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Салаватстекло Уфанет


СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 16 дел, на cумму 1 282 703 889 ₽*

Судебные дела (16) на сумму 1 282 703 889 ₽*
в качестве истца (6) на сумму 1 136 271 523 ₽*
в качестве ответчика (5) на сумму 355 556 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


30.07.2025 Проводного интернета на всех не хватает. Сроки подключения резко выросли, россияне вынуждены ждать месяцами. Опрос 1
23.04.2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 2
19.04.2024 Определены победители и призеры конкурса «Импортонезависимость в телекоммуникациях» 2
09.04.2024 С 23 по 26 апреля пройдет международная выставка «Связь-2024» 2
27.03.2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 2
28.08.2023 Предприятие «Росэлектроники» поставит 25 тыс. печатных плат для «умных домофонов» 1
10.11.2021 Облачное видеонаблюдение в России растет в 5 раз быстрее рынка в целом 1
17.08.2018 Россиянам запретили ходить на культовый ресурс с бесплатными лекциями 1
14.09.2012 Пользователи систем ДБО «МТС-Банка» теперь могут оплачивать услуги более 100 компаний Башкортостана 1
12.09.2011 Крупнейшие телеком-операторы России. Рейтинг 1
24.08.2011 «Рентсофт» запустил биллинг микроплатежей для облачных SaaS-проектов 1
24.08.2011 МТС монополизировал тульское телевидение 1
22.04.2011 Аналитики: вероятная покупка «Уфанета» лежит в рамках стратегии развития бизнеса МТС 2
20.04.2010 Число абонентов платного ТВ в России за 2009 г. выросло на 16% до 19 млн 1
27.08.2009 «Белтел» построил контакт-центр для «Уфанет» 1
26.06.2009 В России появился первый запрещенный блог 1
22.12.2008 Volga River One Capital Partners приобрел блок-пакет «Уфанет» 2
24.08.2007 Школы Башкортостана и Мордовии подключены к интернету 2

Публикаций - 18, упоминаний - 25

Салаватстекло и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9456 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13506 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3266 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8986 4
ФЛАТ - FLAT 26 4
Ростелеком 10057 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 856 3
Ulefone Mobile - Ulefone Technology 25 3
Сател 154 3
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 120 3
Ангстрем-Телеком 11 3
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 35 3
Фибо-Телеком 8 3
Супертел 18 3
Элтекс Коммуникации 21 3
UCLSWIFT - ILSINTECH 3 3
InfoTeCS - СПБ - СпецИнт - Специальная интеграция 5 3
Jiangsu Trigiant Technology 3 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1589 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 374 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 2
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 139 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 807 2
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 142 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 803 2
МТС - Мультирегион - Мультинэкс 57 2
МТС - Комстар ОТС Регионы - Новосибирская Мультисервисная Компания, НМСК - Новосибирская сервисная компания, НСК 5 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Интерзэт - Interzet 23 2
Ростех - Автоматика Концерн 1694 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 139 1
Amazon Inc - Amazon.com 3075 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 827 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 1
Telegram Group 2322 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1191 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 424 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 392 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 67 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1505 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 494 1
Superjob - Суперджоб 648 1
Volga River One Capital Partners - фонд прямых инвестиций 8 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
Альтаир ГК 8 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2219 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 268 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5628 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2860 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1429 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 938 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 252 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2631 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 249 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 254 1
Судебная власть - Judicial power 2355 1
CCPIT - China Council for the Promotion of International Trade - Китайский совет по содействию международной торговле 5 1
Районные суды РФ 70 1
Международная академия связи - МАС 42 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 712 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21379 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54287 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15859 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5993 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16461 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69676 3
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9498 1
Rakuten Viber 637 1
Microsoft Azure 1435 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Statista 243 1
Joomla CMS 88 1
Google - reCaptcha - re:CAPTCHA - NoCAPTCHA 24 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 191 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3370 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 826 1
Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 29 1
DSSL Trassir 25 1
Beltel Agent 2 1
Орловский Виктор 393 2
Климарев Михаил 48 1
Кулин Филипп 52 1
Козлюк Артем 39 1
Кусков Денис 221 1
Медведев Дмитрий 1658 1
Рылов Дмитрий 52 1
Некрасов Александр 5 1
Овчинников Борис 129 1
Макаров Иван 31 1
Зязиков Мурат 9 1
Евкуров Юнус-Бек 6 1
Назаров Павел 5 1
Ахметшин Марат 1 1
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Полютов Александр 3 1
Загреев Роберт 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151442 16
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Америка Южная 861 1
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5109 1
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Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 669 1
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4568 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 646 2
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Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 495 1
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Smart Ranking - Смарт Ридинг 29 1
TED Talks 35 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
Украина - Евромайдан 15 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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