – пользователю нужно будет сделать специальный жест рукой. Многие избавляются от камеры в своих ноутбуках, вполне аргументированно опасаясь слежки.

Пользователь, открой личико

Интернет-корпорация Google переходит на новый уровень слежки за пользователями. Как пишет портал Cybernews, она разработала и тестирует новый вид теста на робота (капчи), который подразумевает использование веб-камеры.

Поначалу такой тест, капча, предлагал вводить слова в специальное поле, затем нужно было искать на картинках лестницы, гидранты, машины, мосты, автобусы и пр. Позже стало достаточно просто поставить галку рядом с текстом «Я не робот», и тест считался пройденным.

Теперь же Google предлагает пользователям включить свою веб-камеру, предоставить сайту доступ к ней, после чего сделать указанный жест рукой. Как пишет Cybernews, такой метод должен решить проблему обхода капчи при помощи искусственного интеллекта.

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freepik
Google хочет видеть всех пользователей

Действительно, Нейросети с каждым разом все лучше проходят тесты со словами и картинками, тем самым делая их бесполезными. Новый вид проверки, по-видимому, должен быть более надежным.

Как это работает

В справочных материалах Google есть довольно развернутое описание новой функции. В нем сказано, что капча будет анализировать видео с пользователем, показывающим запрошенный жест. Иногда для этого может потребоваться несколько разных видеороликов, записанных на веб-камеру.

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Примерно так будет выглядеть новый тест на робота

По этим видео тест сможет определить, робот в кадре или нет. Он будет отслеживать это по ключевым точкам на руке и по движениям кисти.

Google уверяет, что не сохраняет пользовательские видео и не деанонимизирует их. В описании сказано, что сделанные записи удаляются сразу после прохождения проверки, и что звук во время записи не пишется.

Следить будут

Веб-камеры, встроенные в ноутбуки и мониторы или установленные отдельно, могут использоваться для слежки за пользователями. И как бы производители техники ни заверяли, что это невозможно или как минимум очень сложно, реальность раз за разом доказывает, что они просто лукавят.

На деле веб-камера действительно может стать инструментом подглядывания. CNews писал о такой недокументированной функции еще в 2004 г., и за минувшие 22 года ситуация совершенно не изменилась. Достаточно установить на ПК жертвы специальное ПО, и веб-камера превратится в домашнего шпиона.

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Google уверяет, что все безопасно

Например, в 2016 г. появился троян, поражающий компьютеры Apple. Вредоносное ПО OSX/Eleanor-A предоставляло хакеру полный контроль над Mac и MacBook, в том числе и над веб-камерой.

В 2023 г. слежку за пользователями через веб-камеру производители стали преподносить как модную функцию. В тот период Intel продемонстрировала свою новую технологию Intelligent Display, которая позволяла экономить до 42% заряда батареи ноутбука благодаря перехвату изображения с веб-камеры.

Пользователи не так просты

Нововведение Google призвано бороться с искусственным интеллектом, но, по иронии судьбы, именно он помог пользователям обесценить все потуги интернет-корпорации. Пользователь заблокированной в России соцсети Х под всевдонимом Peter Austin (@PeterAusti61402) заявил, что прошел новый тест, используя виртуальную камеру и анимацию, сгенерированную искусственным интеллектом.

Никому не нужное нововведение

С учетом современных реалий многие пользователи стараются избавиться от веб-камеры в своих устройствах. Кто-то просто заклеивает ее изолентой или устанавливает специальную шторку, другие же ломают ее программно, удаляя драйвер для нее из операционной системы.

Находятся и те, кто идут до конца. Они или разбивают веб-камеру, или выпаивают ее.

Чаще всего с необходимостью что-то сделать с веб-камерой сталкиваются владельцы современных ноутбуков. Пользователям большинства настольных ПК достаточно просто не подключать внешнюю камеру к системному блоку. Исключение составляют лишь те, кто купил монитор или моноблок (компьютер в корпусе монитора) со встроенной камерой, но таких моделей на рынке пока немного.

Google подчеркивает, что новая капча не будет обязательной, упоминая, что существуют пользователи с ограниченными возможностями. Для них интернет-гигант сохранит опцию прохождения стандартного теста на робота.

«Для пользователей с ограниченными возможностями, которые не могут использовать жесты рук для выполнения задания, reCAPTCHA продолжает предлагать визуальные и звуковые варианты проверки, а также разрабатывать более доступные и безопасные альтернативы», – отмечено на сайте Google.

О каких именно «более доступных и безопасных альтернативах» идет речь, Google не уточняет. Также нигде не сказано, придется ли пользователю доказывать, что он не может пройти тест именно из-за своих ограниченных возможностей, а не потому, что избавился от веб-камеры.

Геннадий Ефремов

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